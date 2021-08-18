英超已经开启，但是引援方面的争夺更为激烈，因为还有一些时间来纳入强援，所以六大豪门都在积极运筹，同时期待新的助力者加盟球队。曼城上赛季夺冠，本赛季更想蝉联联赛冠军，所以今夏至今更希望纳入锋霸凯恩，瓜帅一意孤行等凯恩也是因为内心笃定这笔交易可以完成，但是他忽略了热刺主席列维的固执，目前这笔交易很可能无法完成，也因此可能有其他的重磅交易产生。

事实上列维曾多次拒绝高额的报价，切尔西曾想引进莫德里奇，球员当时也罢训，但是最终还是未能如愿，而莫少随后转会皇马，列维是不想核心球员加盟争冠对手阵中的。不过此前沃克曾从热刺加盟曼城，或许瓜帅认为曼城的开价会令热刺高层无法拒绝，所以此前也曾公开表示如果凯恩无法加盟球队，曼城今夏的引援就将结束。

目前热刺拒绝了曼城对凯恩的1.25亿镑报价，球员本人也开始队内的训练，所以这笔交易很可能无功而返，曼城高层的确需要考虑其他人选，否则没有正印中锋很难触及冠军。最新的消息是凯恩本人认为俱乐部老板列维违背了此前的承诺，自己也很无奈。这也让人们想起了去年夏天的梅西，当时球王想离开巴萨，当时最接近的就是曼城，但是最终无奈选择留队，今夏却因为俱乐部不续约而最终洒泪告别巴萨，随后加盟法甲的大巴黎。

很多事情揭示了俱乐部高层没有信用，对核心球员说过的未必能兑现，所以球员们的苦楚的确不少。凯恩披露自己和列维有过一次交谈，当时对方答应凯恩如果球队没有赢得奖杯或没能拿到欧冠资格，凯恩是可以离队的。上赛季热刺联赛排名第七，且没有冠军奖杯，符合之前的承诺，但是遗憾的是列维反悔了，甚至拒绝了曼城很有诚意的报价。

凯恩离队的可能性降低了，如果他能拒绝为球队出场比赛的话，这个事情还有转机，否则的话就等着合同到期离队了。有趣的是近日的另外一个重磅消息产生，同样是英超球队要纳入巨星，具体的消息是C罗有可能重返曼联，在英超继续角逐联赛冠军和欧冠的奖杯。这的确是和梅西一样的重磅消息，所以引发了更多人群的关注。

C罗加盟尤文后一直没办法触及欧冠奖杯，这也是俱乐部的初衷，所以C罗离队的话对于双方都好。C罗效力斑马军团三年，今夏也曾和大巴黎有传闻，如今梅西已经加盟，所以C罗的下一站就是曼联或留队。有趣的是近期还有传闻说皇马的主帅安切洛蒂想要C罗，这个的可能性比较低，可以忽略，虽然西甲失去梅西后，也是需要巨星坐镇的，不过皇马高层很难再度引进C罗。

安切洛蒂看到传闻也第一时间否定了这个可能性，所以C罗更迫近的球队就是曼联。C罗的经纪人门德斯现在也在积极的运作，最新的消息是这位顶级经纪人除了曼联外，也考虑曼城。不过C罗加盟蓝月亮的可能性也是极低的，因为身为红魔必然不会选择在职业生涯的末尾加盟同城德比对手的阵中，但是目前却有了可能性。

虽然可能性很低，但是仍有百分之一的可能。只是C罗曾在2013年向曼联球迷承诺不会为曼城而战，所以球王如果违背对于球迷的承诺也会承受更多的压力，多数球迷认为C罗不会选择曼城。C罗早年效力曼联，也跟随球队斩获很多冠军荣耀，个人为红魔出场292场比赛，贡献118球，先后拿到3个英超冠军，并且在2007/08赛季夺得欧洲冠军联赛冠军，那之后曼联没能在欧冠夺魁，2010/11杀入欧冠决赛却1比3不敌巴萨，所以C罗回归冲击欧冠奖杯的确是正逢其时。

C罗是2009年离开曼联加盟皇马的，当时的转会费为8000万英镑，球王也为银河战舰连续三个赛季夺得欧冠奖杯。尤文引进C罗也是希望欧冠夺冠，当时的转会费是一亿欧元，C罗的税后年薪为三千万欧元。曼联如今的想法也是一样，球队目前的确太需要欧冠奖杯和联赛冠军来为己正名了，不过红魔能给予C罗的薪金方面未必能达到尤文的水平，因为球队已经在赛季开启前引进了桑乔等新援。

曼城有机会是因为球队不差钱，可以满足C罗的需求，球队也更有可能触及欧冠奖杯。目前这笔交易有很多可能性，个人看好C罗重返梦剧场，加盟曼城的代价太大了，的确不太可能是C罗的最终选择。曼城去年夏天没能引进梅西，今夏没想到巴萨不和梅球王续约，所以纳入了其他球员，但是看到了梅西加盟巴黎后的各方面的利好，所以老板对C罗动心也是必然的，不过这一切还是取决于C罗最后的选择。