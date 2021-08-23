英超第二轮利物浦和曼城都零封对手，红军赛后暂居榜首的位置，曼城因为首轮输球，所以5比0大胜诺维奇后仍排在第六位，接下来还需要看其他球队的赛果才能确定排名，本轮切尔西和阿森纳的比赛也是备受关注的。曼城本轮5球大胜的比赛中热苏斯参与三球的确更为关键，只是他更习惯于在边路的位置发挥威力，这一点也需要主帅进行合理的安排。

曼城本轮的进球功臣是四位大将，不过第一球是诺维奇的克鲁尔出错送乌龙大礼，当时热苏斯接队友传球后直接传中，对手慌乱解围送乌龙。随后格拉列什扩大领先优势，同时也打入自己效力曼城的处子球。不过这粒进球有一些运气的成分，因为当时皮球击中格拉列什的腿上反弹入网。随后锦上添花的是拉波尔特、斯特林和马赫雷斯，这也是曼城的虐菜模式，球队所需要的是强强对话赢球，而不仅仅是力擒弱旅。

曼城的比赛基本都是占据场面上和数据的优势的，只是遇到强队或一些劲旅就会无功而返，所以随后的强强对话的比赛才能验证球队本赛季的进攻火力。除了新援建功外，本场比赛热苏斯首发出场的表现更为关键，格拉利什的进球是沃克得球后传球给热苏斯，后者传中球碰到防守球员后偏转，随后打在格拉列什腿上反弹入网，事实上热苏斯功劳更大，而且更无私。

当年瓜帅引进热苏斯也是对他极其的欣赏，面对各种质疑依旧坚持重用热苏斯，目前瓜帅对于格拉利什也是一样的看好，赛后曼城主帅表示格拉利什可以进更多的球，单赛季甚至可以进20到30球，这的确是个很高的目标。本场建功后，格拉利什的自信心也提升了，从近两场比赛中也可以看出他融入球队也比较快，1亿英镑先生也算是暂时摆脱被质疑了。

本轮比赛也是曼城球迷重返伊蒂哈德球场，所以也有一些简单的仪式，随后的赛事有球迷助威球队也更有力量。斯特林当年也是得益于瓜帅的提点，他曾经在2019-20赛季攻入31球，的确是威风八面，不过斯特林还是有一些不稳定性，所以本赛季曼城想触及欧冠奖杯还是需要进攻端多点开花。

格拉利什此前单赛季从没有打进10球，所以瓜帅的愿望也可能会落空，这员虎将起码有2到3个赛季后才可能达到30＋的进球数。因为诺维奇联赛首轮0比3不敌利物浦，曼城也就多进2球，其实也并没有多么大的区别。曼城下半场的进球分别是角球机会，京多安助攻拉波尔特洞穿对手的球门，随后是沃克和热苏斯的配合，斯特林扩大比分。末尾的进球是迪亚斯助攻马赫雷斯射门击中立柱后入网，幸运也是显而易见的。

总体来说球队的确是有一些幸运，诺维奇新赛季的表现可以用糟糕来形容。首轮输给利物浦还有14次射门3次射正，红军19次射门8次射正，本场比赛却只有一次射门没有射正，曼城16次射门4次射正却有5粒进球，命中率的确够高。格拉利什本场踢了75分钟的比赛，比赛中只有一次射门，打入1球，传一次威胁球，3次过人，1次抢断成功，1次犯规和被犯规，传球43次，传球成功率达到了95.35%，的确是有亮点的，就是射门的数次有点少了。

诺维奇的战术也是有一些问题的，下半场的应变也一般，所以连败后主帅需要反思。本场比赛因为对手防御能力有限，所以曼城上下传球的成功率也高，而且球员之间的默契度也不错。本赛季联赛刚过了两轮，球队的问题和优势都揭示出来了，接下来还要看引援方面能否给予球队支持，没有正印中锋的话的确会有很多的隐忧。回看上赛季曼城联赛失分的比赛，多数还是强强对话送分了。

20/21赛季联赛失分的比赛分别是9月27日曼城2-5莱切斯特城，10月4日曼城客场1比1利兹联，10月24日曼城客场1比1西汉姆联，11月9日曼城1比1利物浦，11月22日曼城客场0比2热刺，12月13日曼城客场0比0曼联，12月16日曼城1-1西布罗姆维奇，3月8日曼城0-2曼联。4月10日曼城1-2利兹联，4月18日英足总杯切尔西1-0曼城。5月9日曼城1-2不敌切尔西，5月19日曼城2比3不敌布赖顿霍夫，5月30日欧冠决赛曼城0-1切尔西错失冠军。

曼城爆冷在弱旅身上失分只有4场，其余8场强强对决曼城都失分了，可以确定的是球队目前已经是遇强不强，所以本赛季争冠对手的直接碰面也是必须确保取胜的，起码需要不败才能保有联赛冠军的宝座不易主。本轮比赛热苏斯、贝尔纳多、罗德里、拉波尔特和沃克尔轮换出场，球队的主帅也是坚持轮换到底，起码可以规避伤病的增多。

首轮联赛津琴科、德布劳内、热苏斯替补出场，门迪、马赫雷斯和斯特林被换下。本场比赛帕尔默、马赫雷斯、斯特林替补登场，后两位登场后有进球，他们换下了京多安、格拉列什、费兰-托雷斯。瓜帅本场应对方面是到位的，同时曼城主帅也是比较固执的，对阵热刺的阵容安排明显针对性不足，对阵诺维奇的阵容就已经很游刃有余了。

曼城接下来将在8月28日19:30坐镇主场迎战阿森纳，随后是对阵莱斯特城的比赛，这两队都会制造难点，所以曼城需要全力应对。



