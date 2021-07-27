奥运会中国女排第二场比赛仍0-3输球，这次是被美国女排拿下，球队开局两连败的确是会有更大的压力，第三场比赛也将成为决定生死的关键战。不过和首战0比3输球相比，本场对阵美国队三局的分差并不大，也可以说是惜败。郎指导做出的改变还是奏效的，只是对手的核心球员本场的表现更到位一些。

本场三局的得分是中国女排27比29，22比25，21比25，两队得分差距并不大，而首场0比3不敌土耳其女排的比赛中，第一局的得分是21比25，第二局和第三局都是14比25，这明显是巨大的差距，所以本场输球却看到了希望。美国队也是中国女排的老对手，不仅仅实力占优，也是每届大赛中的争冠对手。

这场比赛开始不久美国队靠发球率先拿分，这和上一场也很像，两支球队都有发球得分的优势，而中国队应对发球的能力依旧不强。34岁的颜妮探头打成得分后帮助球队扳平比分，对手再度领先比分后，还是颜妮连续拦住对方强攻，帮助球队连拿4分再度反超比分，本场比赛这位老将的整体表现还是到位的，虽然全场比赛只得到6分。

朱婷有伤但是仍带伤出战，她也在关键时刻拿分，女排拦网到位不断拿分逼迫对手主帅喊了暂停。张常宁上一场比赛有不错的表现，本场也利用重扣斜线得分。本场比赛中国女排一传不到位的问题依旧存在，这也是首局比分落后的主因之一。此外就是李盈莹连续三次强攻都没能得分，所以首局2分落后，其实没能拿下首局很可惜。

第二局中国队先声夺人，但是对手拦网到位扳平比分，关键时刻拉尔森两个吊球得手再度领先，巴奇打吊结合将领先优势扩大为4分，朱婷关键时刻后连续扣中拿分很是关键。不过对手的拉尔森和汤普森随后强攻得分，中国队第二局依旧3分落后对手。第三局中国女排刚开始就出现失误，防守也无法限制汤普森的得分，后者还利用发球还拿到一分。随后两队主攻朱婷和汤普森都拿分，比分随后跟得很近，比赛末尾拉尔森和汤普森先后强攻得手，朱婷拦网得分，但是对手两位球员得分能力更强，所以末尾即便张常宁和袁心玥各得一分也无法扳回一城。

本场比赛朱婷18分，李盈莹11分，袁心玥9分，张常宁7分，颜妮6分。美国女排汤普森34分，巴奇15分，拉尔森12分，对手得分点集中在这三位，其中汤普森的进攻最难以限制。接下来的比赛仍需要做针对性的调整和应对，避免对手核心球员得分过高，诚实的说本场的过程是看到了希望的。

34岁的颜妮也有伤病的困扰，加上朱婷同样是有伤，所以无法祭出全力也是必然的，本届奥运会后还是应该完成新老更替，虽然更新换代会交学费，但是体能上的影响不大，而且后继有人的确更利于球队在未来斩获冠军。因为是上届里约奥运会的冠军得主，所有对手也会针对中国女排进行针对性的防御，所以输球也并不可怕，最紧要的还是应对方面的努力。

近些年中国团队体育的战绩不佳，男篮、男排和男足都是如此，女足和女排是被寄予厚望的，只是两队本届奥运会都是连败，所以接下来还需要看球队上下的应对和年轻球员的成长。接下来女排的奥运会小组赛还有三场，对手是俄罗斯，意大利，阿根廷，7月29日15时25分中国队将与俄罗斯女排进行对决，这场比赛才是最为关键的赛事。

因为朱婷的伤是在手腕上，比赛中用不上力也让她的得分能力下降，接下来的比赛还需要其他球员得分才能拿到首胜。中国女排是里约奥运会的冠军，当时首轮2比3荷兰，随后先后不敌塞尔维亚和美国队，末尾只是以小组第四的身份出线，球员们经历了小组赛的压力后越打越好，最终才如愿夺冠，本届奥运会也有可能重新复制此前的神奇。