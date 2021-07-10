今夏欧洲杯和美洲杯都如期开战，但是欧洲杯的关注度明显更高，不过当球王和夺冠热门球队相继出局之后，美洲杯决赛场巴西对阵阿根廷的球王之战更吸引眼球。内马尔和梅西曾是巴萨队友，前者离队选择了大巴黎，后者今夏的去留还留有悬念，不过这两人对阵还是最大的看点，此外巴西和阿根廷的历史恩怨也是很多的，赛前就引发了口水战，甚至有一些巴西球迷支持阿根廷夺冠。

美洲杯决赛场巴西9次夺冠，阿根廷14次夺冠，乌拉圭15次领跑。不过巴西和阿根廷在美洲杯决赛场只有3次交战，这三次分别是1937年阿根廷2-0巴西夺冠，2004年巴西点球大战拿下阿根廷夺冠，2007年巴西3-0大胜阿根廷，桑巴军团是有心理优势的，阿根廷84年没有在美洲杯赛事击败巴西，而且还多次不敌其他对手错失奖杯。

美洲杯上的阿根廷曾经数次在点球点上落败，不是无缘决赛，就是错失冠军金杯。本届美洲杯可以和巴西挺进决赛的确不俗，不过目前各方的预测都认为阿根廷可能再度目送巴西夺冠。阿根廷队已经28年无缘世界级大赛的冠军奖杯了，世界杯最好成绩就是亚军，2014年巴西世界杯决赛阿根廷加时赛0-1不敌德国是最接近奖杯的年份。巴西是率先晋级决赛的，内马尔也公开表示希望阿根廷进决赛，很明显内球王是想和梅西率领的阿根廷一较高下。

因为多年没有帮助国家队斩获冠军奖杯，梅西的压力也很大，因为梅球王已经进入职业生涯的暮年，所以本届美洲杯也是志在必得的，内马尔是当打之年，也是寄望率领巴西夺冠。本届美洲杯梅西出场6次，打进4球，送出5次助攻。C罗欧洲杯出场4次打进5球，送出1次助攻。内马尔打进2球，送出3次助攻，三位球王的确够出色。

阿根廷此前先后在2007、2015、2016晋级美洲杯决赛，但是梅西率领的球队都遗憾失冠，对手分别是巴西和智利，最近两次失冠都是不敌智利，而且都是憾负。巴西近10场比赛的战绩是9胜1平，保持不败说明状态很稳定。阿根廷方面近10场比赛5胜5平，平局有点多，所以决赛不被看好也是必然的。

两度近10次交手巴西5胜1平4负，值得一提的是阿根廷赢球的4场都是友谊赛，正赛没赢过，这一点也是很尴尬的数据。不过内马尔此前因伤缺席了2019年美洲杯，那届杯赛巴西在本土夺冠，半决赛巴西2：0淘汰阿根廷，比赛中热苏斯、菲尔米诺先后进球，遗憾的是本场决赛热苏斯停赛让巴西的进攻端火力减弱了，进攻端还需要内马尔和菲尔米诺发力。

阿根廷方面只有罗梅罗出战存疑，人员问题上还是阿根廷有优势，因为核心球员都可以出战。目前外界预测了巴西的首发阵容，门将是埃德森，后防线达尼洛、蒂亚戈-席尔瓦、马尔基尼奥斯、雷南-洛迪，中场是卡塞米罗、弗雷德、帕奎塔，前场三人是埃弗顿-里贝罗、里沙利森和内马尔。加布里埃尔、菲尔米诺在替补席备战。

阿根廷队门将马丁内斯，后防线是奥塔门迪是比较有名气的球员，中场球员是德保罗、帕雷德斯、洛赛尔索、科雷亚为主，锋线还需要梅球王发挥威力。阿根廷的问题是过度依赖梅西，此外防线的不稳还是很明显的。巴西是多点开花，而且防守功力要优于对手。本场决赛巴西队一定会重点盯防和限制梅西的发挥，如果这个点哑火，阿根廷赢球就难了。

巴西目前世界排名第3，全队身价9.11亿欧元。球队本届美洲杯小组赛先后3:0委内瑞拉、4:0秘鲁、2:1哥伦比亚、1:1厄瓜多尔，最终B组第一晋级。八强战1比0击败智利队，热苏斯吃到红牌，帕奎塔打进唯一进球。半决赛中1比0秘鲁队，数据上也有绝对的优势，巴西15次射门，8次射正，上半场帕奎塔进球，内马尔送出助攻，遗憾的是随后没有进球，只是1球小胜。

阿根廷世界排名第8，全队身价6.46亿欧元。阿根廷小组赛先后1:1智利、1:0乌拉圭、1:0巴拉圭、4:1玻利维亚。小组赛A组第一晋级。随后3比0厄瓜多尔的比赛中梅西2传1射是最大的功臣，上一场比赛对阵哥伦比亚，梅西助攻马丁内斯打破僵局，下半场迪亚兹破门，点球大战哥伦比亚罚失3球，阿根廷晋级决赛，过程有一些艰难。综上所述，本场对决是看好巴西最终夺冠，而且是常规时间解决对手，毕竟整体的发挥和三条线的对比都有优势。

本届欧洲杯和美洲杯都可能是老将们的最后一届杯赛，所以梅西等球员的表现也是重点，也有一些人寄望奇迹在梅球王身上发生，事实上梅西需要得力臂膀助力才可能帮助球队夺冠，其他核心球员的表现也很关键。欧洲杯出局的球队中德国队中场核心克罗斯宣布退出国家队，捷克队长达里达也宣布离队。



