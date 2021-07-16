今夏欧洲杯和美洲杯已经落下帷幕，关于金球奖花落谁家的猜测不少，这其中梅西和若日尼奥是最可能获此殊荣的球员。此前被问及金球奖的事情，若日尼奥会避而不谈，近日却表示十足的自信，并表示比奖杯自己有优势，言外之意自己有实力获得金球奖。

意大利今夏夺得欧洲杯的奖杯，作为中场核心若日尼奥的表现极其的关键，而且打满所有比赛，主帅更是无比信任这位核心球员，所以球队夺冠若日尼奥也是绝对的功臣。此外因为上个赛季切尔西第二次夺得欧冠冠军，若日尼奥同样是极其的关键，图尔赫帐下的他同样无可替代，所以这两座重量级的奖杯的确证明了若日尼奥配得上金球奖的荣誉。

金球奖的评选规则是俱乐部和国家队层面的集体荣誉，同样是综合各方面的优势和关键性来评选的。巴萨上赛季错失联赛和欧冠，西甲最终排名第三，欧冠无缘8强，即便今夏梅西率队拿到美洲杯的冠军，功绩也不及若日尼奥，所以公平的评选的确是若日尼奥更胜任。

这届欧洲杯切尔西队内的国脚们都有不错的表现，跟随意大利出征的切尔西球员还有埃莫森，后者因为队内主力球员因伤休战，所以才得到几场登场的时间，他的表现中规中矩，但是却没有可能竞争金球奖。不过金球奖也曾经是梅西和C罗轮流夺得的荣誉，此前也曾有一些争议的评选结果，2010年斯内德斩获联赛和欧冠冠军，世界杯获得了第二名，奖杯数也超过梅西，但是令人遗憾的是梅西最终获得金球奖，所以这一次同样可能再度落到梅西的头上。

欧洲杯后的数据揭示了若日尼奥的关键性，后者在欧洲杯的赛事中有25次拦截，这也是1980年之后至今单届欧洲杯的最高纪录，若日尼奥也是本届欧洲杯最佳阵容中的一员。此外在成功传球的数据上若日尼奥以485次位居第二，在夺回球权的数据上同样以46次位居第二，拦截上以25次位居第一，第二位是14次的切尔西队友坎特。

值得一提的是在被犯规的次数上若日尼奥也以19次位居第一，总跑动86.6公里也是第一位，以上数据也再度揭示了若日尼奥的全面和实力。回看本届欧洲杯意大利的比赛，球队控球打法的确令人眼前一亮，曼奇尼的进攻体系中若日尼奥极其关键，主帅的应变也是到位的。

若日尼奥从意甲转战英超，期间的成长和锐利度也得到了提升，英超魔鬼赛程对于球员都是有积极的一面的，所以在第一联赛能如鱼得水，并且随队触及欧冠奖杯，个人的能力也会完全的体现出来。若日尼奥是多面手，他可以是后腰、中前卫，还可以客串前腰和左右两边，这样的球员也是所有主帅所需要的。

若日尼奥先后效力维罗纳、那不勒斯、切尔西，他是在2018年7月转会蓝军的，目前已经为蓝军出场139场比赛，打进17球，送出4次助攻。上个赛季夺冠的阵容年轻化，这其中作为老将和绝对主力的若日尼奥和坎特起到绝对的作用。今夏欧洲杯若日尼奥场均贡献7次关键传球，1.9次抢断，3.6次拦截，0.8次解围，总传球成功率高达94%，数据其实就是最好的说明。

除了若日尼奥竞争金球奖外，对于切尔西来说备战新赛季才是重点，蓝军主帅图赫尔已经和球队续约，接下来开启的热身赛，主帅希望球员们更好的备战，同时踢出自身的特点，更为重要的是享受每一场比赛。今夏没有国家队赛事的核心球员有普利西奇、齐耶赫、爱德华-门迪、奇克、康纳-加拉格等，这些球员备战新赛季的时间更为充分一些，接下来的热身赛这些球员也会全力出战。