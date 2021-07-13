随着国家队的赛事告一段落，接下来各大豪门俱乐部的热身赛将成为主角。7月14日17:00 开启的热身赛是巴黎圣日耳曼对阵勒芒，两队实力差距比较大，巴黎应该也可以轻松赢球，不过部分主力还在休息，所以此役考验的是替补阵容。因为上赛季巴黎失去了法甲冠军，所以赛前开启前更希望利用热身赛提升球员们的实力，更快的将状态调整到最好。

因为今夏参与国家队的球员是会得到一定时间的休息，此役将是没有国家队赛事的球员们出场。上赛季法甲冠军是里尔，巴黎一分之差屈居第二位。本赛季法甲参与欧冠的球队分别是里尔、巴黎圣日耳曼，摩纳哥需要打资格赛才能获得欧冠出战的机会，打欧联杯的球队是里昂、马赛。上赛季金靴是打进27球的姆巴佩，不过今夏欧洲杯上这位球员的表现不是很出色，目前还陷入转会传闻中，暂时不会随队征战热身赛。

欧洲杯意大利夺冠军，22岁的门将多纳鲁马成为欧洲杯MVP，这位球员的身价高达6000万欧元，但是他已经基本加盟巴黎，新赛季也将成为被各界注目的焦点，巴黎也希望凭借门神冲击联赛和欧冠奖杯。多纳鲁马在欧洲杯的比赛很出色，小组赛3场零封对手，淘汰赛场场有一粒失球，但是最终还是帮助球队夺冠了，他在点球点扑出对手两粒点球极其的到位。

欧洲杯半决赛意大利对手是西班牙，多纳鲁马扑出了莫拉塔的点球。对阵英格兰的决赛中，多纳鲁马扑出了桑乔和萨卡的点球的确极其的关键。因为多纳鲁马帮助球队获得冠军，所以决赛后他获得最佳球员。这样的门将的确令群雄羡慕，巴黎引援也算是先走了一步，否则在欧洲杯结束后想引进这样的强援则是问号。

不过对于巴黎来说，两位门将也是需要取舍的，纳瓦斯和多纳鲁马都是顶级门将，目前的情况是纳瓦斯可能成为第二门将，接下来会在国内杯赛和对阵中下游球队的比赛出场。不过多纳鲁马也需要一些时间来适应法甲，纳瓦斯还需要帮助队友融入球队。纳瓦斯也是有一些委屈的，因为他曾帮助皇马拿下欧冠三连冠，但是库尔图瓦的到来，让他沦为替补，随后离队。近两年帮助巴黎圣日耳曼打进欧冠决赛，如今又要被一位22岁的门将替代，因为多纳鲁马极其关键和稳健，所以必然是第一门将。

不过来自外媒体的消息，新门将也可能从替补做起，慢慢的适应法甲，也需要用出色的表现争夺主力门将的位置。不过即便如此，34岁的纳瓦斯的确不可能一直成为主力门将，培养新门将更早地接替主力位置才是对球队最好的。值得一提的是多纳鲁马的经纪人拉伊奥拉，如果不委以重任可能还有其他的隐忧出现。

除了门将的位置需要主帅定夺外，今夏巴黎还可能引进其他位置的球员，巴黎圣日耳曼对博格巴也是有兴趣的，目前曼联给这位中场标价5000万欧元。博格巴28岁，他和曼联的合同只剩1年，今夏是注定要离队的。此前经纪人拉伊奥拉和大巴黎体育总监莱昂纳多有过多次交谈，接下来可能宣布结果，目前博格巴还是最接近巴黎。

曼联主帅对博格巴有微词，所以也有人认为这位球员是双刃剑，如果巴黎主帅波切蒂诺有信心用好这位球员的话，这笔交易会更快，目前来自外媒体的消息是这笔交易近几天就出结论。今夏的欧洲杯法国队止步16强，球队不敌瑞士队一战，博格巴的表现一般。博格巴上赛季为曼联出场42场比赛，他在俱乐部的表现不及国家队。

今夏巴黎圣日耳曼已经引进了维纳尔杜姆、哈基米和拉莫斯，多纳鲁马已经完成体检和签约，如果再签入博格巴的话，这套阵容的确很完美了。拉莫斯加盟巴黎圣日耳曼，双方签约至2023 年，新赛季将穿4 号球衣在法甲征战。巴黎圣日耳曼还想签下莱比锡的后卫穆基勒，上赛季这位球队为球队出场40次打进4球，送出2次助攻。总之新赛季的大巴黎值得期待，今夏姆巴佩的去留也是接下来的焦点。



