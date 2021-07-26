东京奥运会中国代表在头两日的比赛中收获颇丰，首金是00后杨倩夺得，她在女子10米气步枪夺金为体育军团取得开门红。第二枚金牌是女子举重49公斤级决赛，中国选手侯志慧不仅仅拿到金牌，还打破了抓举、挺举、总成绩奥运纪录。第三枚金牌是女子个人重剑项目运动员孙一文获得，也是时隔九年之后夺得。三位巾帼英雄的确是实力和胆气兼备，因为奥运会的赛场是需要很多方面到位才能夺金。

东京奥运会第二比赛日中国代表队再夺3枚金牌，这其中施廷懋和王涵夺得跳水女子三米跳板金牌，李发彬夺得男子举重61公斤级金牌，谌利军拿下男子举重67公斤级金牌，这的确是惊喜不断，同时证明了中国军团的实力。7月25日中国军团夺得第6金，这次夺冠的是男子67公斤级举重，谌利军末尾绝杀对手夺冠，更具实力。

有惊喜也有遗憾，中国女足此前两轮小组赛1平1负令人失望，赛事开启前女足姑娘们可是被寄予厚望的，因为和男足无法参与奥运会相比，女足奥运会的前景就是中国球迷的期待。第二比赛日被更多关注和期待的女子排球的比赛，遗憾的是中国女排0：3爆冷不敌土耳其队，作为卫冕冠军以这样的形势输掉首场比赛的确需要面对更多的压力。

此外还有一个不好的消息是核心球员朱婷受伤，而且比较严重，如果她无法出场的话，球队想取得好的成绩会更难。不过目前朱婷的伤是手腕用不上力，这对于排球运动员也是致命的，球员无法在比赛中发挥出最佳的状态，出手有一些保留的话，的确无法撑起整支球队。接下来的比赛也将考验主教练郎平的应对措施，因为后者是有丰富的大赛经验的。

本场比赛女排是绝对主力出场，但是表现却有一些无力。首局比赛比分比较接近，女排以21比25落后土耳其女排4分。但是第二局结束就比对手少11分，这也是有一些崩溃的迹象，一切压在了第三局的比赛中。令人遗憾的是中国女排没有完成追分，反而是14比25输掉第三局。

女排有不少关键球员，但是本场都很低迷，各项技术也不到位，接下来需要郎指导在赛后做出针对性的调整，今日的相关消息显示女排晋级备战，精气神都极好。虽然没能取得开门红也并不会影响到中国女排的小组出线，随后的次轮对阵美国女排的比赛如何取胜就变得更为关键的。赛后郎平指导在采访中也表示，她对队伍的状态感到惊讶。其实球员们的状态不好也是多方面的原因，因为疫情的影响，很长时间没有比赛，就是靠自身的训练来保持状态，这的确和往年不同，所以球员们慢热也很严重。随着比赛的推进，球员们也会找到最好的状态。

首场比赛球员们也没能彻底执行指导的战术理念，这一点也是输球的主因之一。首场比赛郎平指导多次喊暂停，随后球队就有起色，但是无法保持自身的优势，这也是郎平所无法左右的，球员甚至无法将训练中的各项优势发挥出来，防守也比较一般，所以才会输得凄惨。女排夺冠是在2019年，两年时间依旧是夺冠的阵容出场却遭遇开门黑，这的确是需要反思的。

本届奥运会女排的主攻是朱婷、张常宁，副攻颜妮、袁心玥，二传是丁霞，接应是龚翔宇，自由人是王梦洁。李盈莹、姚迪、刘晏含、王媛媛是替补，如果朱婷无法出场的话，或无法祭出最佳表现的话，张常宁，副攻颜妮、袁心玥就必须顶上来发挥作用。土耳其女排在比赛中也有一些失误，但是很快调整到位，而中国女排领先的优势并没有延续多久，这也是因为对手抓住了球队的薄弱环节，一传的不稳定的是最为致命的。

土耳其女排多次利用罚球得分，这个优势也让中国女排的应对上不利，同时影响了球队的进攻和得分。相关的数据显示，土耳其女排卡拉库尔特本场比赛的发球最高时速达到 88 公里/时，中国女排的李盈莹发出的 65 公里/时，还是队内最高，这个差距的确太大了。

赛后的技术统计显示，土耳其女排的一传到位率75% ，这样高的数据也会让对手难受。张常宁是为数不多表现到位的球员，她的一传到位率是67%，接下来还要看她的发挥。朱婷手腕有伤有很长时间，现今球队首场输球后也不能缺少这位核心球员，所以接下来的比赛也有可能继续带伤出场。不过这样一来的话，她在比赛中就无法祭出最好的状态，扣球发力和进攻以及一传都会有一些影响，最终能否出场还看郎指导的安排，从外还要看球队的应变能力。