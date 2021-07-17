中超第5轮的一场补赛，北京国安2比1险胜河北队，因为球队的2粒进球都是点球，所以在赛后引发热议，很多人认为国安胜之不武。不过点球的判罚一直都会有争议，因为现在有VAR的监督，所以一些质疑也不一定是准确的，而对于国安来说赢球就满足了。因为此前广州队的补赛意外1比1平弱旅错失了缩小分差的机会，而国安明显是更为到位的一方，核心球员造点的能力也不需要质疑。
这场比赛的上半场保利尼奥浪费了单刀机会，这位大将的确有点发挥失常，不过国安这边的张玉宁同样错失单刀破门的机会，两队核心都有一些不给力，所以半场是0比0的比分。半场数据显示国安角球是3比0，控球率56%比44%，球队制造的威胁更多一些，不过并不明显。因为这场比赛是雨战，两队半场错失一些机会也是可以理解的，毕竟雨中对于皮球的控制会有一些问题。
这样的天气情况一般都是利用定位球解决比赛，比赛开始不久是河北队的任意球机会，可惜梅米舍维奇头球角度太正，所以没有先声夺人。此后塞尔纳斯的远射也是有威胁的，可以看出两队都在尝试更为轻松的射门在尝试更早的进球。保利尼奥的单刀球是廖伟送出的，但是机会来得太突然，这位大将居然没射门而选择传球，结果被对手破坏。
国安的第一次绝对的威胁也是定位球机会，不过来自张玉宁传球张稀哲的射门制造了对手门将扑球脱手，但是没能斩获进球，随后又踢飞了单刀球机会，两队的核心球员都在浪费机会。必须承认的是上半场张玉宁就更接近进球，所以下半场开局就制造点球也是必然的。
下半场刚开始对手就对张玉宁犯规，潘喜明也因此吃到了黄牌，但是这样的警告并没有让河北队的防守有所注意，紧接着张玉宁接队友传球形成单刀球机会，池文一不得已犯规送点球大礼，这次判罚有人认为是越位了，但是主裁和裁判组都没有判罚也说明越位不存在。张玉宁主罚命中打破了僵局的确是很及时的，这样的时间送对手两张黄牌和一粒失球，的确可以挫伤对手的士气。
事实上下半场开始后张玉宁不断威胁对手，河北防线有一些慌乱所以才会送点球。不过必须承认的是本场比赛张玉宁也的确如有神助，因为进球后对方球员和他拼抢，但是受伤是河北的潘喜明，这个人员的意外伤病也让主帅不得不做出换人调整。和河北门将不同的是国安门将侯森扑出对手一次必进球机会，此外于大宝在下半场后半段攻防两端的表现都很到位，这同样是国安没有失球的一个重要因素。
国安比赛末尾的进球就是于大宝杀入禁区被崔麟从身后放倒，事实上当时场上河北队有两人盯防于大宝，即便不出脚，这球也未必能形成射门或传中，所以第二次送点球还是因为个别球员的大脑发热导致的。不过这粒点球同样有人有微词，部分人认为于大宝有找点球的行为。国安的第二粒点球是由张稀哲主罚命中，点球点的稳定也等于帮助球队锁定胜局。
塞尔纳斯上、下半场都有远射威胁球门，下半场利用这一脚绝技打进一球也算是为球队挽回了一丝颜面，但是球队也必须接受收场败仗的结果。末侯森化解了保利尼奥的远射，同样是祭出两次关键的扑救，应该说本场的胜局是国安攻防两端的球员到位才能全取三分。
不过中超重启后第一场比赛就如此艰难，也说明国安的状态并不是最好。赛后来自各方的质疑点是第一粒点球是否越位的问题，此外就是不理解河北两位球队先后冒失送点球
，这两人甚至被认为是内奸，这也是在为球队输球找借口，事实上球队的问题不只是个别球员犯错这样简单，球队还是需要解决进攻无力的问题。
其实每一场比赛都会有一些存在疑问的点，但是从两队的球员实力和经验上看，河北队的确不及国安，而且球队核心球员所制造的威胁也更多，这样的情况下被压迫的一方就可能犯错。禁区前沿和禁区内的犯规其实都必须注意，今夏的欧洲杯上那些后防线球员是如何防守的，很明显第一是出脚的速度和准确度，第二就是想要做动作之前的判断问题，河北的两位球员都是大脑发热而已。
这场比赛后对于河北队更为不利的是队内更衣室里爆发了激烈言语冲突，因为球队还有欠薪的影响，加上本场输得很泄气，所以球员们之间也有了一些矛盾。这样的信号是很危险的，球队还需要及时解决问题，目前也有消息称河北队这样下去是有可能随时退出赛区的比赛，其实内部失和才是球队最大的问题，高层和主帅还是需要做更多的工作才好。
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