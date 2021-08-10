8月10日巴黎官方宣布34岁的梅西加盟，球王也迎来了职业生涯的第二家俱乐部，开启新的篇章。近日关于梅西的消息很多，因为球王离队后就已经无限接近加盟巴黎，没有想到的是预计12日正式加盟法甲豪门，而今提前了两天，这也说明梅西和巴黎的想法是一致的。

此前还有一些小道消息称巴萨仍有可能和梅西续约，不过谁都知道这个基本是无可能的，梅西是不会动摇的。人们无法忘记8月8日梅西在诺坎普1899礼堂召开新闻发布会，球王和自己效力了21年的巴萨生涯作别，离别总是伤感的，梅西也不例外。

梅西没发声就已经哽咽，所幸妻子第一时间递上了纸巾，梅西才快速调整了心情，并且完成了自己的发言，其中有一些细节令人心塞。因为梅西都降薪50%了，但是得到的回答是不能续约，这也是极大的心理落差，所以很多人也认为梅西被自己对巴萨的爱蒙蔽了双眼，所以没有更早地看到今夏的结果。

去年夏天梅西执意离队，是西甲方面称合同存在，梅球王不得不留队，而今夏梅西已经想好留队，并为了续约情愿降薪，但是却在今夏新赛季即将开打前才得到无法续约的消息，这样的突发事件的确令任何人无法接受。梅西的遭遇也的确令人们寒心，因为球员们职业生涯的最后几年还是会落下很多遗憾，和遭遇一些不该遇到的事情。如今巴萨想反转的也是无可能的，接下来静等梅西驾临巴黎。

曾经，西甲两位球王是足坛的骄子，但是当年C罗也是隐忍了一些事情，所以没有举办告别仪式就离开了球队，无外乎是答应的事情没有兑现承诺。梅西一直被认为会在巴萨挂靴，而今也被迫离队也是引发了不同人群的共鸣，巴萨则成为众矢之的。两位天王都如此境遇，所以足坛的英雄暮年的确令人伤感的。足球职业生涯原本就短暂，21年的时间的确足够漫长，遗憾的是梅西在巴萨没有一个完美的结束。

掌控者是不允许一些人按照自己的想法做决定的，如果去年送走梅西的话，双方也会各得其所，而今夏委屈的只有梅西和支持他的人们，所以30岁以上的球员都需要更细致的规划自己的未来，这样的话自身就不会遭遇困顿和意外了。梅西的经纪人是他的父亲，所以也是其中的一个主因，如果是其他知名经纪人，或许不会遭遇今夏的意外情况。

近些年西甲备受关注和梅西、C罗相关，如今两位天王离开，接下来就看谁能撑起这面旗帜，目前是没有人选。梅西说：我只能说，我想留下来，我也做了所有我能做的，但很遗憾，我一切化为了泡影。相信这番话也会很长时间定格在人们的心理，也会从内心鄙视一些人和事儿。

梅西所说的自己的事情的确包含了浓浓的爱，不过挥别已经定格。拉波尔塔说俱乐部的利益高于一切，总有一天人们会习惯一个“没有梅西”的巴萨。这也是球员忠诚一支球队多年的无奈，因为球员是无法改变俱乐部做出不同的选择，所以离开也是爱和成全，内心是无愧的。

回看梅西的职业生涯，2000年7月1日13岁的梅西从纽维尔老男孩U19加入巴萨青训，2003年11月16日，梅西在对阵波尔图的友谊赛中完成首秀，2004年10月16日，17岁零22天的梅西完成巴萨正式比赛首秀，这场比赛是对阵西班牙人，他是替补登场完成首秀的。

梅西效力巴萨的21年中为球队出场778次，打进672球，送出305次助攻，共为巴萨夺得10个西甲冠军、4个欧冠冠军、7个国王杯冠军、8个西班牙超级杯冠军、3个世俱杯冠军、3个欧洲超级杯冠军。个人荣誉方面，他先后在2009年、2010年、2011年、2012年、2015年、2019年拿到金球奖，相信有很长的时间无人可能制造这样的数据和传奇的红蓝职业生涯。

接下来梅西开启了为法甲巴黎效力的征程，更早的到位也能更快速的融入球队，巴黎的比赛也将迎来更多的关注。此前的法甲首轮，巴黎已经取得开门红，球队2-1逆转特鲁瓦。上半场比赛哈贾姆率先进球，所幸的是新援阿什拉夫打进效力巴黎的处子球并且扳平比分。末尾伊卡尔迪打进反超比分的进攻，半场比赛两队的进球就决定了赛果，因为下半场都能进球。

今夏巴黎先后引进了几位强援，他们分别是维纳尔杜姆、拉莫斯、阿什拉夫、多纳鲁马等。如今梅西加盟，这套阵容的确强势难挡。不过也有人们认为巴黎最弱的一环是主帅波切蒂诺，因为如此阵容的确需要好好使用，尽可能的发挥所有核心球员的能量，此外尽快的完成磨合是最为重要的。

巴黎的比赛内马尔没有出场，姆巴佩率队出战，但是他突破中突然倒地，很明显状态还没有到最佳。对手的进球是角球机会，哈贾姆抢点头球攻门入网，禁区的防守是一个问题。随后姆巴佩直塞球找阿什拉夫被破坏，所幸的是随后球队就扳平比分，埃雷拉长传球找到阿什拉夫，后者小角度抽射建功。巴黎的第二球是埃雷拉中场长传球给姆巴佩，后者得球后选择回敲，伊卡尔迪得球后捅射反超比分。

此后姆巴佩先后多次给队友制造机会，可惜都被浪费。阿什拉夫踢倒里帕特吃到黄牌。下半场阿什拉夫传球被没收，传中球给德拉克斯勒，后者头球攻门顶偏。姆巴佩在多次给队友做球无果后自己射门也没进球，长传球也没能精准的找到队友，有一些孤立无援。其他核心归队首发的话，这个问题可以解决。