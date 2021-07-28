凌晨切尔西热身赛多数替补和年轻球员出场，最终凭借两位租借球员建功，蓝军得以2比1逆转伯恩茅斯，本场的进球的功臣是米亚兹加和乌戈博，两人能在5分钟打进2球的确也是关键，接下来就看这样的表现能否打动主帅图尔赫了。因为今夏新援未到，主帅也需要内部挖掘人才，所以热身赛表现出色的球员极其可能留在一线队效力。

这场比赛中亚布拉罕错失了一些机会很可惜，不过因为长时间没有参与比赛，有点慢热也是可以原谅的。上半场中段一直被租借在外的德林沃特斜传找到奥多伊，后者杀入禁区右侧传中，亚布拉罕推射被扑出，小将的射门也是有一些太正，所以门将下意识举手就将球化解了。切尔西禁区第二点的把控能力也不到位，否则这次射门机会是有补射的机会，可惜被对手后卫及时解围了。

随后齐耶赫禁区右侧传中球再度给亚布拉罕制造机会，可惜后者头球冲顶高了，随后的时间内两队都没有绝佳的机会，所以半场比赛是0比0握手言和。下半场伯恩茅斯率先破门，当时斯塔西禁区右侧传中球，马孔德斯头球破门，此后对手还浪费一次单刀球机会，这的确有点意外。所幸的是随后蓝军连入两球锁定胜局，扎帕科斯塔左路传中助攻米亚兹加推射扳平比分。随后的角球机会，巴克利开球助攻乌戈博头球破门，这些球员都租借在外，扎帕科斯塔和巴克利都曾经是主力球员，后者更为可惜一些，接下来的热身赛应该还有他们表现的机会，能否留下还需要看主帅的决定。

这场比赛两位门将凯帕和门迪各打半场比赛，其他球员也都打了半场，主力球员有奥多伊、齐耶赫表现不错，希望留队的球员有奇克、查洛巴、德林沃特、阿隆索、扎帕科斯塔、亚布拉罕，后者也是重点考核对象，很多人认为球队应该留下这位小将，而不是租借出去。

全场比赛切尔西射门11比7，射正6比2，角球3比6，越位3比1，扑救1比4，控球率57%比43%。目前队内的核心球员多数已经归队，下一场热身赛就可以祭出多数主力出场的阵容。上赛季图尔赫处子赛季夺得欧冠，今夏队内的国脚们在欧洲杯的赛场上也有不俗的表现，所以目前的引援大战中关于切尔西引进哈兰德的消息不断，这也预示着俱乐部会为新生代的切尔西增强进攻端的火力。

即便这笔引援无法成功，俱乐部也会引进其他进攻端球员来支持主帅图尔赫在次赛季斩获冠军，或者取得佳绩。因为切尔西主帅的次赛季，尤其是夺冠后的赛季都会遇到更多的阻力，所以引援到位的话可以减轻这些压力。7月27月对于切尔西很重要，因为18年前的这一天阿布成为切尔西老板，至此开启了蓝色狂飙，也将英超的天空染蓝了。

对于切尔西球迷来说，阿布是有绝对的地位的，因为他让球队成为绝对的豪门球队，目前已经有两座欧冠奖杯，这也是其他英超球队无法做到的，瓜帅入主曼城几年始终无缘欧冠奖杯，而阿布上赛季中途换帅就帮助球队再度笑傲欧洲了。切尔西的崛起也令英超更为精彩，同时吸纳了很多顶级球星，没有哪支英格兰球队赢得了比切尔西更多的奖杯。

阿布入主之后切尔西先后拿到17座冠军奖杯，其中有5座足总杯冠军、5座英超冠军、3座联赛杯冠军、2座欧联杯冠军和2座欧冠冠军。今夏引进哈兰德是焦点，近期这位球员表示切尔西报价1.75亿太高了，这个数字太多了。他的意外之一是这传闻中的数字有点夸张，此外他表示自己和多特还有三年合同，同时奖杯对于自己很重要。这些话也是一语双关的，第一转会费夸张，或许低一些的话，哈兰德更愿意相信。再就是对奖杯的渴望，多特显然达不到，联赛有拜仁阻挡，欧冠始终都是关键时刻掉链子，所以哈兰德在多特继续呆着也无法触及冠军，而切尔西恰恰相反，球队夺冠的几率很大。

除了新援方面的消息，切尔西9位核心球员已经归队参与训练，下一场热身赛都会出场，这对于备战新赛季也是很大的利好。这次维尔纳、哈弗茨、巴舒亚伊、坎特、吕迪格、祖马、巴卡约科、科瓦西奇、肯尼迪都已经归队，蓝军接下来将在8月1日坐镇主场迎战同城德比对手阿森纳，此役会考验目前蓝军的阵容实力。