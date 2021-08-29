本周末的英超第三轮的比赛，切尔西少一人作战，最终1比1平利物浦。两队的连胜被终结也是因为裁判的误判，否则这场天王山大战是绝对可以分出胜负的，无论谁赢球都将登顶，因为西汉姆2比2平水晶宫，但是红蓝两军平局后，有4支球队都是3轮联赛积7分，目前排名前三位。

这场比赛切尔西率先进球，利物浦久攻不下心情急躁，萨拉赫也有违规的动作，但是主场哨很是明显，裁判选择无视利物浦的犯规动作。半场快结束的时候，利物浦的角球机会，门前乱战后，视频裁判提示有点球，所以主裁看过之后给了切尔西的詹姆斯红牌，并判罚点球，萨拉赫命中扳平比分。但是这次判罚是错误的，也是黑哨的行为，这也是多年之后切尔西再一次被裁判黑了。

慢镜头回放显示，皮球到了中路被切尔西球员挡了一下，马内射门詹姆斯解围，若塔跟上射门，皮球是打到了詹姆斯的腿上后反弹到了手臂，并不是球员主动张开手臂碰球的，所以这次判罚也是错误的。切尔西多名球员抗议，因为他们看到了事情的真相，但是裁判先后给吕迪格和门迪黄牌，压制客队的申诉的确不公平。

早年的英超强强对话总是有一些判罚备受质疑，切尔西所遭遇的黑哨的确比其他球队多，因为蓝军是异军突起，从劲旅跻身豪门，所以很多判罚都对球队不利，但是球队还是可以顶住压力最终拿分。球队第一次夺得欧冠的赛季，半决赛就是在特里被罚下的情况下淘汰了巴萨的，现在年轻一代也需要用血性气质对付这样的黑哨，所幸的是球队经历了考验，也最终拿到了一分，血性的传承也是到位的。

上半场末尾的突发事件让克洛普就感到了放松，殊不知靠这样的判罚扳平比分也是令人不齿的结果。半场比赛的数据显示，切尔西4次射门2次射正打进一球，利物浦9次射门2次射正，不是点球的话，球队没有进球。因为少打一人，图赫尔下半场用科瓦西奇和蒂亚戈席尔瓦换下了坎特和哈弗茨，因为坎特也有一些受伤的情况，这也是一种保护。

即便少打一人，切尔西还是抓住了一次反击机会，卢卡库得球后没有射门，而是和队友配合制造机会，不过事实上锋霸是应该远射和爆射来争取定位球和角球机会，因为这样才可能反超比分。否则少一人靠运动战进球不易，守不住还可能失球。

切尔西下半场最好的得分机会是第63分钟的时候，若日尼奥拦截分给阿隆索，后者给右路的芒特完成人球分过，再给到插上的阿兹皮利奎塔，蓝军队长挑传禁区里左侧，阿隆索头球摆渡到禁区，卢卡库怒射被对手解围，这次机会没进太可惜了。第72分钟切尔西的进攻，利物浦门将解围的时候送了角球机会，遗憾的是这次角球机会没有威胁。

应该说本场比赛被裁判的误判破坏了，本来可以是技术含量更高的一场强强对话，裁判抢镜了之后比赛有一些变味了。不过年轻的切尔西还是有稳固的防守，和以往少一人作战的时候一样稳守反击，队长阿兹皮利奎塔的血性气质和经验还是帮助了球队的。

少一人作战后，其实卢卡库的作用减少了，主帅其实一个给维尔纳一些机会，换下仍在磨合期的卢卡库。因为有一次反击机会，队友持球被围堵，卢卡库的位置距离队友太远，所以没有接球的机会，这同样是默契度不足的缘故。比赛末尾切尔西有反超比分的机会，门迪的长传球，卢卡库给科瓦西奇做球，后者推射很有威胁，可惜被阿利松化解了。反过来萨拉赫的射门和回传门将似的，也是引发了球迷的笑声，本场比赛他面对旧主的表现的确一般。

切尔西有惊无险的拿到一分，从积分榜的形势是不利的，但是从锻炼年轻球员的角度看却是获益了，因为球员们迟早都要经历一些突发事件，可以更好的应对的确可能在未来帮助球队拿分或夺冠的。本场比赛切尔西的进球是詹姆斯开出进球，哈弗茨很有想象力的射门洞穿了对手的球门，事实上哈弗茨在场上进攻更有威胁，反正就减弱了，接下来图赫尔还是需要一些应变的策略和换人上更具针对性。



