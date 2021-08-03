奥运会男足半决赛是墨西哥 U23对阵巴西 U23，两队实力相近，巴西进攻端的威胁更多，但是两队常规时间和加时赛都没有取得进球，最终点球大战。奥乔亚和桑托斯的对决还是后者胜出，阿尔维斯的射门被碰到，但是没能阻挡皮球入网，阿吉雷和瓦斯奎兹罚丢了点球，马丁内利、吉马良斯、雷尼尔都罚进了点球，罗德里格斯罚进了点球也于事无补，墨西哥点球点落败出局，桑巴军团晋级决赛。

本场的上半场比赛也足够激烈，虽然是0比0的比分，但是双方拼抢很凶，这也是有效的限制了对手的进攻，两队也有一些破门的机会，只是核心球员距离进球差之毫厘。半场的数据显示，两队射门7次，射正都是两次，控球率巴西60%占优，其他数据巴西角球2比5，任意球11比6，过人6比8，拦截3比6，墨西哥比预期更有威胁。

比赛开始不久吉马良斯带球到底线倒三角传禁区，遗憾的是队友都没跑到位，因而错失一次机会，不过球权依旧在巴西球员脚下，理查利森传中球被破坏，巴西继续进攻获得角球机会，这次围攻最终被后防线球员化解。可以看出墨西哥对禁区内的第二落点很无力，所以让巴西频繁进攻威胁球门。

随后科尔多瓦主罚前场任意球开到禁区内，被解围后赢得角球机会，理查利森先后两次救险，也是比赛开局阶段很出色的一员。巴西随后长传球想快速完成一次射门，可惜被对手断球后发起反击，这次进攻很有威胁。随后的比赛基本是巴西进攻，墨西哥抓反击机会，关键时刻路易斯把球顶出了底线，给了墨西哥角球机会。也是因为这样的情况比较多，所以墨西哥上半场角球机会多于巴西。

巴西进攻明显多一些，所以对手开始双人包夹和逼抢，不过安东尼还是将球做到了禁区，吉马良斯完成射门可惜被封堵。墨西哥的反击机会过人未遂，球员的脚下技术还是不及巴西。随后不及是巴西的反击机会，保利尼奥带球长驱直入给阿拉纳做球，后者射门被奥乔亚扑出。

上半场后半段墨西哥防守更为严密，巴西进攻没有绝对的威胁，反而是有一些任意球机会，尼诺的爆射被奥乔亚扑出，后者表现稳定，否则本场比赛巴西应该有进球的，其实墨西哥门将是半场最为忙碌的人。阿尔维斯上半场很活跃也很有威胁，他传球给安东尼，后者分禁区，路易斯被放倒在禁区赢得点球，但是视频裁判认定不是点球。

下半场罗德里格斯登场，保利尼奥面对逼抢出错，将球碰出了边线。巴西队友的吊球到禁区，可惜里查利森的头球顶出了底线。奇怪的是墨西哥下半场依旧是长传球比较多，也有几次传球失误没能给前场支持。维加放倒了吉马良斯，巴西定位球机会，克劳迪尼奥传球给大了被断球。

罗德里格斯得球后没机会向前，所以选择了回传门将，随后边线球给到了罗德里格斯脚下却被对手放倒，裁判并没有判罚犯规，罗德里格斯依旧无力。随后阿尔维斯拿球选择长传球，但是接球的队友越位了。随后的比赛巴西的进攻都被及时解围，极具威胁的射门次数不多，两队太过于激进也是常规时间没进球的主因。

马丁内斯在第74分钟被撞翻后，里查利森极度不满，所以推了对手，雷尼尔也情绪失控，最后他和洛罗纳都被判黄牌。下半场巴西最接近进球的机会是安东尼传中球被解围后，再度传中球到禁区，里查利森头球攻门击中立柱。随后的角球机会阿尔维斯开出，马丁内利头球没顶正部位，所以被奥乔亚没收。比赛末尾巴西反击被蒙特斯化解。

下半场巴西射门7比4，射正4比1，角球2比0，任意球9比19，过人6比3，拦截8比8，可以看出巴西制造了威胁，但是对手防御到位，而且有拼加时赛和点球的想法。加时赛墨西哥的任意球机会，阿尔瓦拉吊入禁区，队友越位。雷尼尔给里查利森做球，后者射门被封堵。墨西哥绝佳的机会，莱内兹带球突破后横传到禁区弧顶处，罗莫大力射门居然开了高射炮。

加时赛下半场阿尔维斯传中球被防守球员解围，角球机会也被破坏。随后任意球机会阿尔维斯也射高了。两队本场比赛是相互抑制的感觉，所以墨西哥想拖巴西进入点球大战的愿望也达成了。

墨西哥U23本届奥运会比赛的表现十分出色，球队先后4比1大胜法国，随后爆冷不敌日本，之后3球大胜韩国国奥和南非国奥，球队4场比赛打进14 球，但是对阵巴西一战则展示了防守的力度。巴西小组赛2胜1平，球队先后4比2德国队，平科特迪瓦后3比1沙特和1比0埃及，球队还是有一些不稳定，但是关键战还是有神奇的发挥，点球手是胜出了。接下来巴西夺冠的几率提升，因为本场比赛的确是经历了考验的，而大赛中往往是这样的球队最具冠军相。