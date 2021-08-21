本周末英超继续开打，利物浦早场的比赛对阵伯恩利，因为曾在这个对手身上失分，所以此役仍有冷门的可能。曼城随后坐镇主场对阵诺维奇，这场比赛爆冷的几率很低，蓝月亮有望拿到新赛季的首场胜局。同一人比赛的豪门球队就是这两队，也是球迷们关注的焦点。目前的英超积分榜上，曼联、切尔西、利物浦和西汉姆位居前四， 曼城排名第13位，对胜局的可能更为强烈。

诺维奇是升班马，也需要小心应对，曼城需要尽全力。因为首轮联赛客场0比1不敌热刺，所以曼城的排名不理想，所以此役也会捍卫主场尊严。曼城是卫冕冠军，上赛季比第2名曼联多12分，也是优势明显，本赛季也不可能连续失分，被红魔拉大分差。因为上赛季欧冠0比1不敌切尔西失冠，所以本赛季强强对话也会做足针对性。

对于曼城来说压力是有的，因为赛季开启前的社区盾杯，球队就0比1不敌莱斯特城，联赛首轮相同比分不敌热刺，更为严重的是两场比赛都没有进球，这对于球队来说是耻辱，所以本场进攻端的阵容也是焦点。曼城近两场比赛数据上的优势无法转换为进球，中前场的球员都很无力。

诺维奇是升班马，上赛季夺得英冠冠军的确不俗，所以此役曼城赢球也也不会太轻松。诺维奇升超后核心球员离队，这位球员是上赛季的英冠的MVP布恩迪亚，所以球队的实力受到影响，这名中场球员目前已经加盟英超的阿斯顿维拉。新赛季第一轮的赛事中诺维奇0比3不敌利物浦，防线上无法选择萨拉赫的发挥，所以本场比赛也很难阻挡斯特林和热苏斯建功。对阵红军的比赛中诺维奇只有3次射正球门，对手8次射门，实力差距很明显。

历史数据方面，曼城近6次对阵诺维奇有心理优势，两队近4次打进3球以上，本场不会有0比0的赛果。曼城此前输球也是因为队内伤病的影响，本场比赛伤停的球员们可以登场，所以赢面是很大的。诺维奇首轮输球也是对手太强，此外球队今夏引进了一些新援，球队还需要时间完成磨合，新援分别是利斯梅卢、拉西察、吉布森、杨诺里斯、古恩等，各个位置都有补充，所以球队会渐入佳境。

曼城今夏一直希望引进凯恩，但是目前还没有如愿，接下来可能引进其他锋线球员，目前传闻是想引进莱万。球队目前用1.27亿欧元引进格拉利什，这位球员在首轮的比赛中表现也有亮点，所以次轮也可能发威。首轮输球后也有人认为新援无力，所以如果本轮对阵弱旅仍没有进球和助攻的话，主帅和球员本人也都会承受巨大的压力，目前已经有人预言本赛季没有欧冠奖杯的话，瓜帅也可能离队。

曼城进攻端的火力一直有保证，那是因为阿奎罗很稳定，但是他的离开让球队的进攻火力锐减，甚至不及上赛季，这也是瓜帅最头疼的事情。热苏斯早年就被瓜帅器重，但是随后因为伤病困扰始终无法超过阿奎罗的作用，本赛季如果持续无力的话，也可能淡出主力位置。

曼城锋线的目标人选除了凯恩、莱万外，还有哈兰德，只是今夏欧冠冠军切尔西一直追求哈兰德无果，所以曼城也很难以如愿。21岁的哈兰德目前的身价是1.3亿欧，曼城资金上也会有一些考量，所以球队高层还是可以寄望在英超内部挖角比较靠谱。

曼城近5次对阵诺维奇取得3胜1平1负占据绝对优势，两队上一次交锋曼城以5-0大胜诺维奇。热苏斯、德布劳内上一轮联赛替补登场，威胁度还是比利时人更多，热苏斯的确需要反思。诺维奇上一场对阵利物浦，上半场丢一球，下半场丢两球落败，半场的表现还是很顽强的，本场比赛势必会祭出铁桶阵。曼城在上赛季38场联赛打入83球，场均2.18球，英超进球最多。失球数为32球，场丢0.84球，也是联赛最少，所以新赛季的两连败的确有点冷。

诺维奇上赛季在英冠46场比赛打入75球，场均1.63球，联赛第二多进球的球队。联赛丢36球，场丢0.78球，失球也是第二少。曼城上赛季的主场战绩出色，19场主场的比赛取得13胜2平4负，主场胜率近7成。诺维奇上赛季客场的23场比赛的战绩是15胜4平4负，胜率六成多，客场战绩也是极其出色的，不过英冠的实力无法和英超球队相比，本场比赛考验球队的防守。

诺维奇是在18-19赛季降级的，那个赛季遭遇10连败，本赛季重返英超一定不想连败下去，所以本场比赛也是矛盾大战。







