7月21日奥运女足F组第1轮是一场强强对话，中国女足将对阵克星巴西女足，因为过往战绩方面中国女足不占优，所以此役也是需要有一些技战术的变化，此外锋线球员能够把握战机也很重要。本场比赛核心王霜领衔出战，对手对于她的严防也会更多，所以想要赢球就要看王霜能否祭出关键的表现。

本届奥运会中国女子篮球、足球和排球都寄望冲击冠军金杯，这其中女子足球队对于冠军的渴望也更强烈。因为中国女足的比赛最先开启，所以球员们的备战和应变的准备都很重要，女足开局就遭遇冠军级的球队，球队的防线也需要更为稳固才行，因为只有在不失球的情况下，进攻端的球员才可能进球，同时取得开门红。

中国女足的主帅是贾秀，此次出征前他的一些人员上变化也饱受质疑，因为这次球队的大名单有几位经验丰富的球员被弃用，这其中包括娄佳慧、唐佳丽等人，所以受到一些人的质疑，并有预言者认为主帅会后悔这个决定。世界级的大赛的确是需要有经验的球员的，主帅此举多少有一些破釜沉舟的感觉，不过所有国家队都需要更新换代，主帅安排阵容也是有新意的和有前瞻性的，如果比赛中战术体系到位的话，也可能突破此前的战绩。

巴西女足世界排名第七，也是实力占优的争冠对手。两队最近两次交战常规时间都没分出胜负，这也意味着两队实力相近，女足此前加时赛或点球失利也已吸取经验了，本届奥运球队也寄望拿下这个劲敌。大赛前球队的首发阵容也是很重要的，目前中国女足的首发阵容已经基本确定。个人认为门将是彭诗梦，因为她是无二的选择。不过巴西女足擅长利用远射破门，所以针对这样的得分方式，女足国门也是进行了针对性的训练的。

此外在中国女足的后防线上，吴海燕是必然首发的，她也是有大赛经验的球员，虽然此前这名球员也有一些伤病的困扰，不过近期已经痊愈，本场比赛能否力保球门不失，她的表现和协防也是关键点。后防线中后卫组合是李梦雯和王晓雪，两人有足够的默契，也可以稳固防线，此外主帅也一直很信任这对防线组合，左后卫罗桂平也没有异议。

中场方面杨丽娜、张馨和王焱获得首发机会，因为这三人是主帅全新的安排，本届奥运会也将迎接考验。值得一提的是此前训练赛当中这三人的表现不错，也被寄予厚望，起码主帅是满意的。进攻端王霜的确是可以唯一重任的大将，本届奥运会是她第二次参与，她能进球也能助攻，而且大赛经验丰富，职业生涯还曾效力巴黎女足，的确是见过大场面的球员，也是中国女足的绝对领军人物。女足的另外一位关键球员是锋线球员王珊珊，本届奥运会也是她的最后一次，所以球员也会更竭力的取得进球，总之这两人的进攻效率也能决定本场的赛果。

两队历史战绩显示，中国女足23年不胜巴西女足，球队上一次赢巴西队还是96年亚特兰大奥运会中，当时中国女足3比2力挫巴西队，不过那之后的交手是中国队不胜，而且输多平少。两队最近一次交手是2019年的四国邀请赛，最终0比0握手言和。不过本届奥运会巴西的阵容也有一些老化，队内的一些问题也可能被中国女足利用。不过队内的老将和领军人物玛塔依旧在队，防线上对于她的布防也是需要到位的。玛塔曾先后5次斩获世界足球小姐荣誉，技战术能力和大局观都更高一筹，这位秋燕保持着较好的竞技状态，体能上影响也不大。

分析两队的优势与不足，中国女足还是需要加固防线，保平争胜也是比较理性的选择。今夏的欧洲杯上实力略弱的球队也有扮演黑马的时候，女足同样需要从防御上做足才行，防守反击也是得分的重要手段，球队的速率必须到位才能产生进球。大战更多是比防线失误少，拒绝犯错不失球就有拿分的可能。

贾秀全的战术运用中最拿手的就是防守反击，所以此役也有可能祭出这柄利器再度拿下巴西女足。中国女足在此前的东京奥运会附加赛上曾战胜韩国晋级女足正赛，主帅给予球队的不仅仅是防守反击，还有其他战术上的优势面，本届赛事前又锐意改革，所以本场比赛球队还是有机会破除此前的尴尬不胜纪录的。



