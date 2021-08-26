随着转会窗口关闭的时候迫近，所有球队都加快了引援的步伐，如今陷入转会传闻的大牌球星有C罗和姆巴佩等人，C罗此前被传出可能加盟曼城或大巴黎，而姆巴佩则可能加盟皇马，一切都悬而未决，不过也可能都是肥皂剧，随后各自为目前的球队出战。令人觉得意外的是凯恩宣布留热刺，这也意味着他错过了最佳的转会时机，明夏29岁的他或许没有加盟夺冠热门球队的机会。

凯恩宣布留队有几种可能，第一是列维的坚持不放行，第二就是俱乐部给予了足够丰厚的薪金待遇，第三就是曼城求才若渴的愿望不强烈，所以这笔交易不了了之。有趣的是凯恩在宣布留队的同时也借此表忠心，并称自己没有罢训，而是多休息了几天，所以未来他如果还想离开热刺，估计也没有英超的豪门球队愿意抛出橄榄枝了。

凯恩留队后很可能是要求加薪，具体的周薪将达到40万英镑，这的确是退一步后又进一步，锋霸私下里进行了取舍。如果热刺答应的话，凯恩将成为第一。凯恩目前的周薪在20万英镑左右，没有博格巴的薪资高，如果达成他目前的愿望的话，就是一骑绝尘了。即便不能达到40万英镑，也会有不小的提升，毕竟留住凯恩才可能有冠军，目前的消息是凯恩可能获得33万英镑的周薪。

热刺其实距离欧冠就差了一步，不过球队联赛争冠的几率更低，热刺总是在关键时期掉链子，如今的主帅也很难挽救球队，所以凯恩也可能做好准备，接受短期内无冠的现实。凯恩留队后，曼城也需要引入一位锋霸或进攻端高效率的球员，目前和C罗联系到了一起，但是只给一半的薪金，而且不出转会费就意味着球队无意引进C罗，不过目前双方仍在谈判中，的确有更多的可能性。

如果和曼城无缘的话，C罗留队的可能性增加。此外还有大巴黎是潜在的下一站，因为目前姆巴佩也可能离队。如果两位最终各取所需的话，C罗和梅西以及内马尔的巴黎又会接受怎样的关注，相信所有人都会认为是天方夜谭，而如果真的成功了，那么全球的球迷都不会错过巴黎的比赛。

姆巴佩本人希望明夏自由身离队，巴黎高层拒绝了皇马对姆巴佩提出的1.6亿欧元的报价，因为球队还欠摩纳哥一部分费用，所以球队不会低于引进姆巴佩的转会费让他离队。不过目前这笔交易也还会进行谈判，最终的结果如何取决于皇马的诚意。

姆巴佩的去留左右其他人的命运，C罗加盟巴黎的几率的确很低，所以选择留队的可能性提升了。因为明夏的世界杯也是重点，C罗职业生涯的俱乐部的奖杯数已经足够多了，但是国家队的世界级大赛很可能就剩下明夏的世界杯了，所以本赛季留在尤文更适合全力冲击明年的世界杯，对于年纪不小的C罗来说，适度的替补也是有益无害的。

尤文首轮没有让C罗首发，结果球队平局收场，C罗替补登场的进球被吹越位，威胁度还是很明显的，所以尤文新帅是不可能彻底放弃C罗的，球迷们就不会答应，个人认为C罗明夏离队更合适。

曼城接下来的目标人选也是扑朔迷离的，目前除了C罗外，并没有被认定的人选，而如果不引援的话，本赛季想欧冠夺魁的难度很大。最新的消息称C罗加盟曼城的几率提高了，甚至有人称双方已经达成协议，这的确是峰回路转的感觉。目前曼城有意用斯特林加入交易，而尤文喜欢热苏斯，接下来就看三方面如何协商了，其实斯特林如果好好用的话，进攻端的能力是很强的，尤文一点都不吃亏。目前太多的消息总是会令人无法确定，所幸的是时间就剩下5天，等待不会太久。



