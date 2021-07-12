意大利点球大战力挫英格兰夺得欧洲杯冠军，这也是血性一战，因为老将博努奇打进了扳平比分的进球，这粒进球也将球队从危机中解救出来。意大利是第四次跻身欧洲杯决赛，其中两次登顶，本届杯赛前两次晋级决赛最终都遗憾失冠，所以这个夜晚夺冠的确是等待了多年后的爆发。

本场比赛意大利开场就失球，所幸的是下半场博努奇扳平比分，随后加时赛都没进球，末尾点球大战球队笑到最后。意大利的两位老将更是充满血性，博努奇打进关键进球也令人动容，老将不死也是足球场上最动人的画面，因为下一届欧洲杯老将也可能不会再度为国征战了。

本场比赛主帅曼奇尼的战术部署也是极具针对性的，下半场换人致胜。末尾点球大战的球员安排上也是合理的，主帅的比拼上曼奇尼完胜，英格兰主帅则成为背景板，很多人都认为他是英格兰失冠的第一主因，同时也让很多年轻国脚背负了巨大的压力。

英格兰的拉什福德、桑乔、萨卡先后罚丢点球，人们没有想到的是主帅让三名替补登场球员罚点球。前两人在第119分钟登场机会，就直接走上点球点，这明显是巨大的挑战。凯恩和马奎尔主罚命中前两粒点球，其实可以让其中一位主罚第五球的，拉什福德是太过于自信，骗了了门将后也欺骗了自己，后面两位球员则是不够自信，判断力和点球的速率也不够，所以才被对手门将唐纳鲁马扑出，导致冠军旁落。

回顾这场比赛的过程可以发现很多问题，比赛开始是意大利的角球机会却被门将挡出，球队没有抢到第二落点被英格兰打反击，没想到的是特里皮尔居然可以利用一脚妙传助攻卢克肖打破僵局。这样的梦幻开局的确是无法预判的，但是早早进球也是有利有弊的，保守也是必然的，所以也造成了上半场的英格兰随后也没有了更多的威胁。

意大利失球后也加强了进攻，但是英格兰的严防混还是到位的，所以球队有攻势没有进球。上半场失球后意大利也有些着急，所以无功而返，但是下半场明显的变化让进球发生。但是还是意大利的角球机会，贝拉尔迪开出角球，克里斯坦特前点头球攻门被特里皮尔封堵，维拉蒂远点头球攻门再次被皮克福德扑挡后，皮球击中立柱弹回给了博努奇破门的机会，英格兰门将也是尽力了，而防线上的盯人不到位也是明显的，意大利老将的经验发挥了作用。

英格兰借助主场优势抢开局得手，但是对于年轻球员来说过早进球会出现问题，加上球队进攻端制造的机会有限，所以失球也是必然的。此外年轻球员在点球大战中明显是经验不足的，但是英格兰主帅很明显是没有考虑到这一点。英格兰本届欧洲杯小组赛和淘汰赛只有一粒失球，那场球队2比1丹麦的比赛后，也有一些微词认为英格兰被保送了，凯恩在加时赛绝杀对手，球队没有经历点球大战也是一个问题，主帅在这方面的部署也是不到位的，所以错失冠军也是有理由的。

回看比赛中的一些细节，上半场中段若日尼奥拉结后分球给因西涅，后者传球给因莫比莱，最终因西涅完成一脚远射。随后不久巴雷拉传球给基耶萨，后者自己突破，漂亮地过掉赖斯后直接远射偏出了球门，这也是太追求角度，想擦着立柱进入球网，反而射偏了。这些进攻中的传球配合都是多人进行的，意大利打得很耐心，而且球员之间很信任，而不是靠长传球期待短平快进球。

必须承认的是卢克肖本场比赛神发挥，他在比赛中得球过掉对手球员后杀入禁区横传中路，凯恩跟进抢断没踢到皮球被埃莫森解围。意大利随后的反击机会，因西涅传给因莫比莱可惜后者越位了。斯特林本场比较郁闷，因为禁区倒地也没吹罚，不过对手在他身前卡住了位置，他的倒地的确难以赢得点球，此外有威胁的进攻很少，比赛后数据显示斯特林没有射门，只有5次过人，3次被犯规、1次抢断和16次传球的数据，这也是很令人意外的事情。

凯恩本场比赛同样受限明显，他带球被断球，意大利发起进攻，可惜因西涅传球小了。斯通斯拦截后传给沃克，斯特林得球想和凯恩配合，可惜球没传过去，意大利的防线基本掐断了两人的连线。随后意大利觅得反击机会，基耶萨找到因西涅，若日尼奥参与进攻，最终帮助博努奇完成一脚远射。

上半场意大利射门6次1次射正，英格兰1次射门1次射正，控球率意大利65%比35%，角球1比2，越位2比1，任意球8比10。上半场比赛若日尼奥2次抢断，传1次威胁球，2次被犯规，48次传球46次成功，基耶萨1次射门，3次抢断，10次传球9次成功，1次被犯规。上半场斯特9次传球8次成功，凯恩15次传球10次成功，2次被犯规，两人都没有其他有威胁的数据，其实从上半场的这些细节可以看出英格兰有失冠的迹象。 下半场凯恩拿球被放倒，斯特林接卢克肖传球倒地，很明显意大利加强了防御。意大利角球机会，中路基耶利尼扫射没打到，维拉蒂后点头球攻门击中立柱，博努奇补射得手。戏剧的是开场就是角球机会没制造威胁给了对手反击机会导致失球，下半场同样是角球机会就斩获了进球。下半场英格兰射门3比8，射正1比4，角球2比1，任意球16比3，意大利制造的威胁机会更多。

机会是给有准备的人，事实上意大利在遇到难题之后很快的进行了调整，下半场及时的换人是催化剂，球员之间的默契和信任也起到了关键作用。现在意大利该感谢奥地利、比利时和西班牙给予球队的压力，这三场比赛意大利都有1粒失球，本场决赛同样先丢一球，但是有了这个磨练的过程球队才能笑到最后。

本场的两位门将是尽力了，不过皮克福德的情绪变化不小，但是多纳鲁马的气定神闲的确更为老辣，这位22岁的门神心理素质太好了，当他扑出了萨卡的点球后依旧面无表情，其他人则已经疯狂，因为意大利凭借这一扑时隔53年后夺冠了。赛后多纳鲁马获得最佳球员的确是实至名归，意大利拥有这样的门将，明夏世界杯还有更多的可能。



