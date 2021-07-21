随着新赛季开启的时间越来越近，引援方面的情况也是备受关注。今夏梅罗都有离队的可能，所以他们都和巴黎联系在一起，而从目前的情况来看，两大球王离队的可能性降低了，但是仍有可能离队。近日因为皇马主席表示今夏皇马不会引援，所以姆巴佩离队加盟银河战舰的事情也作罢了，这位大将留队的话，再加上巴黎目前新纳入的球员，豪华的阵容已经令人羡慕。如果再纳入梅西或C罗其中的一位，那可真会成为万众瞩目的焦点，毕竟目前的阵容已经足够吸引眼球了。

此前的消息称C罗更接近法甲的巴黎，C罗在社交媒体上表示要做决定，这很明显是有离队的可能，只是目前还没有确定，而他离开尤文的话，巴黎和曼联是最可能的。红魔已经引进了桑乔，随后只需要补充后防线，所以C罗不可能重返英超，那就只有加盟巴黎。

巴黎近几年也引进了一些老将，无论是卡瓦尼、迪马利亚，还是蒂亚戈席尔瓦等人，都给球队带来很多的贡献，现今一些老将离队也在切尔西和曼联发挥威力，由此可见巴黎的眼光是到位的。C罗的地位举足轻重，而且竞技状态也很好，所以双方都有意的话，的确是有可能联手的。人们更多的预测是伊卡尔迪交换C罗，这样两家俱乐部也各得其所。因为曾经的皇马队友拉莫斯今夏加盟巴黎，加上此前的队友迪马利亚，再聚首一定可以产生化学效应，也能给予球队更多。

内马尔和梅罗是三大球王，如果两位球王联手的确是人们所期待的。对于C罗来说，自己的职业生涯已经在英超、西甲、意甲取得成功，如果法甲也能触及联赛和欧冠奖杯的话，职业生涯已经足够圆满了。从目前尤文和巴黎的阵容来看，还是法甲豪门更接近欧冠，所以如果C罗离队更有利。梅西拿下美洲杯之后，职业生涯也很圆满，但是一直效力巴萨，也是时候为其他球队而战了，不过选择在巴萨挂靴也是可以的，毕竟这也是独一份的荣誉，所以梅西目前更多的可能是留队。

C罗国家队冠军也有了，所以他的选择更多元化，一切都是自己定夺。和C罗提到要做决定不同的是意大利方面的消息是没有球队报价C罗，他注定会留在尤文，这样的说法过于片面，多数人是不会相信的。新赛季尤文主帅是刚回归的阿莱格里，他的战术体系并不是适合C罗，所以这一点也是很致命的，目前C罗的情况仍是待定中，任何可能都存在。

C罗上赛季为尤文出场44次，打进36球，送出4助攻。欧洲杯赛事中C罗在3场小组赛打进5球荣膺金靴，这些数据可以揭示他的能量可以为任何一家俱乐部争夺冠军奖杯。

梅西虽然率队拿到美洲杯的冠军，但是俱乐部层面近几个赛季夺冠难，想拿欧冠更难，所以不走出巴萨也很难证明自己的价值，所以今夏对于两位球王来说都是需要慎重的，同时机会也是稍纵即逝的，错过了可能再没有办法更改。两位球王都面临降薪的问题，所以球员本人也需要做出决定。目前有一些消息称C罗自愿降薪到2000万欧元的水准，是否属实还需要随后论证。

尤文队内目前进攻端的球员是C罗，莫拉塔，迪巴拉、小基耶萨，后者在今夏的欧洲杯比赛中发挥威力，的确有潜力可挖，主帅应该会更多倚重他和莫拉塔。球队的问题在于中场的厚度不足，创造力不足，这个方面需要引援解决。球队目前引进了沙尔克的中场大将麦肯尼，此后还想纳入萨索洛的中场球员洛卡特利，可以说引援是否到位也是影响C罗去留的。C罗和球队还有一年合同，对于双方来说都需要好好考量。

近日的消息称C罗将会在7月26日归队，尤文需要和对方签署一份降薪续约的合同，如果C罗不签约的话，明夏就将自由身离队，也可能会选择明夏到法甲征战。对于球迷来说是希望两位巨星离队，在不一样的球队，且有争冠实力的球队中征战新赛季的，不过这些愿望还需要时间论证。



