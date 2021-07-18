近日切尔西锋霸34岁的吉鲁加盟AC米兰，接下来将穿9号战袍出战。上赛季吉鲁跟随蓝军斩获欧冠奖杯，职业生涯已经圆满，因为球队目前已经开启青春风暴，所以老将选择今夏离队也是睿智的。米兰是老将们的圆梦场，吉鲁目前的状态的确可能给予意甲豪门更多。

吉鲁的离队也引发了很多的讨论，也有人认为锋线上缺少了老将会出现问题，加上亚布拉罕部的重要，将会被租借或者被出售，蓝军锋线的储备的确有一些不足。求购哈拉德的成功率也不高，所以人们的担心也是可以理解的。不过送走吉鲁也证明球队要彻底开启新时代，球队已经和主帅续约，引援上也会有很大的支持。

目前球队的一些租借在外的球员已经归队，此外还有年轻储备，这些都可以让主帅图尔赫选择，所以今夏的引援和队内的选材都很关键，图赫尔会有更多的筹谋。因为切尔西新帅次赛季都会遇到一些阻力，当然也是穆帅那样的次赛季夺冠的例子，所以蓝军和主帅新赛季都需要做足各方面的应对准备。不可否认的是提携年轻球员是必要的，所以接下来还可能有一些老将离队。

AC米兰上赛季最终排名联赛第二，比第一的国米少12分，球队本来是最可能触及奖杯的球队，但是下半程失分增多导致最终失冠。吉鲁和米兰签约至2023年，切尔西官网也送上祝福。回看吉鲁的职业生涯，昔年在阿森纳也是极其关键的，伦敦德比战也有不少高光的表现，但是魔兽德罗巴坐镇蓝桥的时候，切尔西对阵阿森纳赢球的场次居多，也成为对手的克星。

吉鲁是2012年夏天加盟阿森纳的，此后在五年半的时间里为枪手出场253场比赛，打进105球，送出41次助攻，先后拿到足总杯和社区盾杯冠军，但是这些奖杯都不及联赛和欧冠奖杯的分量重，所以吉鲁选择加盟切尔西也是为了圆梦，而且当时他在阿森纳已经得不到重用。吉鲁于2018年1月加盟切尔西，共为蓝军出场119次，打进39球，送出14次助攻，期间斩获两座欧战奖杯，分别是欧联杯冠军和上赛季的欧冠冠军，所有职业球员都希望获得欧冠荣誉，吉鲁也算圆梦了。

值得一提的是此前托雷斯从利物浦转会切尔西，随后也跟随切尔西斩获俱乐部历史上第一座欧冠奖杯，上赛季吉鲁也随队再度夺冠，两位老将都从其他英超豪门球队而来，却都在切尔西实现了欧冠的梦想，的确说明蓝军的强势，切尔西也有成就梦想的能力。

目前米兰阵中还有伊布，双将合力的确有更多的看点，所以吉鲁到意甲征战的确是各方都满意的结果，接下来法国锋霸应该更希望获得意甲联赛的冠军。吉鲁当初加盟切尔西后曾表示球队是近几个赛季获得冠军次数最多的球队，这也说明球员本人是寄望在兰俊宁获得冠军奖杯的。

AC米兰今夏有两名核心球员多纳鲁马和恰尔汗奥卢离队，球队实力也有一些下降，吉鲁加盟也是可以他提升进攻端的火力的。米兰近期还买断托莫里，如今又引进吉鲁，球队也是对蓝军的球员很是看重。吉鲁上赛季为切尔西出场31次，12次首发，贡献11球。上赛季的伊布联赛出场19次，贡献15球，送出2次助攻，因为受到伤病的影响，赛季末尾实力打折，接下来新赛季仍希望两位老将不再受到伤病的影响。

对于切尔西来说，今夏的引援也需要加快步伐，因为英超将在8月14日开打，新援也需要和球队磨合的时间。目前的转会消息称切尔西从哈兰德转到了莱万身上，个人认为这笔引援消息是不存在的，老将已经不是蓝军所选。因为卢卡库基本会选择留在国米，所以切尔西的确需要更快地联系更为合适的锋线球员。其实英超内部挖角也是不错的选择，因为不需要太多时间就可以融入球队。