奥运会女足第2轮的赛事的确喜忧参半，因为上半场王霜就上演了帽子戏法，对手也只有一球入账，但是半场末尾班达打进了一粒点球，保得球队2比3进入下半场的比赛，送出点球大礼的还是王晓雪。因为首轮对阵巴西队的比赛中对手获得的点球也是王晓雪送出的，不同的是下半场送出点球，本场比赛这次送分举动更为致命。

可以看出中国女足在取得三粒进球后并没有加固防线，加上王晓雪这样场场失误送点球大礼的首发球员，这场比赛平局也是有一些幸运的。上一场赛后本人就认为本轮比赛必须有效地限制班达的发挥，因为这名球员在此前对阵荷兰的比赛打进3球，对阵中国女足的确还有进球的可能。此外因为她对于中国女足的国脚们也很了解，遗憾的是女足的球员并没能限制这个进攻点的发挥。

奥运会首回合的比赛中国女足2球落后巴西队，本场比赛的上半场同样有2粒失球，不同的是王霜打进3球，但是一人的强势始终无法掩盖防守的不足。两场比赛有很多共同的点，第一粒进球都是对手失误送出的机会，巴西对阵中国的比赛是抢断李晴潼后的进球最终进球，中国队对阵赞比亚的进球同样是对方球员出球失误送出的机会，王霜利用个人能力骗过对手轻松进球。

赞比亚的进球是失球后9分钟打进的，当时中场传球直接助攻昆达纳尼头球破门，中国队的门将没有关键的扑救。此后的两球是王珊珊和王霜的化学效应制造的，张馨左路过人后传中，王珊珊头球回做助攻王霜破门，2分钟后王霜脚风很顺，他接王珊珊回做球直接射门扩大分差，3比1是很理想的比分，只要半场保住这个领先优势，下半场还可能进球。

本场的亮点也只是王珊珊和王霜了，因为本场结束前昆达纳尼左路推进却被王晓雪铲球失误送点球，班达主罚命中后，中国队只剩下一球的优势，危机感回来了。幸运的是随后的比赛中王晓雪解围失误险些送分，所幸的是皮球击中了对手球员后出了底线，如果到了对手脚下就可能被扳平比分，这个漏勺的确是球队最大的隐患。

如果说上半场是平分秋色的话，下半场就是风云突变，首轮比赛中国队下半场丢3球，没有进球，本场比赛下半场丢了2球。巴西女足排名世界第7位，中国女足排名第15位，赞比亚排名100以外，对阵这样的对手丢4球的确太过于惨烈，甚至比惨败巴西更悲惨。

下半场赞比亚女足的班达连续进球，班达持球生吃李梦雯将球打进，过早失球也让中国队下半场的部署被打乱了。这个困难的时间王晓雪成为焦点，她成为对手的攻击点，不是过掉就是力压，终于反超了比分。当时是赞比亚后场抢断后传球，王晓雪防守站位失误，班达拿球突入禁区将比分改写为4比3，这样的局面的确是所有人没有想到的，那些想着本场比赛会大比分赢赞比亚的人们都傻眼了。

这样的被动局面完全是年轻的防守球员导致的，两场比赛丢了9球，这样的情况是女足没有经历过的。首轮比赛李晴潼、王晓雪和门将扑球脱手的失误导致了惨败，本场比赛王晓雪和李梦雯依旧低迷，即便前者和末尾扳平比分的点球有关，但是她的失误的错漏的确更为致命。下一场比赛对阵更强的荷兰女足，中国女足的防线的确令人担心。

本场比赛中国队的首发只有一个人员上的调整，上一场首发的王焱被杨曼取代，但是后者的表现也是很一般的，并没有参与进球，并且在第33分钟被乌日古木拉换下。巧合的是首轮对阵巴西的比赛也是第33分钟，中国女足主帅用乌日古木拉换下了王焱，两场比赛都是半场中途就调整阵容，这明显是不满意首发球员的发威，但是遗憾的是这样的换人并没有起到关键作用。

首轮比赛第84分钟主帅用刘靖、肖裕仪换下张馨、缪斯雯，替补登场的三人都没有关键表现，而且这个时间换人明显是晚了，所以没有效果也是必然的。本场比赛得到替补登场的球员是肖裕仪、刘靖和乌日古木拉，这次前两位球员是第64分钟登场换下了张馨、缪斯雯，巧合的是两场比赛中这两人都被换下过。本场比赛因为登场时间早，所以在角球的机会中，缪斯雯曾在后点头球顶向远角，这次处理球是有威胁的，遗憾的是被对手解围了。

因为比赛末尾王晓雪在角球机会中抢到头球，随后皮球击中姆威穆巴产生变线赢得点球，王霜命中点球将比分改写为4比4，如果没有这粒进球的话，两连败的中国女足就基本出局了。或许因为这次关键的表现，王晓雪还会获得首发出场的机会，这也是双刃剑的感觉。李晴潼本场比赛战术犯规被红牌罚下，接下来的生死战谁替代她的位置也是有悬念了。

中国女足两场比赛拿到1分，其实出线的形势也不乐观了，因为即便赢了第三轮的对手也只有4分，而且还有9粒失球，的确没有优势。因为本轮巴西女足3比3平荷兰女足，两队前两轮都积4分，中国和赞比亚积1分，小组赛末轮不容有失。事实证明中国队进攻端的威力是有的，末轮想拿分只有加固防线，主帅需要改变的是阵型，立足防守伺机进球，这样才不会让防线的漏洞彻底暴露在对手面前。



