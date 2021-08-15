英超首轮切尔西主场3比0零封水晶宫取得开门红，阿隆索、普利西奇、查洛巴先后建功，的确是多点开花。全场比赛的数据更是一边倒，所以这场胜局也有更多的意义。因为此前两队交手本特克和扎哈都曾攻破切尔西的球门，虽然上赛季切尔西4-0和4-1双杀水晶宫，但是这个对手每个赛季都曾爆冷在强队身上拿分，所以此役大胜的确证明切尔西备战和球员的发挥都很到位。

本场比赛坎特和齐耶赫因伤休战，哈弗茨在替补席，维尔纳开场就很拼，快出底线的机会他仍全力救球，可以看出他很想进球。水晶宫半场在防御方面也很到位，所以切尔西得球总是会遭遇严防，而且没有坎特在场上，中前场拦截方面也是需要更拼命才行。

开场不久蓝军队长阿斯皮利奎塔的传中球交给了维尔纳，遗憾的是后者停球不稳，并没有完成射门。上半场中段切尔西的控球率是69%比21%，蓝军牢牢的控制着场上的节奏，第25分钟芒特得球杀到大禁区右侧被绊倒赢得定位球机会，阿隆索主罚皮球越过了人墙飞入球门，这脚世界波的确震惊四座。阿隆索曾屡屡建功，也曾被弃用，但是他的坚持和得分能力还是赢得了现任主帅的认可，得以继续为蓝军而战，事实证明这柄利器不能放弃。

其实每个赛季开启前，主帅对于球队的运筹也是很关键的，如果激活了球员的进攻火力，或启用了新生代也有很不错的表现的话，就等同于有新援加盟，因为切尔西年轻储备到位，作为主帅在这些方面更需要费心。切尔西首粒进球后，主队射门6次3次射正，对手没射门，角球4比0，控球率70%比30%，抢断7比6，对手在防守上是竭力了，也有效的限制了切尔西的运动战进攻，所以想扩大比分的确不易。

但是关键时刻普利西奇扩大了比分，当时还是芒特在前场右侧和队友撞墙配合后起脚传中到小禁区，水晶宫的瓜伊塔勉强扑球，普利西奇跟上射门得分。取得2比0的领先优势也基本是锁定了胜局，同时也揭示了球队多点开花的能力。半场数据切尔西9次射门4次射正打进2球，第53分钟水晶宫获得机会，在禁区完成射门被吕迪格破坏，角球机会也很有威胁，这也是本场第一次在门前制造险情。

第57分钟一直租借在外的查洛巴破门，全队都为他庆祝。当时若日尼奥得球后大范围转移给右路，查洛巴在大禁区前沿右侧接球后直接起脚射门将球打进，本场比赛的进球都漂亮。哈弗茨本场第81分钟才登场，主帅没让他首发也有一些意外，也可能是轮换阵容，确保球队可以取得连胜，为随后的比赛留力。

英超首轮开打前切尔西签入了旧将卢卡库，这也是对图赫尔的绝对支持，如果不是主帅点名要比利时锋霸，切尔西高层是不会做这样的选择的。上赛季图赫尔临危受命，赛季末除了拿到联赛前四外，还夺得了俱乐部历史上第二座欧冠奖杯，本赛季开启前有拿下了比利亚雷亚尔夺得欧战超级杯，双冠在手的确不俗。今晚英超能在主场力挫水晶宫取得开门红，其中也能看到球员们的状态不错。

切尔西上赛季有冠军到手，但是锋线效率不高也是事实，所以今夏必须纳入锋线新援，遗憾的是追求哈兰德没结果，只能接受卢卡库的高价位。很多资深的切尔西球迷并不看好卢卡库，因为年纪已经偏大，意甲的成功并不能掩盖他在英超时期时候的无力感，此前还曾效力曼联，并没有为己正名，所以这笔引援是否是正确的，还是需要在比赛中得到论证，卢卡库预计能在联赛第二轮完成首秀。

卢卡库新赛季将身披3号战袍，其他队友的球衣号码也有一些改动，科瓦契奇本赛季得到切尔西传奇的8号球衣，这也是上任主帅兰帕德效力切尔西时期的号码，从这一点可以看出图赫尔对于这位球员的重视。查洛巴新赛季将穿托莫里留下的14号球衣，首轮联赛就有进球入账的确说明图赫尔慧眼识珠，给予这位小将首发的机会。接下来就看俱乐部是不是还有新援上的动作，因为还有很多时间可以纳入强援。

切尔西再次签下卢卡库也是希望加强进攻的火力，球队上赛季球队排名第四，射手榜上进球最多的若日尼奥打进7球，而且都是点球，而在英超打进7球的球员排名射手榜第44位，以往的赛季球队的锋线球员都能位居前十位或前三位，所以球队的确需要利用引援来解决这个大问题。上赛季前4的球队分别打进83球、73球、68球，切尔西38轮只打进58球，的确是有差距的。此外切尔西身后的4支球队进球数也高于蓝军，所以今夏引援也是必须的，不过首轮赢球后，俱乐部的引援思路也可能会有一些改变。

卢卡库效力国米的两个赛季都保持高效率，上赛季帮助球队重新夺回联赛冠军，球员的进攻效率很稳定，这一点也是图赫尔看重他的主因之一。上赛季意甲联赛36轮联赛卢卡库打进24球，送出11助攻，被评为意甲MVP。卢卡库早年效力切尔西期间曾经15场0进球，送出1助攻，只是在效力埃弗顿期间有不错的表现，效力曼联期间虽然也经常虐菜，但是仍没办法获得各方和主帅的认可和器重，所以才选择加盟国米。

切尔西老板阿布对于球队一向慷慨，所以才会用1.15亿欧元引进卢卡库，这也是蓝军引援中最贵的，他的薪水也超过坎特成为最高薪。以往球队纳入强援的标准都不会超过1亿，如今也是破例了。事实上经过一个赛季的磨练，维尔纳和哈弗茨本赛季的进攻效率一定会提升，接下来还需要在赛事中论证。

切尔西上一场比赛夺得欧洲超级杯的首发是门迪、祖马、查洛巴，2-吕迪格、奥多伊、坎特、科瓦契奇、阿隆索、齐耶赫、维尔纳、哈弗茨。第66分钟祖玛被克里斯滕森换下，替补登场的还有阿斯皮利奎塔、若日尼奥、普利西奇、芒特、哈弗茨，很明显主帅还是留力了，所以联赛首轮对阵水晶宫才会派遣更多的核心球员出场，力求首胜。

两队在超级杯上拼到了点球大战，第119分钟凯帕登场扑出2粒点球，帮助球队赢球，也许到了冬窗开启后，凯帕会离队，毕竟他个人是希望当第一门将的，而目前门迪的地位很难动摇。对阵比利亚雷亚尔的比赛中齐耶赫率先进球，他接哈弗茨左路传中直接推射破门。失球是右路突破后利用传球撕开了防线，最后莫雷诺破门。点球大战中哈弗茨、阿斯皮利奎塔、阿隆索、芒特、若日尼奥、普利西奇、吕迪格先后射入球门，凯帕先后扑出曼迪、阿尔比奥尔射出的点球，这位备受质疑的门将也算是为己正名了。