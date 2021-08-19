切尔西锋霸卢卡库选择穿9号战袍，因为此前有9号魔咒，所以小魔兽选择这个号码也是需要一些勇气的。英超第二轮切尔西将对阵阿森纳，所以这场比赛卢卡库必然首发出场，他的表现也是伦敦德比战的焦点。枪手首轮输给升班马，次轮会拼命，所以切尔西需要开启进攻端的火力尽早进球才能稳操胜券。

此前穿9号球衣的球员是亚伯拉罕，他已经加盟穆帅率领的意甲劲旅罗马，关于他的离队也是有不同观点的，因为他的年纪和处子赛季的表现其实应该留队继续锻炼，而今送走也许会在他日后悔。因为早年切尔西也曾送卢卡库出去历练，如今再度迎回也是承认了此前的失策。加上德布劳内和萨拉赫的前车之鉴，切尔西的确曾错误的送走很多可用的大将。

卢卡库虽然此前曾先后效力埃弗顿和曼联等球队，但是如今归队仍需要一些时间和蓝军队友们完成磨合，他的身体情况良好，所需要的就是传接球配合以及更好的执行主帅的战术部署。目前卢卡库表示随时可以登场，不出意外的话对阵阿森纳会得到首发的机会。

切尔西从崛起至今最强的锋霸是德罗巴，并被誉为魔兽，而卢卡库当年就被认为是魔兽的接班人，遗憾的是后者没能做到，如今重返蓝桥德罗巴也和卢卡库有了一些交流，寄望比利时锋霸能提高实力，为球队带来冠军奖杯。基于以上这些利好面，卢卡库也有可能首秀建功。

回看此前卢卡库在切尔西的处子赛季，他在英超出场10次没有建功，随后被租借到西布朗磨练，共为球队出场35次，贡献17球是有回暖的迹象。之后卢卡库在2014年加盟埃弗顿，并且在141场比赛中打进68球，也算是为己正名了。2017年夏天卢卡库以7400万英镑的身价转会到曼联，也引发了蓝军球迷的唏嘘，因为人们不愿意看到球队培养的球队为红魔效力。

值得一提的是卢卡库为曼联出场66场英超比赛，贡献28球，但是因为一些原因还是选择离队加盟国米。卢卡库效力国米两个赛季，共为蓝黑军团出场95次，打进了64球，送出16次助攻。帮助球队夺得意甲冠军，这也是球队时隔11年再度夺冠，他的进攻效率也被认为是第一功臣。

卢卡库效力切尔西的时候共为球队出场15次，送出1次助攻，更为不该的是他在2012年的欧洲超级杯中罚丢点球，直接导致切尔西不敌马竞无缘超级杯的冠军。也就是这一战后，卢卡库被认为还是需要更多的锻炼，所以随后离队。

今夏卢卡库以1.15亿欧元的身价重返切尔西，他第一次加盟蓝军是2011年的夏天，当时的转会费为1500万欧元，的确是有很大的落差。处子赛季卢卡库在切尔西一线队表现一般，但是在切尔西U23的赛事中表现不俗，他在9场比赛中打入7球，一线队12次出场没进球。2014年的夏窗一直租借在外的卢卡库被切尔西正式交易到埃弗顿。

切尔西从德罗巴之后的锋霸效率都不及前者，这和球队的战术也有关，所以几位球员都需要微调来适应球队，卢卡库习惯于拉边接球避免身体对抗，而德罗巴却可以倚住对手继而产生进球，所以卢卡库对抗能力上的不足也是他此前无法在切尔西和曼联坐稳主力的原因。如今卢卡库已经成熟，得分方式也多了，所以各方看好他这一次可以证明自己。

此前切尔西的锋霸德罗巴身穿11号战袍，迭戈-科斯塔是魔兽后最为犀利好高效的球员，他身穿19号球衣。此前9号球衣先后由托雷斯、莫拉塔、法尔考以、伊瓜因，但是效率都不高，所以卢卡库如果证明自己的话，也是很有意义的。

英超豪门每个赛季都有几笔重磅引援，今夏虽然减少，但是仍有几笔强援到位。今夏曼城1.175亿欧元引进格拉利什，切尔西1.15亿欧元引进卢卡库，曼联以1.25亿欧元引进桑乔和瓦拉内，阿森纳以5000万英镑引进中卫本·怀特。切尔西此前锋线球员的转会费不同，莫拉塔是6600万欧元加盟蓝军，维尔纳5300万欧元加盟球队，卢卡库是队内最大手笔的引援，压力也是有的。