英超第三轮的赛事有两场强强对话，曼城3比0零封阿森纳后取得两连胜，瓜帅赐予阿尔特塔联赛三连败，丝毫不讲情分，因为两人有渊源，也是有师徒情分的，阿森纳此前2连败已经位居联赛倒数第二位，本轮输球可能垫底，主帅也可能会下课。

阿森纳本赛季错在揭幕战就爆冷0比2不敌升班马布伦特福德，球队22次射门4次射正没有进球，对手8次射门3次射正就打进2球，枪手球员的进攻效率太低是最大的问题。中场球员佩佩、洛孔加、史密斯罗和锋线的巴洛贡都有一次射正，马丁内利则没有射正，射门次数也很少，进攻端没有关键先生也是很明显的不足。

联赛第二轮阿森纳持续了低迷，数据优势也没有了，切尔西22次射门5次射正打进2球，还险些扩大分差，阿森纳8次射门3次射正没有进球，可以看出阿森纳无论对阵强队还是弱旅都会哑火的事实，防线也一如既往的不稳定，才会两轮联赛丢4球0进球。主帅轮换了一些球员，但是奥巴梅扬依旧没有首发出场，替补出场打了29分钟的比赛只有一次射门且射正，无力感也是很明显的。切尔西上半场就2球领先，下半场先后获得多次扩大比分的威胁。

本轮对阵曼城，阿森纳半场就0比3落后，扎卡还在第34分钟的时候吃到红牌，球队丢球的时间是第6、11、42分钟，曼城的京多安、费兰托雷斯和热苏斯先后建功。开场不久5分钟丢2球很难以被理解，更为可悲的是下半场第52分钟罗德里扩大比分，让阿森纳最终惨败给曼城。

扎卡的红牌很致命，因为少一人作战很难进球。扎卡登场35分钟有10次传球8次成功，此外有一次犯规和一次被犯规，没想到第一次犯规就吃红牌下场，心态也是很有问题的。

回看曼城的进球，第7分钟热苏斯传中球，钱伯斯冒顶给了京多安建功的机会，后者近头球破门，相关的数据显示曼城对阵阿森纳都能率先进球，本近10次英超对阵阿森纳都是先声夺人，优势心理也是很明显的。本场进球后5分钟贝尔纳多斜传球到禁区，塞德里克解围出现失误，费兰-托雷斯扩大分差，两粒进球都是阿森纳防守犯错导致的，可以看出主帅强调进攻却疏于防御很致命。

失球后阿森纳的进攻没有制造威胁，第35分钟扎卡飞铲坎塞洛被红牌直接罚下，他也是喜欢吃红牌的球员，此前还曾3次被红牌罚下，心态上很有问题。上半场末尾格拉列什突入禁区横传禁区助攻热苏斯空门得手，新援的这一脚传球很是精妙，曼城的三粒进球都很轻松。曼城下半场的进球是费兰-托雷斯回传球助攻罗德里破门，比赛末尾马赫雷斯传球助攻费兰-托雷斯头球破门锁定胜局。

查看赛后的数据更令人吃惊，全场比赛曼城25次射门10次射正打进5球，14个角球，21次关键传球，阿森纳却只有一次射门，没有射正，也没有角球，3次越位，有一次关键传球，这的确是多方位的完败，球队也必须承受从来没有过的英超开局3连败，球队的排名垫底。接下来只能寄望莱斯特城大比分拿下诺维奇才能摆脱排名垫底的尴尬，接下来的几天阿森纳高层可能有动作。因此此前没垫底同样是因为强队都是大比分擒弱旅，所以阿森纳避免了沦为副班长。

阿森纳一直都是漂亮足球的代表，但是从温格离开球队之后，每一位主帅都很失败，连英超前四的位置都很难拿到，俱乐部高层已经足够耐心，但是却没有想到开局三连败。球队高层对于阿尔特塔的信任的确是被辜负了，接下来换帅应该还来得及摆脱困境，否则本赛季也可能会为保级而战。阿尔特塔最大的问题的防线的问题没有解决，反而更为严重了，球队今夏也引进了一些球员，但是很明显没有作用。

阿森纳今夏以近6000万欧元的转会费引进后卫本 · 怀特，此外还引进了中场洛孔加和后卫塔瓦雷斯，两人的转会费是2500万左右，此外还以3500万欧的转会费留住了皇马中场厄德高，没想到如此大的资金投入是连败。接下来的赛程是9月11日22:00阿森纳主场迎战诺维奇，这也是榜尾球队的比拼，阿森纳输不起了。

曼城本赛季也有一些问题，首轮也是久攻不下，被孙兴慜绝杀，球队随后5球大胜诺维奇，其实也间接的帮助了阿森纳避免排名垫底，但是本轮却赐予对手一场0比5的惨败，也很可能赐予对手垫底的噩梦。近两场比赛对手犯错的几率比较多，对阵诺维奇对方门将失误送乌龙，本场的两粒进球也有对手送分的味道，此外还有红牌的影响，所以球队想力证强大还是需要在欧冠死亡之组中验证。

本场比赛京多安、费兰-托雷斯、热苏斯、罗德里先后进球，上一场比赛格拉利什、拉波尔特、斯特林和马赫雷斯先后建功，曼城的确是多点开花。近期球队和C罗有传闻，险些引进球王来投，当时尤文就提出想要热苏斯，瓜帅不肯，事实证明巴西大将的确是可以给予球队更多的。上一场比赛热苏斯送出两次助攻，本场有进球，比赛中都有关键表现，本赛季也值得期待。



