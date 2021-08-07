今晚奥运男足决赛巴西U23对阵西班牙U23，这也是本届赛事中的焦点大战，巴西的阵容身价最高，所以对于冠军也是志在必得，球队的攻防到位，目前只丢了3球，而且杀入决赛前有3场比赛零封了对手，取得5胜2平的战绩。不过因为半决赛常规时间和加时赛都没有进球，点球大战才惊险晋级，所以本场也可能被西班牙限制，无法取得进球。

决赛对于年轻球员来说是很兴奋的，同时也会犯错，巴西国奥阵中有三位老将坐镇，可以确保防线的稳定，进攻端还是需要年轻新锐发力的。和其他球队不同的是本届奥运会巴西队的阵容基本是参加欧洲杯的班底，不过开局慢热也是令人意外的事情，所幸的是历届大赛最终夺冠的球队都是有一些不稳定的球队，所以本届奥运会巴西队仍是第一夺冠热门球队。

球队近期的2场淘汰赛都打得很艰难，最后都是进入加时赛和点球大战才晋级的，所以本场比赛的过程也不会同意。因为国家队的阵容磨合时间短，所以两队都是先立足于防守，主帅的风格和战术都被认为有一些保守，本场比赛谁先想抢开局的话，反而对对手有利。如果两队都防守为先，比赛的观赏性就下降了。

因为两队都专注防守，所以此役不看好大比分。巴西队内除了老将稳健外，队内的进攻可以倚重的是库尼亚和理查利森，西班牙队方面是要看阿森西奥能否首发，因为上一场他替补出场扭转乾坤，的确需要首发出场，确保球队有进球。巴西半决赛对阵墨西哥数据占优，但是没有进球，的确是令人失望的，主帅赛后也一定会第一时间调整，毕竟决赛进攻端哑火也可能被对手绝杀。

西班牙小组赛1胜2平，淘汰赛先后淘汰科特迪瓦和东道主日本，但是也都是加时赛才拿下对手，这说明球队善于打拉锯战，所以本场比赛的确很难有酣畅淋漓的对攻。西班牙也是讲究脚下功夫的球队，如今也改变了，的确很难预判主帅本场比赛的想法，个人认为功利心驱使的情况下仍会选择防守反击。

西班牙队内的球员也有未来之星，其中有潜力的球员是佩德里、乌奈西蒙、埃里克加西亚、奥亚萨瓦尔、奥尔默和保托雷斯，这些球员都参加了今夏的欧洲杯，所以也有一些疲惫在内，不过决赛不会有疲态的，球员们还是会竭力的比赛，寄望能有进球。6人参加了今年的欧洲杯，并且还征召了皇马的前锋阿森西奥，上一场比赛他替补登场打进唯一进球，同时淘汰了东道主日本。

西班牙全队总身价5.63亿欧元，本场比赛中场的塞巴略斯伤停对于球队有一定的影响，所以赛前各方看好巴西赢球也是有理由的。两队在本届奥运会都保持不败，巴西进攻端的能力和发挥都优于对手一些，西班牙进球率不高，所以也总是要打消耗战。

在奥运会男足历史上，西班牙也曾夺冠，那是在1992年的奥运会上，能在本土举办的巴塞罗那奥运会上夺冠也是十分的骄傲，此后还在2000年悉尼奥运会获得银牌。巴西从1984年奥运会开始，目前也只有一座冠军奖杯，此外还有3次获得银牌和2次铜牌，所以决赛场球队更希望夺冠。巴西球星里沙利松也是本场比赛的焦点人物，老将阿尔维斯和塞维利亚中卫迭戈•卡洛斯也是稳健有余。

西班牙队门将乌奈•西蒙也很稳定，此外还有加西亚、托雷斯、巴列霍等人加固防线，中前场阿森西奥、奥亚萨瓦尔、奥尔莫、佩德里也都是实力大将，所以此役看看谁能成为决战中的关键先生。



