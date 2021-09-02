五大联赛的转会结束，英超方面阿森纳斥资1.656亿购买新援，但是目前联赛三轮排名垫底，的确令人心塞。枪手三场比赛没进球，丢9球，的确是花钱当然了副班长。接下来阿尔特塔下课的话，球队新帅入主可能扭转目前的颓势，否则本赛季可能只需要为保级而战。

阿森纳今夏收入为3090，的确是付出多，收入锐减，温格执教时期的阿森纳可是还有盈利的，只不过总是送走队长或核心球员，所以战绩滑落，最终老帅选择离队了。事实上枪手的问题有很多，高层的问题和选帅都有致命点，主帅器重的大将也是无力，所以球队必须变革才能跻身联赛前列。

近些年伦敦城的骄傲是切尔西，上赛季蓝军欧冠登顶，图赫尔临时受命就勇夺冠军的确是令人敬畏的，而且切尔西青春风暴也是极具血性气质的。上轮联赛对阵利物浦少打一人还能拿到一分，的确是铁血精神所致，因此本赛季争冠的形势也是被看好的。

切尔西引援方面的花销一向是很多的，但是从被禁止转会之后，球队两个转会窗基本没引援，仍能拿到欧冠资格的确不俗，那段时间还提携了很多年轻球员。兰帕德作为功勋球员出任主教练也帮助球队渡过了难关，上赛季战绩不稳下课后，也是赢得了各方的认可的。图赫尔率队夺冠后对引援是有一些要求的，俱乐部也是尽力满足了主帅的要求。

从近期的引援可以看出切尔西如今的引援策略也是更到位的，这一点对于球队的未来更有利。今夏引援切尔西支出是1.2亿，收入是1.2235亿，球队从国米引进了卢卡库，转会费1.15亿，富勒姆的贝蒂内利自由转会加盟球队，租借马竞的球员萨乌尔，租借费500万，遗憾的是没能纳入孔德没能成功，接下来冬窗可以补充这个位置的不足。

球队转出了亚伯拉罕、祖马、托莫里、吉鲁等多名球员，也是很果断的决定，也是为今后的引援铺平道路，切尔西每个赛季租借在外的球员很多，今夏则送走了不少球员，策略上的变化也是很明显的。有趣的是萨乌尔选择加盟切尔西一个原因是因为蓝军是欧冠冠军，另外一个原因是因为好朋友凯帕也是蓝军的一员，此外阿斯皮利奎塔和马科斯-阿隆索也帮助了萨乌尔，所以新援到位后一定能更快速的融入球队。

对于切尔西来说卢卡库的回归除了温暖外，还需要他祭出出色的表现，毕竟球队进攻端太需要锋霸发威了。切尔西英超的争冠对手们今夏补充阵容方面只有曼联比较多，利物浦支出4000万，引进莱比锡的科内特，送出和租借8名球员，收入为2750万。曼城支出1.275亿，收入3880万，引进维拉的格拉利什花费1.175亿的转会费，凯伊奇来自弗鲁米嫩塞，转会费1000万。

曼联支出1.4亿，引进多特的桑乔支付8500万转会费，皇马的瓦拉内转会费4000万，重新迎回C罗的转会费1500万。球队的收入为2910万，也是比较疯狂的夏季，C罗的回归的确可以给予球队更多。热刺支出6690万纳入五位球员，分别是布莱恩-吉尔转会费2500万，埃默森2500万、萨尔1690万、克里斯蒂安-罗梅罗和戈利尼是租借，球队不肯放凯恩去曼城，也是希望拿到前四的排名。

可以看出今夏的引援都是比较理性的，和以往引援还是有一些区别的。不过因为C罗和卢卡库的到来，英超争冠会更激烈，切尔西目前有一些伤病的困扰，虽然都是小痒，但是仍需主帅合理轮换来避免因伤休战。

因为今夏的大牌球星更换东家的比较多，欧冠赛场也会更难。目前巴黎得到梅西和拉莫斯以及多纳鲁马，欧冠夺冠的实力提升。C罗回到曼联，和瓦拉内、博格巴、B费、桑乔等队友联手，的确也可以提升双线作战的战绩。卢卡库重返斯坦福桥，蓝军队内有芒特、若日尼奥、哈弗茨、维尔纳等队友，赛季冲击双冠的愿望也是有的，不过对于图赫尔来说更希望得到联赛冠军。