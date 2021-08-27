欧冠抽签结果出来后，人们都希望可能加盟曼城的C罗和巴黎的梅西再度交手，但是却有峰回路转的事情发生，目前很多消息显示曼联可能迎接C罗重返梦剧场，所以欧冠梅罗大战可能成为泡影，或许随后的淘汰赛还有机会开启天王山大战。对于普通的球迷来说C罗加盟曼城是更可能夺得联赛和欧冠奖杯，重返曼城的话，也提升了球队的夺冠几率，回家的感觉更为温暖一些。

近年来因为疫情的影响，多数球队是无法大手笔的纳入强援的，而今夏至今却有几笔交易都是大动作。曼联引进了桑乔，切尔西迎回了卢卡库，梅西加盟大巴黎，如今C罗可能加盟曼城或曼联，姆巴佩还有可能加盟皇马，的确是太多的惊喜和重磅消息，也预示着新赛季有更多精彩的比赛。

目前C罗已经离开了都灵，接下来很快会有官宣，C罗挥别斑马军团也是有不悦的，俱乐部引进C罗本来就是为了欧冠奖杯，而随后几个赛季走马灯似的更换主帅，错失的决策导致欧冠战绩不佳，这绝对不是C罗一个人的问题，所以挥别时刻感恩的感觉淡了也是必然的。

目前的消息是C罗重返曼联的话，薪水会多于曼城开出的薪金，此外队内的储备也有冠军潜质，更好的一点是索帅此前也曾公开表示希望C罗回家，接下来的战术安排和更衣室的稳定也是没有问题的。曼联队内的B费和C罗是葡萄牙队友，默契度十足，也会成为C罗的助力器。球队所需要的是C罗和桑乔更快地完成化学效应。

梅西今夏从巴萨转投大巴黎的确很轰动，C罗离开C罗更为震动，因为谁也没有想到转会窗末尾几天有这样的变化。人们本来很期待C罗加盟曼城后，欧冠赛场和梅西以及内马尔碰面，一定是火花四溅的。曼城队内的队长德布劳内曾公开表示希望和C罗一起踢球，如果成真的话，两人的默契度一定很足，而今擦肩而过的话是会留下遗憾的。

本周末是梅西完成巴黎首秀的时刻，本轮是要受到全球关注的，如今C罗转会离队抢镜了，而如果姆巴佩也离队的话，三位巨星就是今夏最大的热点了。C罗加盟尤文3个赛季，夺得了意甲冠军和国内的奖杯，职业生涯更为完美，欧冠奖杯已经足够多了，如今如果回到曼联并且帮助球队重新夺得欧冠的话，也将成为俱乐部的更大功臣。

曼彻斯特双雄都是本赛季的夺冠热门，曼联是C罗成名的地方，如果在梦开始的地方完成职业生涯的最后几个赛季也是太过于完美了。为什么说C罗更接近曼联，除了一些消息称C罗和曼联已经达成协议了，还有就是瓜帅的态度，因为本周六曼城是早场的比赛，对手是阿森纳，周五的赛前新闻发布会，瓜帅公开表示C罗还是尤文球员，并认为C罗可以决定自己去哪里踢球，可以感觉到瓜帅的无所谓，对于C罗并不渴望。

事实上C罗是值得拥有的球员，他的确可能帮助球队夺冠，因为即便是在尤文阵容中，一个赛季C罗都能有30+的进球数，如果其他球队多一个这样的火力点，自然可以更多地接近冠军。目前最新的消息是曼联希望C罗在里斯本完成体检，这样的话有望更快地加盟球队，此外还在和尤文商量转会费的问题。

足球世界，五大联赛从不缺少精彩的赛事和球王争霸，但是温情的时刻也总是很令人动容的，即便C罗重返英超会让联赛争冠更为激烈，但是此刻仍希望C罗早一些归来，哪怕自己不是曼城和曼联的支持者。



