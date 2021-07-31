7月30日东京奥运会中国代表团收获颇丰，这也是体育迷很是雀跃的一天。乒乓球男单决赛马龙战胜队友夺得金牌，樊振东摘银，马龙也成为历史首位蝉联奥运会男乒单打冠军得主，国球还是十分精彩的，也给夏日注入了更多的热烈。此外男子200米混合泳汪顺夺冠，他还打破了亚洲纪录，能做到这一点并不容易，本届奥运会的运动员们都是克服了重重困难才得以完成赛事，这其中的努力要比往届更多，可以最终夺冠自然是实力所致。

同一天女子蹦床中国强势包揽金银牌，朱雪莹夺以56.635分夺金，这也是中国队时隔13年再度夺冠。刘灵玲获得56.350分摘得银牌。羽毛球混双王懿律和黄东萍夺冠，郑思维和黄雅琼获亚军。中国代表团一日夺4金的确证明了自身的实力，接下来冲击奖牌的还有很多项目，人们更希望有0突破和意外之喜，毕竟奥运会都是年轻运动员，都是有望冲击奖牌的新锐。

奥运会有很多荣耀的时刻，但是也有一些意外，中国女足三场不胜出局的确令人伤感，尤其是三场比赛的比分更令人无法接受，但是足球场上爆冷失分和输球也是每届大赛都会出现的，哪怕是传统强队和夺冠热门也都曾经历过早出局的事情。国家队处理的方式是换帅或彻底开始更新换代，启用年轻储备，以期待数年之后取得佳绩，甚至会因此放弃一些还能继续为国征战的老将。

这届奥运会女足0-5惨败巴西队后，其实球队上下是该好好总结的，防线的问题其实是大于进攻端的哑火的。因为没有立足防守和轻视下一个对手，次轮才4-4平赞比亚队，这场比赛其实是最致命的，因为女足对阵弱旅难赢球，比惨败巴西更伤士气。末尾一场比赛成为救赎战，球队又因为太想拿分而导致2-8不敌荷兰队，这也是主帅战术部署和球员临场激进所导致的。因为是国家队的赛事，一般情况下主帅都不会选择太过于保守的战术，所以两场惨败也是情有可原，而事实上加固防线伺机进攻并不是示弱，而是为了能赢球。

中国女足三场比赛净胜球-11，场均丢球5.67个，这样的数据的确是人们不愿意接受的，曾经的铿锵玫瑰令国人骄傲和自豪，如今却比中国男足输得惨，还制造了女足历史上的耻辱纪录，所以接下来如何反省和改变很关键。因为球队输球后，女足主帅都第一时间表示会承担责任，因为他也是想通过一些改变来启用部分年轻球员，这样的尝试本来就可能有意外的赛果，所以随后下课的可能性很大。

相关的数据显示，中国女足此前曾5次参加奥运会，球队在其中的18场比赛中共丢26球，场均失球数为1.44个，相比之下本届奥运会的防守的确很糟糕。本届奥运会丢了17球，也是球队参加世界级大赛最多失球数。回看女足此前大赛的战绩，1996亚特兰大奥运会中国女足夺得亚军，2008北京奥运会和2016里约奥运会都跻身八强，值得一提的是三届奥运会上女足场均仅失一球，也是当届奥运会最少失球的球队。

中国女足上一次惨败是雅典奥运会的首场小组赛上，当时球队0-8不敌德国队，两场比赛丢了9球，也是最差的表现，但是场均失球率不及本届奥运会，也可以说中国女足已经触底，接下来应对得力的话，也可能有一个全新的开始。

球队失球多和队长吴海燕赛前遭遇严重伤病，缺席奥运会小组赛有关，此外，娄佳慧落选东京奥运会的大名单被认为是主帅的问题，如果可以重新审定，或许主帅不会选择启用年轻后防线。不过重用年轻球员是俱乐部和国家队的必然选择，这次的出局也让年轻球员累积了大赛的经验，并老将耻辱记忆，再度出场会有不同的表现。

本届奥运会的两个对手都是有实力的，赞比亚队内一名球员可以成为擎天柱一般的人物，对阵荷兰的三粒进球已经揭示了她的个人能力，女足防线在做足准备之后仍无法限制她的发挥，平局就正常了。有人认为对阵巴西的高位逼抢是对手连续进球的主因，因为这样策略无法限制成熟和锐利锋线的巴西，而事实上一场比赛的关键点是在失球后的应变和下半场的变阵和换人，还有就是球员们在场上的应变能力，核心球员的状态，是不是被严防了。

对阵赞比亚队是领先后没有扎稳防线，这也是一种轻敌的行为，最后的失球是比较致命的，这场比赛不胜的确是很遗憾的。不过赞比亚对阵荷兰进3球，对阵中国队进4球，这个差距并不大。

第一场和第三场比赛守门员都出现了低级失误，这个位置上的问题也是需要解决的，不过门将个人失误也是因为防线屡屡被打穿，球员面临多次进攻冲击，从而导致失误增多。主教练贾秀全在这三场比赛的赛后的新闻发布会上多次表示比赛踢不好，完全是自己的责任，也是做好为这次出师不利负责的。现在女足球员到海外踢球比较多，寄望他们可以提升实力，不过个人认为女足还是加强对年轻储备的培养，此外在自己的联赛提携有能力的球员，才是中国女足的希望。