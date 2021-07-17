中超第5轮的一场补赛，北京国安2比1险胜河北队，因为球队的2粒进球都是点球，所以在赛后引发热议，很多人认为国安胜之不武。不过点球的判罚一直都会有争议，因为现在有VAR的监督，所以一些质疑也不一定是准确的，而对于国安来说赢球就满足了。因为此前广州队的补赛意外1比1平弱旅错失了缩小分差的机会，而国安明显是更为到位的一方，核心球员造点的能力也不需要质疑。

这场比赛的上半场保利尼奥浪费了单刀机会，这位大将的确有点发挥失常，不过国安这边的张玉宁同样错失单刀破门的机会，两队核心都有一些不给力，所以半场是0比0的比分。半场数据显示国安角球是3比0，控球率56%比44%，球队制造的威胁更多一些，不过并不明显。因为这场比赛是雨战，两队半场错失一些机会也是可以理解的，毕竟雨中对于皮球的控制会有一些问题。

这样的天气情况一般都是利用定位球解决比赛，比赛开始不久是河北队的任意球机会，可惜梅米舍维奇头球角度太正，所以没有先声夺人。此后塞尔纳斯的远射也是有威胁的，可以看出两队都在尝试更为轻松的射门在尝试更早的进球。保利尼奥的单刀球是廖伟送出的，但是机会来得太突然，这位大将居然没射门而选择传球，结果被对手破坏。

国安的第一次绝对的威胁也是定位球机会，不过来自张玉宁传球张稀哲的射门制造了对手门将扑球脱手，但是没能斩获进球，随后又踢飞了单刀球机会，两队的核心球员都在浪费机会。必须承认的是上半场张玉宁就更接近进球，所以下半场开局就制造点球也是必然的。

下半场刚开始对手就对张玉宁犯规，潘喜明也因此吃到了黄牌，但是这样的警告并没有让河北队的防守有所注意，紧接着张玉宁接队友传球形成单刀球机会，池文一不得已犯规送点球大礼，这次判罚有人认为是越位了，但是主裁和裁判组都没有判罚也说明越位不存在。张玉宁主罚命中打破了僵局的确是很及时的，这样的时间送对手两张黄牌和一粒失球，的确可以挫伤对手的士气。

事实上下半场开始后张玉宁不断威胁对手，河北防线有一些慌乱所以才会送点球。不过必须承认的是本场比赛张玉宁也的确如有神助，因为进球后对方球员和他拼抢，但是受伤是河北的潘喜明，这个人员的意外伤病也让主帅不得不做出换人调整。和河北门将不同的是国安门将侯森扑出对手一次必进球机会，此外于大宝在下半场后半段攻防两端的表现都很到位，这同样是国安没有失球的一个重要因素。

国安比赛末尾的进球就是于大宝杀入禁区被崔麟从身后放倒，事实上当时场上河北队有两人盯防于大宝，即便不出脚，这球也未必能形成射门或传中，所以第二次送点球还是因为个别球员的大脑发热导致的。不过这粒点球同样有人有微词，部分人认为于大宝有找点球的行为。国安的第二粒点球是由张稀哲主罚命中，点球点的稳定也等于帮助球队锁定胜局。

塞尔纳斯上、下半场都有远射威胁球门，下半场利用这一脚绝技打进一球也算是为球队挽回了一丝颜面，但是球队也必须接受收场败仗的结果。末侯森化解了保利尼奥的远射，同样是祭出两次关键的扑救，应该说本场的胜局是国安攻防两端的球员到位才能全取三分。

不过中超重启后第一场比赛就如此艰难，也说明国安的状态并不是最好。赛后来自各方的质疑点是第一粒点球是否越位的问题，此外就是不理解河北两位球队先后冒失送点球 ，这两人甚至被认为是内奸，这也是在为球队输球找借口，事实上球队的问题不只是个别球员犯错这样简单，球队还是需要解决进攻无力的问题。

其实每一场比赛都会有一些存在疑问的点，但是从两队的球员实力和经验上看，河北队的确不及国安，而且球队核心球员所制造的威胁也更多，这样的情况下被压迫的一方就可能犯错。禁区前沿和禁区内的犯规其实都必须注意，今夏的欧洲杯上那些后防线球员是如何防守的，很明显第一是出脚的速度和准确度，第二就是想要做动作之前的判断问题，河北的两位球员都是大脑发热而已。