英超首轮最后一场比赛热刺1比0小胜曼城，凯恩没有进入大名单，锋霸还是在努力成为曼城的一员，热刺高层也不准备让步，所以这笔交易还需要更多的时间才能有定论。本场比赛的唯一进球是孙兴慜打进的，没有了凯恩的助力，韩国人还是祭出了关键性。不过这也是因为曼城的德布劳内和热苏斯等人都没有首发出场，曼城残阵出场实力打折了。输球后曼城一定更希望引进凯恩，因为球队本赛季想夺冠的确需要这位锋霸的加盟。

第一轮结束后曼联领跑英超，切尔西、利物浦、西汉姆位居其后，热刺排名第9位，首轮有十支球队取得了开门红，阿森纳排名倒数第4位，更为惨烈。这场比赛曼城占据数据上的优势，全场比赛曼城射门18比13，射正4比2，控球率66%比34%，角球11比3，越位1比3，可以看出球队多数时间是到位的，遗憾的是下半场第55分钟热刺利用反击机会洞穿了曼城的球门。 热刺本场的防御也是到位的，所以曼城的不少机会才会无功而返，半场最佳的机会是马赫雷斯的射门，可惜错失了良机。热刺的威胁除了防线逐一化解外，京多安飞身堵抢眼的表现也很关键，如果曼城能进球的话，加上场上的数据优势，这场比赛将是球队取得开门红。

孙兴慜的进球是贝尔温抓住的一次反击机会，他一脚精妙的传球找到孙兴慜，后者从右路内切至禁区边缘外弧线直接射门打破了僵局。值得一提的是孙兴慜是曼城的克星，他先后7次对阵曼城有进球，本场没有凯恩也能左右胜局的确不错。全场比赛孙兴慜有5次射门只有一次射正就进球了，此外还有1次过人，1次被犯规，28次传球的成功率为89.29%。

本场比赛热苏斯、德布劳内在第70分钟和第79分钟，德布劳内登场后制造了多次威胁，他主罚角球到禁区，坎塞洛的头球顶高。随后不久接格拉利什横敲完成一脚远射，可惜被洛里扑出了。比赛末尾德布劳内给费兰做球，后者射门被没收，热刺门将还是很稳的，受到伤病的影响，曼城真核的身体也难以打满全场比赛，这也是瓜帅需要解决的问题。德布劳内登场后有1次射门，传1次威胁球，1次过人，1次抢断，12次传球的成功率为66.67%。热苏斯替补打了20分钟的比赛，传1次威胁球，1次过人，1次犯规，5次传球的成功率100%。

阿奎罗离队后，曼城都寄望热苏斯发威，不过本场的表现的确一般。曼城输球的场次中多数是因为斯特林的无力感，本场比赛他首发出场打了70分钟的比赛，个人数据只有1次射门且射正，6次过人，1次犯规，3次被犯规，27次传球的成功率为85.19%，比赛中他是完全被限制了。

凯恩的问题也是关乎两队的命运的，因为曼城得到他能触及冠军，热刺失去他可能继续无缘前四，本场的进球也是个人能力和对手残阵的影响的，并不是球队有多么强。曼城此前3次客场对阵热刺全部输球，本场也只是延续了此前客战的劣势和不足，所以说曼城本赛季的前景还的确不太乐观。

不过赛季初就遇到问题也是有利好面的，因为主帅可以更好的调整，也可以利用引援来解决问题。热刺上赛季排名第7位，这也是凯恩想离队的理由，球队新赛季的忧虑更多，主帅也将面临考验。本场比赛前瓜帅和克洛普有一场口水战，原因是红军主帅认为曼城、切尔西等球队大笔引援带来冠军奖杯，言外之意是其他球队夺冠是靠花钱纳入强援，花钱无限制，利物浦没办法比，瓜帅则第一时间回击了对方的言论。

曼城主帅认为球队我们和其他球队一样，有财政公平竞赛规则的限制，所以每一笔引援都符合相关的规定，并没有出格的地方。此外曼联当年夺冠也纳入了很多强援，只是那个时期曼城没有这个能力。如今曼城和切尔西有两位老板都想竞争冠军，这是没问题的。

事实上克洛普执教利物浦之后也曾拿到奖杯，那之前也先后引进了很多强援，如果没有这些储备，球队也难以染指欧冠和联赛冠军，所以说渣叔的言论是有点太过于个人了，每个赛季五大联赛夺冠的球队基本都是有强援助力才能最终傲视群雄，这的确不是没冠军的借口。不过克洛普这样的言论也可能是给俱乐部老板说的，为了是给自己无法触及冠军找借口。

克洛普入主利物浦4年后为球队赢得欧冠奖杯，夺冠的功臣是三叉戟和其他核心球员，这其中的马内是2016年加盟球队的，当时的转会费是3400万英镑。菲尔米诺是在2015年加盟利物浦的，当时的转会费是2900万欧元。萨拉赫同样是2016年加盟利物浦的，转会费为4200万欧元，这个数字也创造了利物浦当时的转会费纪录。不是短期纳入这三人不可能有冠军，同样是金钱的堆积。

其实最贵的强援还是中后卫范戴克和门将阿利松。2017年利物浦引进南安普顿后卫范迪克参军，转会费为7500万镑，这也创造了利物浦队史最高转会费记录，同时还是当时足坛后卫最高转会费纪录。2018年7月阿利松转会英超利物浦队，6250万英镑的转会费也创下世界足坛门将转会费历史最高纪录，如此多的资金成就两座重量级的冠军，克洛普的确不该对其他球队补强有微词。