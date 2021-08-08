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巴西靠一点完胜西班牙，主帅换人奏效，桑巴军团夺冠次数第一

(2021-08-08 21:30:54)
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标签：

奥运男足决赛

巴西

西班牙

 分类： 体育时事杂谈
巴西靠一点完胜西班牙，主帅换人奏效，桑巴军团夺冠次数第一

    东京奥运会男足决赛巴西国奥2比1西班牙国奥夺冠，老将们的稳健度也是球队夺魁的关键因素，所以赛后也是引发了球迷的感叹。因为本届奥运会巴西一路走来并不容易，而老将们的稳定堪为定心丸，才能给予年轻的球队冠军荣耀，经过这届大赛的历练，明夏的世界杯也会有更多的期待，因为年轻球员成长了。
    西班牙今夏连续丢了欧洲杯和奥运会的冠军奖杯，国家队和国奥队存在的问题也有一些相同，球队想再度崛起还是需要一些反思和总结的。巴西本次大名单就是以老带新，哪怕此前也有一些质疑的声音，但是冠军奖杯证明了一切。西班牙多场比赛都拖入加时赛说明球队进攻端的无力，本场决赛也是如此，并不是球队没能制造机会，而是把握机会的人们都很低迷。
    本场比赛也是进入加时赛才定生死的，不过比赛中是巴西率先进球，压力丢在了西班牙的身上。就门将本届赛事的表现，巴西门将明显更到位，西班牙门将本场比赛先犯错，乌奈-西蒙出击撞倒了库尼亚送点球大礼，虽然理查利森射丢了点球，但是西班牙的问题是存在的，所以本场末尾失球也是必然的。   
   如我预测一样本场比赛西班牙主帅给了阿森西奥首发机会，但是他的状态并不是最好，首先是主罚定位球机会打了高射炮，比赛后半段一次射门良机也被他浪费了，他的射门被巴西门将稳稳拿到，射门的角度和力度都不具备威胁，所以门将是可以轻松化解的。不久后是巴西的定位球机会，同时制造了点球，两队在定位球的比拼上明显巴西更有威胁，如果点球命中的话，巴西的确可能在常规时间拿下西班牙。
    上半场整体来说巴西的威胁更多，半场补时阶段巴西边路压上后的传球助攻库尼亚推射破门，对手的防线无法限制巴西球员的突破，也是令人遗憾的，球队补时阶段也有一些松懈，所以半场比分落后。本届奥运会斗牛士半场失球的次数并不多，所以过早丢球也说明球员们的表现不到位。
    上半场两队的数据是比较接近的，所以巴西进攻端把握机会的能力高于对手。全场比赛巴西射门8比6，射正4比3，角球4比4，越位4比1，危险进攻是87比66，控球率49%比51%。下半场比赛中巴西的运气不济，因为理查利森的射门击中横梁，此外还有两次射门差之毫厘，西班牙门神下半场还是有几次神奇的扑救才力保球门不失。西班牙的进球是索莱尔在右路传中，奥亚萨瓦尔在后点凌空打门扳平比分。
    其实随后西班牙有多次杀死比赛的机会，可惜都错失了。比赛末尾奥斯卡-希尔一次射门击中横梁弹出，不久后是来自替补登场的布莱恩-希尔的一次威胁同样击中了横梁，他禁区外的冷射击中横梁弹出，所以错失机会的西班牙在加时赛被惩罚了。巴西加时赛进球的功臣是第91分钟登场的马尔科姆，两队比拼替补奇兵也是巴西赢了。当时是巴西的反击机会，马尔科姆带球突入禁区后射门锁定胜局。
巴西靠一点完胜西班牙，主帅换人奏效，桑巴军团夺冠次数第一

巴西靠一点完胜西班牙，主帅换人奏效，桑巴军团夺冠次数第一

   巴西本场比赛只做了四个人员上的调整，雷尼尔、梅尼诺、马尔科姆、保利尼奥得到机会，换人是在第91分钟至第113分钟内进行的，主帅还是很信任自己的首发阵容。西班牙方面换了6人，但是却没有左右比赛结果的关键先生。打进唯一进球的奥亚萨瓦尔是首发出场的球员，打了103分钟的比赛。
   阿尔维斯坐镇的确给予球队很多，本场比赛打满全场的确应该得到所有人的尊重和赞叹。阿尔维斯1983年5月6日出生，在8月7日夺冠的这一天老将是38岁93天，也成为奥运会足球历史上第三年长的参赛者，也是奥运会男足决赛最年长的参赛者，作为足坛荣誉大满贯的阿尔维斯，的确已经获得了所有的荣誉。
    巴西本场的进球功臣是柏林赫塔的库尼亚，1999年5月27日出生，这一位的确是大心脏球员，也是有潜力可挖的。马尔科姆在本场比赛后也会扬名天下，他是1997年2月26日出生的球员，目前效力俄超的泽尼特，明夏世界杯这名球员也可能得到登场机会。   
    今夏是巴西第5次打进奥运会男足决赛，因为此前在1984年的洛杉矶和1988年的汉城球队都杀入决赛却屈居亚军，所以东京奥运会夺冠的确可喜可贺。赛后巴西在奥运男足比赛中总共拿走7枚奖牌，也是国家中最多的，桑巴军团依旧华丽而强大。西班牙上一次夺冠是在1992年巴塞罗那奥运会，今夏时隔29年后再一次跻身奥运男足决赛，遗憾的和冠军擦肩而过，两队对比差距明显。
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