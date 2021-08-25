英超第二轮切尔西2比0阿森纳后领跑英超，因为曼联本轮平局收场，所以蓝军取而代之。利物浦排名第二，接下来两队将直接碰面，图赫尔的球队能否雄霸榜首的位置还需要看利物浦的发挥。红蓝两军的近两场比赛都零封对手，而且都打进5球，不同的是利物浦先后零封诺维奇和伯恩利，切尔西拿下水晶宫和阿森纳，接下来则需要全力拼胜了。

切尔西对阵阿森纳的比赛有绝对的优势，蓝军射门22比6，射正6比3，打进2球，角球8比9，控球率65%比35%，越位0比5，阿森纳的急躁心理导致球队陷入了切尔西的越位陷阱，这一点恰恰是豪门球队不该有的弊端。这场比赛切尔西的功臣是卢卡库和詹姆斯，后者在图赫尔的手下也从名不经传变为关键先生。

本场比赛门迪也是很稳健的，蓝军一向有一些慢热，开场阶段门迪就扑出了史密斯-罗的一脚射门，随后詹姆斯远射击中了扎卡的头部，所幸的是球员并没有因此因伤下场。本场比赛扎卡也打满全场，传出2次威胁球，3次抢断成功，1次解围，4次犯规，38次传球的成功率为76.32%，并没有因为这次事情受到了影响，枪手的问题还是有很多方面的。

本场比赛图赫尔对于首发的安排也是出乎人们的意料，因为维尔纳、奇尔维尔、蒂亚戈-席尔瓦、坎特、奥多伊、齐耶赫都替补席备战，替补登场的球员是维尔纳、坎特和齐耶赫，坎特的作用更为明显，因为维尔纳第90分钟才登场，时间很有限，所以并没有多么出色的发挥，赛后也被认为是主帅考虑不足，因为这样做可能影响球员的内心，对于图赫尔来说激活维尔纳也同样重要。

本场比赛阿隆索也很关键，因为此前他曾有离队的传闻，而今依旧被委以重任，事实证明主帅的安排也是正确的，因为阿森纳的一次威胁就是他补位及时化解了危机，不得不说图赫尔有点石成金的能力。通过上赛季中途接手球队至今，可以发现图赫尔很善于将不同球员的潜能都发挥出来，以往阿隆索这一侧的防守漏洞是对手进攻的主要路线，所以才一度被认为会离队，而今居然可以协防到位了。

切尔西的第一粒进球是科瓦西奇的过顶传球找到詹姆斯，后者传中球助攻及时赶到的卢卡库推射破门，新援的身体健壮而且灵活，即便身边有对手的防守球员都无法阻挡他跟进的路线，所以这粒进球的确是十分的精彩。接下来寄望卢卡库也能延续高效率，让球队的进球数得到攀升，因为上赛季虽然下半程发力，但是失球数少的同时，进球数也不多，所以本赛季提升进攻效率是第一位的。

阿森纳方面，核心球员无力是事实，否则也不会输给升班马，不敌切尔西一战也萨卡禁区内打滑了也是有点可笑。此外奥巴梅扬替补登场也没能发挥出应该有的作用，马蒂内利和佩佩首发，两人数据也是低迷，前者传1次威胁球，2次抢断，1次解围，5次传球的数据的确差强人意。佩佩更是只有3次过人、2次犯规，24次传球的数据，强强对话还是难有关键性的表现，也是本场比赛最令人失望的球员。

詹姆斯的确是图赫尔的妙笔，因为欧冠夺魁的次赛季，球队面对的问题会更多，因为对手都会进行更为精密的部署，用以限制蓝军核心球员的发挥，但是本场比赛明显是阿尔特塔失策了，他的部署是毫无针对性的，换人也没能扭转局面。

切尔西的詹姆斯此前被重用是因为边路传中的次数多，虽然并不是助攻高手，但是制造威胁方面是到位的，而如今更为成熟也更具威胁，且能亲自进球，假以时日还会有更好的表现。对阵阿森纳的比赛詹姆斯杀入禁区后回敲给芒特，后者完成一次射门。随后芒特回馈队友一次妙传，詹姆斯爆射得手，两人的默契度十足的确是意外之喜。詹姆斯进攻端的威胁是到位的，防守也很聪明，因为他罚丢了萨卡并没有吃到黄牌，的确是攻防到位。

卢卡库首秀有进球，此外还有梅开二度的机会，更为重要的是能制造对手犯规，让枪手的防线始终有一些紧张和慌乱，洛孔加无奈放倒小魔兽的回放很明显的揭示了防守球员的无奈。比赛中小魔兽背身拿球也令防线球员很是难过，下半场詹姆斯和卢卡库以及芒特的配合也很默契，且三人配合就撕开了防线，芒特射门偏出很是可惜，否则就是一粒漂亮的配合和进球。

卢卡库的优势是脚下功夫到位，头球能力也是惊人的，比赛末尾接芒特传球也险些头球破门。随后卢卡库利用个人能力过掉防守球员后无私给哈弗茨做球，这样也很得人心，接下来几位核心球员完成磨合后，一定会更具威胁。