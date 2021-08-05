今夏最后一场热身赛切尔西2比2平热刺，本场的4粒进球都很精彩，球队整体状态不错，这场比赛坎特尤其关键。本场的第一粒进球就是坎特中场抢断后制造的机会，齐耶赫得球射门打破僵局，这员大将的脚风的确很顺，坎特更到位。第二球是哈弗茨、阿隆索的配合齐耶赫低射扩大分差。不过球队下半场连续丢球的确令人失望，稳定性还是不到位。

因为处子赛季就帮助球队拿到欧冠奖杯，所以图赫尔的想法俱乐部还是会全力支持的，这位主帅一心想得到卢卡库，目前已经有了一些可能性，不过多数蓝军球迷并不看好重返蓝桥的比利时锋霸。因为他的年龄也偏大，并不适合球队的长远规划。切尔西主帅频繁更换，其实每一位主帅都有一些执念，而图赫尔真得到卢卡库的话，也可能是一个双刃剑。因为此前卢卡库也曾在队内，并没有迎来爆发，这次如果再度回来也未必能发威。

切尔西本场比赛的首发是门将爱德华-门迪、15-祖马、查洛巴、吕迪格、奥多伊、科瓦契奇、坎特、阿隆索、齐耶赫、哈弗茨、维尔纳，下半场第63分钟进行了多个位置的换人，所以本场丢两球也是有理由的。普利西奇、奇克、亚伯拉罕等人替补出场，其他都是小将和租借球员，丢球和主力阵容无关。热刺方面也是孙兴慜、小卢卡斯、阿里首发出战，小卢卡斯打进一球状态不错，孙兴慜受困于严防并没有威胁的表现。

本场比赛两队都没祭出多数主力的首发阵容出战，也是为新赛季留力。孙兴慜本场也想抢开局的，他得球就直接射门，可惜被门将化解。齐耶赫在进球前也曾接奥多伊传球完成一次射门，可惜射高了，上赛季受到一些伤病的影响没有祭出高效率，新赛季的齐耶赫是值得期待的。这场比赛后维尔纳还是受到了一些质疑，不过没进球并不能代表什么，他有一粒进球被判越位也是差之毫厘，他在比赛中的确制造了一些威胁。

维尔纳不是独狼，反而更喜欢给队友制造机会，齐耶赫就两次靠维尔纳的传球觅得攻门的机会，如果运气好一些的话会更早扩大领先优势。阿隆索目前的去留还是有一些疑问的，本场比赛也很希望用进球来为自己正名，可惜没能建功。不过他和哈弗茨的配合次数颇多，两人的默契度很高，也将成为新赛季的得分利器。

切尔西下半场的进球是哈弗茨前场左路横敲到禁区，阿隆索倒地将球回敲给齐耶赫，后者低射破门，阿隆索回敲也是很精妙的，切尔西新锐不少，但是队内的老将们还是宝刀未老，也是图赫尔所倚重的。普利西奇下半场登场后给维尔纳做球，可惜后者的射门被门将没收了。随后小卢卡斯就进球了，也是给切尔西敲响了警钟。小卢卡斯的进球是他带球突破到禁区弧顶，随后给阿里做球，球被对手捅出后解围不彻底被小卢卡斯抽射破门，皮球还击中蓝军的吕迪格的身上进入球网。热刺中场反抢得球后，孙兴慜给贝尔温做球，后者突入禁区小角度射门扳平比分。

全场比赛切尔西射门16比5，射正10比3，控球率57%比43%，角球4比1，数据上是有优势的。切尔西新赛季的首场比赛是在8月12日凌晨03:00欧冠超级杯对阵比利亚雷亚尔的比赛，2日后就是英超主场对阵水晶宫，球队还是需要合理的轮换阵容。两队目前都有一些问题，切尔西除了纳入一位替补门将外，没有新援到位，这的确令人担心。热刺则需要防备凯恩离队，因为目前队长已经罢训，俱乐部则要处罚，这样内部失和对于球队新赛季是不利的。

切尔西上赛季最终拿到联赛第四，欧冠最终力压曼城夺魁，阵容的实力和自信心都得到了提升，今夏欧洲杯的赛事中球员们的表现也可圈可点，如今切尔西全员到位，也的确是做足了准备的。切尔西此前的三场热身赛也保持全胜，本场比赛平局也是没关系。热刺上赛季最终排名联赛第七，成绩不理想，所以新赛季也是寄望提升战绩的，不过凯恩离队的话，球队的排名还可能下滑。

图赫尔上赛季的确运筹得当，因为他加固了防线，所以球队才能第二次拿到欧冠奖杯。今夏图赫尔似乎很执着于引进蓝军旧将卢卡库和哈兰德，但是这两人的引进都不容易，目前的消息是接近卢卡库，事实上引进卢卡库是最不合适的，无论是转会费还是球员本人的特点，并不适合现在的切尔西，无奈主帅坚持。

目前切尔西的新援是门将贝蒂内利，球队引入强援也需要送走一些球员才行，所以球队也存在一些隐忧。维尔纳和哈弗茨近期的表现不错，但是还没达到最佳的状态，哈弗茨还是可以制造惊喜的，寄望图赫尔能更好的使用这位大将。切尔西上一场2比1拿下阿森纳，哈弗茨有进球，本场比赛没赢得绝佳的射门良机也是有一些遗憾的，但是进攻端的作用很明显。

热刺的防线核心阿尔德韦雷尔德离队，如果凯恩也离开，球队攻防两端都有问题，凯恩和孙兴慜的化学效应是球队战绩不错的主因，倘若失去一人就可能遇到困顿。本场热身赛两队都没尽全力，所以赛季开启前热刺高层还是需要更好的解决凯恩的问题，或许纳入强援提升球队的争冠实力可能挽回凯恩的离心。

切尔西和热刺上赛季联赛两次交手，主场0比0平热刺，客场1比0小胜对手的比赛就是图赫尔执教期间，针对性也是到位的。新赛季即将开启，关于新赛季的预测也不少，六大豪门的走势也是球迷所关注的。努诺-桑托入主热刺被看低，主帅还需要一些学费。阿森纳引入了新援本-怀特，加上萨卡和史密斯-罗维等球员的表现，新赛季可能提升战绩，因为主帅也能完全的掌控这支球队了。

利物浦上赛季的困顿是因为范迪克受伤，如今队长回归也可能提升战绩和争夺冠军。曼联今夏动作很大，球队先后引进瓦拉内和桑乔，的确令人羡慕，不过想夺冠还是有一些差距的，桑乔能否快速融入球队也是极其重要的一环。