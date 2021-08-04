奥运男足决赛 8月7日19:30开打，西班牙U23对阵巴西U23的比赛更多倾向桑巴军团，因为大赛夺冠的球队此前都有一些起伏，半决赛巴西拼到点球大战，所以球员们的韧性和沉着还是更有胜算的，加上队内老将坐镇，新锐在进攻端的能力也比较有优势。但是预测不会是大比分，而是小胜夺冠。

此前的两场半决赛的比赛都不易，巴西和西班牙都和对手打满120分钟，巴西是点球大战淘汰墨西哥进入决赛，西班牙是加时赛就拿下了东道主日本晋级决赛。墨西哥是2012年伦敦奥运会冠军，巴西是2016年里约奥运会冠军，墨西哥也有效的限制了巴西进攻端的发挥，数据上的优势并没能帮助巴西取得进球，球队最接近进球的机会是下半场末尾，理查利森头球攻门击中了立柱，墨西哥门将的稳健力保球门不失。本场决赛巴西点球点的优势心理是比较明显的，一旦两队僵持到点球大战，球队最后夺冠的几率比较大。

西班牙与日本的半决赛都比较保守，比赛的观赏性不强，两队各有一次绝佳的机会都没把握住，此外西班牙下半场的点球也因为VAR取消，所以才进入加时赛的争夺。第115分钟替补上场的西班牙前锋阿森西奥打破了僵局，也是个人能力的体现，同时帮助球队晋级决赛，这位大将也是巴西防线重点盯防的所在，主帅一定会在决赛中重用他。

阿森西奥是具备实力的球员，只是俱乐部层面因为伤病的影响，没能祭出出色的表现，所以也被一些人看低，奥运会的半决赛的关键进球也算为己正名了，接下来的决赛也可能连场建功，所以这位球员也是决赛中的焦点人物。巴西是2016年奥运会的金牌得主，而且国家队世界大赛的荣誉也很多，年轻一代的成长对于球队也是很大的影响，所以争冠战被看好也是必然的。

本届奥运会西班牙的球员身价为4.87亿镑，在所有球队中位居第一，巴西是3.15亿镑位居第二，所以身价的实力也是成正比的，至于谁能夺冠还需要核心球员们左右。西班牙和巴西都有一些慢热和不稳定，这和本届奥运会的特殊性也有关，此外今夏还有欧洲杯的赛事，部分国脚还是有一些影响。

西班牙对阵日本队的比赛，库库雷利亚左边路传中导致板仓滉解围不远，梅里诺近距离头球攻门高了。斗牛士有极高的控球率，但是被对手严防没办法有更多的威胁。库库雷利亚左路再度传中，但是队友在禁区内被吹了犯规。半场结束前拉米-法尔半单刀球射门被扑出，临门一脚还是不到位。

西班牙国奥下半场换上了巴列霍、索莱尔和普阿多，球队进攻更多，但是随后点球被取消，日本手球也被无视，拉法-米尔禁区内的铲射被门将谷晃生用腿挡出。第80分钟阿森西奥登场，主帅似乎也是让留力打末尾的比赛，果然第114分钟取得了进球，当时奥亚萨瓦尔连续突破没有形成射门，不过皮球没有解围远，阿森西奥禁区内拿球直接转身射门直挂远角，登场很少的时间内完成进球的确不俗。

西班牙国奥这场比赛是4-3-3阵型，首发是1-乌奈-西蒙、3-库库雷利亚、4-保-托雷斯、12-埃里克-加西亚、18-奥斯卡-希尔、6-祖比门迪、8-梅里诺、16-佩德里、11-奥亚萨瓦尔、9-拉法-米尔、19-奥尔莫。接下来决赛的阵容会进行一定的调整，毕竟替补奇兵的表现是绝对胜任首发位置的。

大赛是要比经验和应变的，巴西队内的迭戈-卡洛斯也是队内可以倚重的大将，28岁的他是西甲最好的中后卫，也是因为他的稳健保定塞维利亚在2020年拿到欧联杯的冠军。虽然他没有入选巴西国家队，但是奥运会赛场上是证明了自己，如果夺冠的话功劳更大。

另外一位关键球员是38岁的丹尼-阿尔维斯，这位球员在奥运会还没有荣誉，如果在东京夺冠的确是最好的证明，个人职业生涯的经验也是可以帮助球队获胜的。决赛中夺冠必须加强进攻，这样的情况下防守的重要性就更为关键了，所以两位老将才是比赛的重要部分。

巴西队在本届奥运会第一场就和德国队打对攻战，赛果是4-2拿下对手，此后的比赛基本是把握比赛节奏的，队内的理查利森状态不错，本场比赛也是左右比赛的球员之一，目前他已经有5球入账，在对阵德国队的比赛中更是上演帽子戏法的好戏，他也是能打硬仗的球员。理查利松目前已经为巴西出场32次，期间打进10球，在2019和2021美洲杯上分别随队获得冠军和亚军荣誉。此外阿尔维斯、迭戈卡洛斯防守表现也得到印证，3场比赛只丢1球，所以这两位老将的功劳很大。

巴西队也有短板，那就是领先比分后如何稳固目前的领先优势，球队对阵德国的比赛中打进4球后丢了2球，明显是有一些轻敌，0比0科特迪瓦也是球队很反常的一场比赛，这两场比赛都有一些问题需要解决。巴西U23曾13次进入奥运会决赛圈，本届是球队的第14次在这一赛事中征战，巴西多次杀入决赛，最后屈居亚军是只1984、1988、2012的奥运会上，此外球队在1996和2008年奥运会只获得季军。