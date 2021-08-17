英超首轮比赛有冷门，次轮本周末开打，首轮输球的阿森纳和曼城不容有失。第二轮联赛阿森纳主场迎战切尔西，发挥不到位的话可能遭遇两连败。枪手首轮联赛在客场0比2爆冷不敌升班马布伦特福德，的确是首轮最大冷门，接下来如何调整还需要主帅费神。曼城首轮0比1憾负热刺也是受困于伤病的影响，第二轮主场迎战诺维奇，这样的对手应该会赢得首胜。

巧合的是两大豪门输球的这两场比赛一个是早场，一个是末尾开打的比赛，早场的比赛的确容易爆冷，同理末尾开打的单场比赛也会有一些压力。阿森纳目前排名倒数第4，曼城排名第13位，第二轮联赛的确不容有失。蓝月亮队内的伤病情况是隐忧，接下来曼城必须纳入最强锋霸凯恩才能挽救危机，至于枪手如何自救则需要看核心球员的发挥，赛季目标争夺第四的排名比较合适，争冠的可能性比较低。

曼城此前对阵热刺的比赛备受关注，赛果则有一些意外，不过豪门球队赛季开始阶段慢热也是有先例的，曼城上赛季夺冠也是后半程曼城发力。蓝月亮是上赛季的英超冠军，热刺连欧战资格都没有，所以赛前各方是看好曼城。热刺队内的凯恩因为一些原因没进大名单，所以球队能赢球还是因为个别球员的灵光一现。对于热刺来说，接下来最需要的是全力挽留凯恩，因为一旦失去了这位锋霸的话，球队本赛季争夺前四都难。

上赛季曼城38积86分，取得27胜5平6负的战绩，打进83球，丢了32球。热刺38轮积62分，战绩是18胜8平12负，打进68球，丢了45球。两队的差距很明显，没想到曼城客场还是输球了，热刺把握住了一次反击机会就全取了三分，孙兴慜的把控战机的能力不错，不过赢球的确有一些运气成分。

本场比赛中曼城1亿英镑的新援格拉列什也很拼命，新援的首秀也是希望建功的，遗憾的是格拉列什并没能取得进球，不过也制造了一些威胁。比赛开始不久格拉利什突破被犯规，因此为球队赢得任意球，京多安主罚的射门打高了很是可惜，如果这球进了，新援就是首功一件。半场中段格拉列什获得射门机会，遗憾的是被坦甘加挡出。下半场开场不久来自格拉利什的横传，京多安射门被挡出，后者本场错失不少机会，脚风不顺是其一，接下来需要提升个人的竞技状态。

热刺反击进球的确是很有针对性的，失球后曼城全力反击也是制造了一些威胁的，小卢卡斯放倒格拉利什吃到黄牌，在斯特林被限制的时间里，新援制造的威胁也不少。比赛末尾来自替补出场的热苏斯的直塞球，格拉利什禁区左侧完成一次射门。格拉利什随后还横敲禁区给德布劳内制造射门机会，遗憾的是比利时人的远射被洛里化解了，这也是下半场扳平比分的最好机会。

眼看着就要输球，格拉利什也更竭力地参与防守，比赛末尾曼城新援铲倒小卢卡斯也吃到黄牌，而且两人还有一些冲突，这也揭示了新援不希望首秀输球的心情。不过在英超面对严防也是必然的，防守的尺度也需要在随后的赛事中找到正确的方式，否则染黄的次数增多就会停赛，这样的话会影响到球队的发挥和主帅对于阵容上的部署。

格拉利什上赛季为阿斯顿维拉在英超出场26次，打进6球，送出10助攻，本赛季能否祭出高效率还是一个问号，从首轮比赛中来看还是很不错的，接下来对阵弱旅的确可能发威，也可能取得进球和助攻。本场比赛他打满全场有3次射门1次射正，传2次威胁球，4次过人，2次抢断全部成功，1次解围，1次犯规，5次被犯规，48次传球的成功率为89.58%。数据和全面性是到位的，但是想成为扭转乾坤的关键先生还需要时间。

本场比赛福登、凯尔·沃克没进大名单，德布劳内、热苏斯替补登场，替补席没登场的球员还有拉波尔特、斯通斯等人。曼城队内多人有伤，也有带伤出场的球员，接下来球员们伤情彻底解决的话，球队才可能在强强对话中拒绝失分，所幸的是第二轮的对手较弱，不可能连续失分。

热刺方面，孙兴慜和球队续约后，未来将成为球队最为重要的成员，韩国人此前曾多次洞穿曼城的球门，其中2020年热刺曾两次2-0轻取曼城都是孙兴慜打进关键进球，也是曼城的第一克星。上赛季曼城3-0热刺的比赛中京多安梅开二度，罗德里也有一粒进球，遗憾的本场比赛京多安比较低迷。本场比赛中后者有2次射门无射正，3次过人，2次抢断，但是也错失了一些进攻机会。

热刺上赛季排名第7位，球队目前的主帅是前狼队教头努诺，本场比赛赢了曼城也是很兴奋的，但是处子赛季还是需要迎接一些考验。在英超执教中游球队和豪门是有很大区别的，所以新帅合格与否也同样需要战绩来印证。热刺今夏引进了西班牙边锋希尔，转会费为2500欧元，此外还有罗梅罗、门将格里尼。离队方面的人员是阿尔德维尔德和贝尔，后者租借期满回到了皇马，拉梅拉加盟塞维利亚。

通过首轮赛事的比拼，豪门球队都会看到自身的不足，所以接下来除了联赛每场争胜外，引援方面的步伐也需要加快，否则战绩可能受到影响。因为英超竞争很激烈，每个赛季的引援大战也关乎赛季末的排名，所以随后的这场另类的战争也需要更多关注。

英超第二轮几场赛事值得关注，阿森纳对阵切尔西，曼联客战南安普敦，热刺客战狼队，主帅面对旧主，其他强弱对决应该没有冷门。



