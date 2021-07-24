第32届夏季奥运会在日本东京开幕，等待了五年的确会令人们更加盼望，而体育健儿们也会寄望用更好的成绩回馈所有关注奥运会的人们，同时为祖国增光。开幕式的第一天中国首金产生，00后选手杨倩夺得10米气步枪冠军，以251.8环的成绩为中国拿到东京奥运会首枚金牌。中国女子步枪选手此前有两名选手夺得首金，这个传统优势也是延续了下来，这的确是绝对的惊喜。

值得一提的是此前的两枚首金分别是杜丽和易思玲夺得的，而且两人都是第一次参加奥运会就夺首金，分别是在2004年雅典奥运会和2012年伦敦奥运会上。杨倩的大心脏也给人们留下了深刻的印象，因为资格赛发挥一般，最终以628.7环的成绩，以第六名身份杀入决赛。决赛却祭出了高水平，最终的成绩领先排名第二的挪威选手迪斯塔德0.3环。淘汰赛阶段杨倩和加拉希娜的差距不大，最后一枪加拉希娜打出8.9环，对手的失误没影响到杨倩的发挥，她打出9.8环逆转夺金。杨倩接下来将在本月27日参加气步枪混合团体的比赛，我们一起期待小将再度取得佳绩。

本届奥运会因为疫情的影响，所有人都付出了更多的努力，参加比赛的运动员们也会承受更多的考验。体育精神就是不言败，不管是赛场外还是赛场内。奥运会是有精神传承的，也能够让世界团聚在一起。奥林匹克的精神是值得世代传承的，奥运会的格言中有更快、更高、更强，如今是更团结。因为疫情的影响，本届奥运会将空场进行，所有关注体育的人们都需要在屏幕前观战和呐喊，运动健儿们也会在更多的时间里佩戴口罩，这也是竞技场外的一大考验，也可以让奥运会更顺利的进行。

东京奥林匹克体育场举行的奥运会开幕式中国红绝对耀眼，旗手是女排运动员朱婷和跆拳道运动员赵帅，五星红旗高高飘扬，中国体育代表团也是健步步入会场，无比的精神。这届奥运会中国体育代表团有777人，其中431人是运动员，有24人获得过奥运会冠军，19人在里约奥运会获得冠军，这的确是具备实力的代表团，也注定会产生很多奖杯。

本届奥运会中国健儿将参与33个大项的赛事，代表团的运动员平均年龄25.4岁，21岁的射击选手杨倩和王璐瑶将冲击奥运首金，前者如愿，后者无缘决赛。此外全红婵将在女子跳水10米台赛场完成奥运首秀，这也是充满信心和储备年轻球员经验的一届奥运会，因为年龄段更年轻一些，的确可以制造更多神奇，这其中乒乓球、跳水、举重等项目都是夺金牌的重要赛事

奥运会开幕式后第一日的比赛有女足第2轮的赛事值得关注，这其中中国女足对阵赞比亚女足的比赛是焦点，因为首轮输球，中国女战友次轮的比赛是需要祭出绝对主力阵容，首轮没有进球，进攻端的效率需要提升，球队需要有人站出来解决比赛，而不是多次击中立柱。本场比赛主帅调整阵容也是很重要的，因为对在首轮比赛后一定对中国队进行了研究。

首轮比赛荷兰女足10比3拿下赞比亚，所以中国队也需要对这样的防线进行深一步的研究，做出积极的应变。因为首轮有很多冷门，所以想在小组排名前二或成为小组最后第三并不容易。本场比赛需要多进球才行，因为这样的话最终晋级的几率也会提升。这次女足的大名单是给予年轻球员更多机会的，所以经验上不足也暴露了出来，本场比赛主帅调整阵容也必须到位。

回看球队首轮的失分，第一球是李晴潼后场被巴西队抢断后的机会，比娅特里斯传禁区，德比尼亚头球中柱，玛塔补射破门，禁区内的防守是失位了，否则不会过早失球。此后巴西进攻造成门将彭诗梦扑球脱手，德比尼亚打进第二球，这样的情况就难了，因为压力增肌导致年轻的阵容受到影响。下半场玛塔的远射进球是个人实力的体现，对于她的防守也是不到位的。

王晓雪禁区内对安德雷萨犯规送点球，这个更无法理解，其实这场比赛国足始终是有一些急躁的，太想进球导致防守漏洞更多，所以才会一次一次地被对手利用。本轮对手赞比亚进攻端没有巴西强，但是也有核心球员进攻端的能力很猛，仍需要重点盯防。对阵巴西的赛后数据中国女足创造了不少机会，遗憾的是和立柱打了擦边球。全场比赛中国女足射门7比13，射正2比6，角球2比6，控球率42%比58%。

赞比亚3比10不敌荷兰女足的比赛中，半场丢了6球，防线是形同虚设的，不过球队有一粒进球，这说明被动的同时进攻端还是把握了不多的机会的，中国女足这一点不及对手。下半场的4粒失球是由米德玛、罗沃德、布伦斯特恩、佩洛娃先后进球，多点开花也说明荷兰女足的进攻已经让对手无法招架，才能多点开花。赞比亚的班达在第82、83分钟先后进球，这名球员也在中国踢球，对于王霜很是了解，所以此役中国女足也不能轻敌，反而会提升防线的稳固，，增加专注度，心态也是最为重要的一环。



