中国女排第三场胜比赛2比3惜败俄罗斯，的确很是可惜，朱婷的伤势对于她的发挥有很大的影响，郎指导赛后表示接下来的两场比赛会让健康的球员出场，朱婷可以得到一定休息和及时的治疗。此前女排遭遇两连败，两场比赛都是0比3输球，所以对阵俄罗斯女排能拿下两局也是拼尽了全力，其实第四局最为关键，遗憾的是末尾被对手追分，因而失去拿下对手的机会。

本场比赛第一局还是没能拿下对手，球队22比25以微弱的劣势进入第二局，首局的比分一直都追得很紧，但是中国女排没能更多的取得领先，多少是有一些被动的。第二局也是25比23落后。第三节球队第一次防守是双人拦网成功的优势表现了出来，最终以25比20结束，第四局两队的分差也只有2分，女排姑娘们多数时间是领先或交替领先比分，没能拿下这一局是留下了隐患的。

必须承认的是输掉前两场比赛，中国女排的球员是背负了一定的压力的。本场对阵俄罗斯的比赛刚开始朱婷一攻没打死，俄罗斯发动反击被拦回，中国女排得到1分，这也是一个好的开始。但是关键时刻中国女排的一传飞了，所幸的是随后对手发球，张常宁一传到位，龚翔宇插上扣球得分。开场阶段防守是到位的，张常宁也一如既往的首局有不错的表现，他在四号位下球得分。不过中国队的发球还是没能给对手制造难题，所幸的是女排的连续进攻还是打成了，但是对手挑战了，结果判罚了中国队的违例。

这次判罚或多或少地影响了中国队的发挥，随后球队出现失误，俄罗斯取得领先。不过比分依旧咬得很紧，龚翔宇的发球终于令对手受困，所以比分再度持平。龚翔宇此后一传到位，张常宁继续得分，随后她亲自发球让对手一传不到位。对手第一局多次吊球得分，女排应对这个进攻方式有点无力。朱婷这场比赛还是很给力的，他利用发球得分，倒地接球帮助球队拿分。

比赛中龚翔宇插上重扣得分也是很给力的，只是后面对手拦网更稳定后，中国队开始被对手拉开了分差，对手反击得分的次数比较多。随后袁心玥三号位下球得分逼迫对手喊了暂停，这之后中国队进攻得分力下降给了对手机会。比分被拉开为16比24的时候朱婷重扣得分，对手再度暂停。末尾朱婷扣球出界，中国队第一局17比25不敌对手。

第二局朱婷的扣球力度不足被拦死了，龚翔宇的发球给对手制造难题，随后连续发球后，对手虽然调整到位，但是扣球出界，可以看出女排的这位大将还是有很多关键的表现的。第二局中段中国队是有感觉的，李盈莹的暴扣很给力。朱婷也有贡献暴扣一度帮助球队完成反超，随后还下球得分，即便有伤病的影响，朱婷还是祭出了核心球员的作用。

关键时刻球队对二点的保护不到位，对手还是频频得分。比分一直是僵持中，没有拉开分差。郎指导当时还是喊了暂停，这样的运筹是到位的，所以第二局末尾的时刻中国队张常宁出手得分，袁心玥的发球对手垫飞，中国女排终于拿下这一局。因为此前的两场比赛都是0比3输球，所以这一局拿下的确是很大的利好。

第三局依旧焦灼，袁心玥怒吼暴扣也很提气，俄罗斯的反击被中国队双人拦网封杀。两队比分僵持的情况下，朱婷的暴扣得分和一传到位帮助球队再下一局，这也是最有针对性的一局，展示了球队的真实实力。这两局中国队都拿到25分，只是第四局对手拿下了27分。

第四局中国队的领先优势在最后时刻对手不断追分，一传不到位的问题还是凸显了出来。此外还连续被对手拦网成功，中国队的体能在这个阶段也有一些不足，对手通过拦网和四号位强攻得手，反击和吊球得分也是对手的得分利器。俄罗斯连追5分是很关键的，朱婷强攻没打死，张常宁扣球被拦下来，俄罗斯完成反超，朱婷的吊球得分，但是一直都是交替领先比分没能拉开分差。最后时刻俄罗斯发球，朱婷暴扣被判出界，挑战的确显示出界了，俄罗斯随后的反击扣球得分拿下关键的第四局。

第五局的决胜局，李盈莹强行开网扣得分，球队的拦网也是到位的，只是比分依旧是来回更替，中国队没能连续得分更早地取得比分上的领先优势。朱婷四号位没打死，俄罗斯的反击不断得分。随手丁霞和张常宁先后登场就是为了稳定局面，因为当时中国队6比9落后对手3分，末尾袁心玥的快攻没打死，对手反击沃伦科娃的强攻打手出界拿下了关键局，比分是15比12。

因为三战都输球，中国女排奥运会出线几率很小了。不过本场比赛球队打了两局好球，最为遗憾的还是第四局，如果再给力一下是可以解决比赛的。接下来郎指导决意派遣没有伤病的球员出场，也是为了给其他球员表现和正名自己的机会，这同样是放手一搏，寄望随后的比赛能有惊喜和首胜。

通过前三场比赛也可以看出女排伤病对于球队的影响，此外球队上下对于对手的预估不足也是很明显的，首战爆冷输球就让球队的各方面受到质疑，所以随后的发挥是不尽如人意，对阵俄罗斯女排的比赛算是有回暖的迹象，输球还是和体能消耗有关。



