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范戴克复出利物浦零失球，进攻端新锐高效，克洛普喜忧参半

(2021-08-22 00:26:25)
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标签：

英超

利物浦

伯恩利

 分类： 聚焦英超争霸
范戴克复出利物浦零失球，进攻端新锐高效，克洛普喜忧参半

   英超第二轮率先出战的利物浦2比0伯恩利拒绝早场爆冷，因为首轮联赛阿森纳就0比2不敌升班马布伦特福德，所以次轮也有人认为先开打的比赛也有平局的可能，利物浦证明了自身的实力，两轮联赛打进5球，零失球的确是攻防俱佳。值得一提的是若塔连场建功，三叉戟的表现也不错，所以克洛普赛季争冠的心气又提升了。
   虽然利物浦头两轮联赛的对手一个是升班马，一个是弱旅，但是上赛季的伯恩利也是爆冷过豪门球队的，所以此役的确是有含金量的。首轮比赛若塔率先进球，当时阿诺德右路传中给萨拉赫，后者助攻若塔劲射建功。其余两球是下半场打进的，马内射门被封堵后皮球偏转，萨拉赫捕捉战机将球打进，双核的化学效应还是到位的。末尾进球是对手失误，萨拉赫锁定胜局，可以看出首粒进球的关键性更强。
   本场比赛先进球的还是若塔，当时纳比-凯塔左路内切传球给齐米卡斯，后者传中起助攻若塔头球破门，第17分钟就顺利进球也等于提前定格了比赛的走势。若塔是克洛普培养起来的新锐，的确也到了发挥威力的时候了。进球前若塔就有一次头球攻门稍稍偏出，这是阿诺德开出的任意球机会，利物浦开局也是不断施压对手的。
   伯恩利也有一些威胁，所幸的利物浦防线稳固，范戴克的复出也等于给防线加固了，所以利物浦的进攻端能有更多的威胁。上半场阿诺德还有一次门线救险很是关键，此后对手的传中球，克里斯-伍德头球攻门被阿利森扑出也是很危险的信号。
    齐米卡斯送出利物浦生涯的首个助攻，克洛普也是很兴奋的，毕竟是自己慧眼识珠。上半场后半段依旧是利物浦进攻更多也更有威胁，萨拉赫接埃利奥特的传球完成一次小角度推射破门，可惜被判越位。马内射门高了，也是发力过于猛了。半场末尾纳比-凯塔外围远射也无果，伯恩利的防御还是到位的，没有在失球后失去了理性，所以利物浦徒有优势并没有扩大分差。
范戴克复出利物浦零失球，进攻端新锐高效，克洛普喜忧参半

范戴克复出利物浦零失球，进攻端新锐高效，克洛普喜忧参半

范戴克复出利物浦零失球，进攻端新锐高效，克洛普喜忧参半

    下半场阿什利-巴恩斯破门被吹越位，对手抢开局的目的差点就完成了，所以利物浦也的确是虚惊一场，也是有一些危机的。马内先后错失两次机会，麦克尼尔封堵了萨拉赫的射门，对手一度令红军的进攻端很是急躁，因为多次被化解了。利物浦的第二球是范迪克后场发起的进攻，阿诺德传球送马内单刀球机会，后者才得以建功。
   菲尔米诺本场替补登场也没能形成威胁，他的状态仍是不太稳定，本场只踢了10分钟的比赛。末尾阿什利-巴恩斯单刀球被阿利森用腿化解，球队才保定不失球取得两连胜。范戴克依旧关键，若塔惊艳，萨拉赫和马内打满全场，默契度和个人能力还是能制造更多威胁。
   伯恩利近两场比赛都输球，首轮先进球被逆转，本轮没进攻，进攻端的问题还是比较严重的。球队今夏没有什么引援也和战绩不佳相关，所幸的是球队还有调整的时间，新援到队了，但是本场并没有登场，所以球队还有可以提升的空间。  
    利物浦近两个赛季也是受困于伤病的困扰，所幸的是目前核心球员都复出，接下来有望连胜下去。今夏球队也没有大笔引援，克洛普还公开指出内心大笔引援的球队才有争冠的机会，而利物浦无法得到那样的支持，这样的言论也是双重意思，也可能是指争冠对手靠资金投入才有冠军，也可能是抱怨俱乐部无法给予相同的支持，为球队没冠军找借口。
   利物浦目前只引进了一名中卫卡巴克，队内也不会有其他的变动，所以球队并不是夺冠的热门球队。利好的是曼城首轮输球，利物浦连胜起码可以力压曼城和阿森纳。本轮切尔西和阿森纳直接对战，如果蓝军失分也会排在利物浦身后，红军赛季初的赛程也是有利好面的。
    萨拉赫首轮打进1球，送出2次助攻，可惜本轮没能进球。利物浦上赛季两次对阵伯恩利全胜，红军在主场0:1、客场3:0轻取伯恩利，所以本场赢球也是必然的。虽然连胜无失球，但是球队仍有隐忧，上赛季下半程出现了问题，疲惫和伤病导致球队失冠，本赛季不继续引援的话，本赛季后半程仍可能重蹈覆辙。接下来利物浦的对手是切尔西、利兹联、水晶宫、布伦特福德和曼城，对阵蓝军是主场作战，但是想赢球仍需尽全力。
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