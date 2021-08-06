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奥运男足日本队全力争胜，悍将复出增实力，最稳防线可限制墨西哥

(2021-08-06 14:40:40)
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标签：

奥运男足

日本队

墨西哥

 分类： 2021东京奥运会
奥运男足日本队全力争胜，悍将复出增实力，最稳防线可限制墨西哥

     8月6日17点奥运男足铜牌战日本U23迎战墨西哥U23，因为两队半决赛都拼到了加时赛，墨西哥是点球大战落败，因为两场半决赛除了点球大战只有一粒进球，所以本场比赛也不太可能是大比分。双方的防线都很牢固，进攻端墨西哥略胜一筹，作为东道主的日本队也有赢球的几率，毕竟是本土作战，球员们的求胜欲更强一些。墨西哥也不会战略性地放弃这场比赛，因为奥运会也是年轻球员锻炼的好机会，所有球队都会全力争胜。
   日本队在半决赛中和西班牙拼到加时赛已经不错了，可惜的是被对手的替补奇兵打进一球，因而没能进入点球大战定胜负，球员们赛后也很不悦，所以本场比赛是全力出击捍卫主场尊严。日本队奥运会的最好成绩是铜牌，球队是在1986年墨西哥奥运会获得的，巧合的是当年也是对阵墨西哥队，历史又如何巧合的地方，如今两队再度交手墨西哥队也一定希望复仇的。
    当年的那场比赛的进球功臣是釜本邦茂，他打进2球的确是优势明显，只不过现在的墨西哥今非昔比了，能和巴西拼到点球大战，日本队想轻取对手不易。日本主帅本届奥运会的确是运筹得当，战术和打法也很有针对性，进攻端的火力也很猛，对阵墨西哥同样需要攻防均到位。日本队的前五场比赛常规时间只丢了1球，而且上半场没有失球，的确是值得信任的。
   本场比赛日本队主力中卫富安健洋解禁复出，防线是加固了，这一点对于比赛是有利的。本届奥运会两队在小组赛碰过面，日本队2-1力挫墨西哥是有心理优势的，墨西哥的进球也是在常规时间打进的，也是唯一一支在常规时间洞穿日本队球门的球队，所以本场比赛不会是0比0的比分。
   本场比赛日本队的左边锋三笘薰可以出场，这位大将在奥运会前就有伤病困扰，所以赛事中基本也是替补出场，所以球队边路的进攻优势减弱了。相关的数据显示日本队近2场赛事都被对手零封，进攻效率不高也是很明显的，如果久攻不下的话，的确也有进入加时赛和点球大战的可能。
 奥运男足日本队全力争胜，悍将复出增实力，最稳防线可限制墨西哥

奥运男足日本队全力争胜，悍将复出增实力，最稳防线可限制墨西哥

   墨西哥队方面后防大将蒙特斯累计两张黄牌停，防线同样不完整，日本队进攻也有机会。墨西哥队内核心球员是效力皇家贝蒂斯的中场球员迭戈莱内斯，他的表现也是极其关键的。此外对阵巴西一战门将奥乔亚表现极其关键，本场比赛能确保球门不失的话，也可能帮助球队获得铜牌。球队内还有两位老将是经验丰富的，分别是中场罗莫和前锋亨利马丁，他们的表现同样是可能左右赛果的。
   因为墨西哥的球员多数是效力国内联赛的球员，所以彼此了解，核心球员之间的化学效应也很明显。球队本届赛事常规时间共打进14球，其中亨利马丁和科尔多瓦都有3球入账，罗莫、阿吉雷、维加等球员也有2球进账，球队多点开花有会让对手很难防范。因为两队此前多次交手都是大比分，所以本场比赛也有可能延续这一传统。墨西哥近4次对阵日本队的战绩是1胜3负，看看本场会否有常规时间平局收场的赛果。
    日本队一路走来也有一位争议的判罚，被认为是被护佑的，日本队要想证明自己就需要在本场比赛祭出出色表现，并且是在没有争议判罚的情况下拿下对手才行。本场比赛日本队寄望于赢球结束奥运会的征程，也是可以理解的。此前日本队对阵新西兰的比赛对手一粒好球被吹掉，最后加时赛日本队才拿下对手。球队内部海外球员不少，实力也是被认可的，所以本场比赛也会很激烈和精彩，预判日本队常规时间不败。
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