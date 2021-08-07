8月6日巴萨官方宣布核心梅西离队，这无疑是重磅炸弹令足坛震动，当年C罗挥别皇马也是令人唏嘘的，而今梅西也选择了离队，红蓝生涯的辉煌过往也被画上了句号，巴萨的球迷们是无法接受的，其他有想法的球队则充满了期待。目前和梅西有关联的是法甲的巴黎和英超的曼城，切尔西虽然也有实力支付梅西的工资，但是老板不曾表示对梅西的意向，所以球王基本是另外两队豪门之间的争夺。不过最新的消息显示瓜帅表示球队只争取引进凯恩，不会考虑梅西。

梅西离队损失的不止是巴萨，还有西甲的被关注度也会降低，所以针对梅西为什么最后选择离队的原因也是所有人希望探寻的。因为此前曾有消息称梅西降薪一半和球队续约，如今联赛即将开启却突然宣布离队了，内部一定有一些事情发生，才导致梅西离队。

巴萨官方的公告是俱乐部与梅西已达成协议并在今日有明确的意向签订新合同，但因为经济和西甲联赛规定的影响，双方无法完成签约，所以宣布梅西离队，并感谢球员给予球队的贡献。事实上梅西离队有多方面的考虑，因为去年夏天他就希望离队，但是被各种因素阻挡最终宣布留队，这其中一定有很多无奈。

今夏巴萨先后免签了德佩和阿圭罗，球队的阵容厚度并不足以冲击双冠，球队此前大笔引援的后遗症依旧存在，所以想再度引进更具实力的球员不易，这一点也让梅西看不到希望。梅西想离队的时候，因西甲裁定合同继续有效所以被迫留下，如今离队又和西甲的联赛规定有关，所以人们应该明白就是这些原因导致梅西挥别巴萨的。

巴萨队内薪水高的球员除了梅西外，还有皮克、布斯克茨、阿尔瓦和罗伯托等人，多数人是不愿意降薪的，所以队友也是梅西离队的一个因素。近几年巴萨买人的时候，球员表现都极其的出色，可是到队后就会低迷和无力，还有一些球员饱受伤病的困扰，说到底俱乐部的引援也是犯错了，所以导致今夏的被动。

因为经济和疫情的影响，很多俱乐部也没有太多的资金引进球员，所以巴萨队内的一些球员都有离队的传闻，但是始终无法离队。巴萨想送走的球员有乌姆蒂、皮亚尼奇、格里兹曼等人，再加上阿圭罗、德佩、加西亚和埃默森等新援目前还无法完成注册，可以看出俱乐部的混乱和没章法，所以梅西离队也是有好处的。

巴萨已经很多年依靠梅西的发挥，如今失去天王，新赛季的战绩的确可能下滑。近些年巴萨最接近欧冠奖杯的赛季是18/19赛季，球队半决赛被利物浦3比0、4比0血洗，其实从那个时候开始球队就该完成更新换代了，可惜队内的老将们都没离队导致目前的困顿。

梅西一直保持着高效率，薪水和水平也是对等的，其他老将则不是，所以球队也已经是恶性循环中。梅西的离开也是一个辉煌时代的结束，他效力巴萨多年共为球队赢得35座冠军奖杯，的确也是居功至伟，到其他联赛征战对于个人而言也是利好的。

目前梅西的下一站可能是巴黎，这样的话他可以和内马尔再度联手，这也是球迷们所盼望的，巴黎也更接近对于欧冠奖杯的冲击。目前巴黎只需要支付梅西的工资，如果这笔强援到位的话，巴黎的豪华阵容也的确会有高的关注度。无论如何，球员离队时刻会有一些伤感，尤其是本轮希望续约的球员离队，总是需要快速地转换心情。

梅西加入巴萨至今已经有21年，同为球队的1线效力17个赛季，出场777场正式比赛贡献672个进球。这期间曾先后6次获得世界足球先生，还有6次金球奖，6次欧洲金靴奖，8次西甲最佳射手。冠军层面，他率队获得四次欧冠冠军，10次西甲联赛冠军，国内杯赛和其他冠军还有很多，共计35座冠军奖杯。国家队层面获得过奥运会冠军、美洲杯冠军，接下来可能继续冲击法甲冠军，因为其他球队很难引进梅西，目前的消息是内马尔也在促成这笔交易，他很希望和梅西再度并肩作战，所以也许很快会有好消息官宣。



