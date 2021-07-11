美洲杯阿根廷圆梦夺得首冠，梅西如愿以偿，赛后仍有球迷心疼梅球王，因为这首冠来之不易，此后梅西的压力也会减轻，这同样有利于明夏世界杯的比赛，阿根廷还有望在下一届赛事中走得更远。内马尔沦为陪衬，同时也备受质疑，事实上热苏斯停赛，巴西防线的问题才是失冠的主因，人们不该过多指责内球王。

巴西晋级决赛是有一些消耗的，内马尔赛后就公开表示希望阿根廷晋级，也是想面对更强的对手夺冠，没想到最终是自己留下了遗憾，不过按照目前的巴西阵容和内马尔的年龄，明夏重新起航也是可以的。内马尔和梅西是前巴萨队友，近期还有传闻说梅西下一站是大巴黎，两位球王有望联手，这也是本场比赛外另一层意思。

阿根廷时隔28年再捧冠军奖杯的确是各方赞颂，梅西此前曾5次跻身决赛，只有本届杯赛夺冠。相关的数据显示阿根廷近些年球队大赛战绩，2006世界杯八强、2007美洲杯亚军，2010世界杯八强，2011美洲杯八强、2014世界杯亚军、2015美洲杯亚军、2016美洲杯亚军、2018世界杯十六强、2019美洲杯季军、2021美洲杯冠军。球队也是等待了太久，但是本场比赛防线是争气了，以往都是出错送分无缘冠军。

虽然梅西率队夺冠，但是南美足协官方宣布内马尔和梅西均当选本届美洲杯的最佳球员，这的确是有一些令人意外的结果，同时令梅西不悦，毕竟最佳球员从未并列的，内马尔也因此备受质疑，压力再度增加。回看两人本届美洲杯的个人数据，梅西打进4球，送出5次助攻，内马尔打进2球，送出3次助攻，加上决赛没有进球，也没有助攻，的确难以被誉为最佳。

不过决赛失冠也是因为队友犯错，抛开这一点的话，两位球王都没有进球，所以从这个方面看并列也是有理由的。这场比赛的进球是在第22分钟，当时德保罗在中后场长传球找到迪马利亚，后者在中路形成单刀机会，面对出击的埃德森挑射建功，这也是出其不意的进球，老将利用了对手防线上的漏洞，也有一些运气成功，就这粒进球其实和梅西无关，所以评选最佳球员是本届美洲杯的整体表现。

这场比赛开场犯规太多，双方都锐意防守对手的核心球员，热苏斯停赛也让内马尔有点孤单，这也对阿根廷有利。内马尔的球裤破了也说明对手也是下狠手了，这样的镜头多了也令球迷感叹现在的足球都太功利了，其实两队如果比拼进攻端锐利的话比赛会更具观赏性。今夏两大赛事中的很多比赛都功利，一旦领先后就加固防线，所以进球数不多，本场比赛也是一样，很明显进球后阿根廷更为出色的是防线，巴西的猛攻无功而返也是必然的。

本场的功臣迪马利亚在第38分钟停球后受伤下场，也是极其关键的，这位大将也是大巴黎的球员，未来如果和梅西联手征战法甲一定会有更多的故事。其实2014年世界杯的时候，迪马利亚也是半决赛受伤无缘决赛，如果他能出场的话，阿根廷也可能不会输给德国。

内马尔加盟大巴黎之后，在法甲饱受严防之苦，伤病也影响了他的发挥，其实该选择离队的。本场比赛也同样被多次放倒很痛苦，也的确是有苦难言，随着年纪的增加，伤病和破严防会更难，这同样是需要内马尔解决的问题。上届美洲杯无缘决赛，本届决赛却没能带领球队连续夺冠，遗憾是不可避免的。接下来看转会市场上的变化，看新赛季开启前能否有更为重磅的事情发生。



