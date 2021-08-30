法甲第4轮巴黎圣日耳曼2比0兰斯，姆巴佩梅开二度展示实力，梅西第65分钟登场完成首秀，不过他面对的是对手凶狠的防守，从双人包夹到直接放倒在地，梅球王一定体验了内马尔的苦楚，因为法甲赛场这样的犯规的确是屡见不鲜，想突破和分球都有一些难度，梅西的吸引力除了球队和球迷外，就是每一个对手对他进行的防守策略，所以梅西的巴黎处子球还真需要一些时间，第一球很可能是点球。

巴黎取得4连胜，不过本场比赛赢球更为轻松，迪马利亚的关键性依旧很明显，接下来也可以给予梅西更多的帮助。内马尔本场首发出场，也是他本赛季第一次为球队出场，他也面对了严防，但是凭借个人能力和对对手的熟悉还是制造了一些威胁，遗憾的是他没有参与本场的两粒进球。

本场比赛新援阿什拉夫很是活跃，他和姆巴佩的化学效应很明显，开场不久他就利用直传球给姆巴佩制造射门机会，可惜射偏了。迪马利亚也从右路传中找姆巴佩，这一次后者头球攻门先拔头筹，老将输送炮弹能力是到位的。

内马尔拿球就遇到包夹，然后被放倒为球队赢得定位球机会，巴黎攻势持续，但是上半场无法扩大领先的优势。下半场对手进球被吹越位也是虚惊一场，也可以看出目前的巴黎还是有一些问题，因为球队无法更快速的扩大领先优势，防线也有一些不稳定。纳瓦斯扑出了对手的射门，穆内西补射的瞬间的确是越位了。

兰斯也是看到了进攻的威胁，所以随后也加强了进攻，巴黎则有了反击机会，姆巴佩的第二球就是反击所得，来自阿什拉夫右路传球到后点，姆巴佩包抄到位推射建功。这粒进球是定心丸，随后梅西登场，他先是被阿卜杜勒哈米德犯规，随后不久在中场抢断后带球到右路，和姆巴佩配合，后者再回敲梅西被解围，默契度还是需要一些时间的。

梅西再次得球前插的时候被对手球员犯规，因为对方的动作是锁喉，只是危害性不是那样明显，裁判也忽略了。比赛末尾梅西盘带时被包夹，无法送出威胁球，之后再度触球被穆内西踢倒，所以接下来的梅西的确需要好好研究一些法甲球队的防守路数，并且做出针对性的应对方式。

因为内马尔加盟大巴黎后就饱受伤病的困扰，这也是因为法甲的防守的确很凶猛，很容易造成突破者因伤下场，梅西也是带球突破或传球配合制造杀机的球员，所以也必须规避受伤的风险。穆内西的防守尤其的出格，法甲的裁判们为了漂亮足球也该严格执法，否则梅西到法甲征战也无法祭出更为出色的表现。梅西首秀26次触球0射门，此外三次被犯规。

法甲的球员的防守不仅仅是拉拽衣服，还有搂脖子和下脚铲倒对方，这样的模式也是法甲无法和其他四大联赛相比的一个原因。姆巴佩对于球队的作用最为明显，所以俱乐部高层不放他去皇马也是有理由的，接下来就看最终的结果是去还是留。

对于巴黎来说联赛稳定一些还是有望拿回联赛冠军的，球队引进梅西的重点是欧冠夺冠，所以合理使用梅西也是更为合理的，梅球王外战的发挥也必须和随后赛事的表现挂钩，融入球队的确需要一些时间，欧冠小组赛就在死亡小组，所以梅西必须更快速的和队友完成化学效应。因为梅西和内马尔彼此了解，同样首发的话，的确可以相互成就的。

梅西在巴萨征战十几年，所以人们人都会认为他更适合西甲和巴萨的战术体系，无论是此前和曼城有传闻，还是如今已经加盟法甲的巴黎，人们都是带着疑问看梅西的，接下来能否有出色的发挥也很关键。事实上一切都需要时间，罗本在切尔西风生水起，但是伤病不断，加盟皇马并没有得到重用，人们认为他离开英超就不可能有更为出色的发挥，但是罗本加盟拜仁后迎来职业生涯的第二春，事实证明只要努力，还是有可能更为关键的。

自然法甲的脚下技术的确无法和西甲相比，但是大巴黎本赛季引进了很多球员，主帅也是会有自己的用人理念，接下来也可能会有意外之喜。球队的后场出球的能力不足，法甲球队习惯于在后场逼抢，所以进攻还是会有更多的问题需要解决。波帅上赛季已经对法甲和球队有一定的了解，接下来也会有针对性的解决办法。