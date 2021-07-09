7月9日09:00 NBA总决赛第二场比赛雄鹿将对阵太阳，值得一提的是雄鹿上一次获得总冠军是在70-71赛季，这也是球队唯一一座奖杯，球队的确是等待了太久，如今时隔多年再进总决赛是要全力夺冠的。太阳队历史上从未染指总冠军，所以各方都希望球队最终夺冠。队内的当家球星保罗征战NBA赛场16年球，本赛季第一次闯入总决赛，也是寄望可以拿到职业生涯的首冠。

两队都是具备实力的球队，雄鹿首发是字母哥、霍勒迪、米德尔顿、洛佩兹、塔克，太阳首发是保罗、布克、艾顿、布里奇斯、克劳德，当家球星的表现也是球队能否赢球的关键。对于雄鹿不利的是字母哥有伤病困扰，无法祭出最好的表现，这就需要其他队友站出来拿分，因为太阳队状态正好，所以本场关键战字母哥依旧是可以扭转乾坤的人。

太阳队的隐忧是保罗的身体的情况，还有布克的状态，这两人稳定发挥的话，球队赢球的几率就增加了。进入总决赛后两队都不同程度的遭遇伤病的影响，所以谁能尽可能减少伤病的影响就可以拿下随后的关键战。本场比赛雄鹿的压力比较大，因为太阳队赢球就将取得2比0的领先优势，随后的比赛也会略微轻松一些。

上一场比赛伤愈复出的字母哥展示了自身的实力和关键性，不过球队想赢球的话霍勒迪、米德尔顿都需要更给力一些才行。上一场比赛保罗砍下32分、9次助攻，布克拿到27分，艾顿22分、19个篮板，最终球队在主场以118-105力挫雄鹿。保罗在进攻端的发挥更到位，本场也会延续此前的强势，雄鹿防守球员能否施压和限制也是重点。

总决赛首轮比赛雄鹿队主帅先后让多个球员来防守保罗，但是都无法奏效，反而是保罗越打越给力，他在第三节比赛中砍下16分，这波进攻潮也是最终球队的根本。总决赛第二场雄鹿主帅一定会加强对保罗的防守，这其中霍勒迪是最得主帅信任的球员，所以他的发挥也很重要。

布克上一场比赛21次投篮只命中8球，但是最终仍砍下27分和6次助攻，接下来的比赛多数情况下是会提升得分率，此外针对对手不同的防守动作也需要合理的应对才行。布克在中远距离得分的能力不错，如果这个优势可以更大化的话，球队赢球会更轻松一些。艾顿内线的表现也很稳定，不过上一场比赛犯规次数增加，本场比赛则需要注意，否则可能给球队带来隐忧。

值得一提的是布里奇斯、约翰逊、佩恩在上一场比赛的表现是小惊喜，第二场同样需要稳中提升对于进攻端的贡献，这其中外线的得分率需要提升。字母哥状态还会恢复，所以盯防他的克劳德也做好准备，因为第二轮的压力一定比首轮要大。

米德尔顿首场比赛中砍下29分和7个篮板，他的表现还是得到认可的，第二轮比赛开启后需要他在外线不断的得分才行。霍勒迪首场比赛砍下10分、7个篮板和9次助攻，投篮命中率不足，他14投只中4球的确太过于低迷，本场比赛得分率需要提升。所幸的是当手感不好的时候，霍勒迪可以给予队友更多支持，此外在防守端也有更多的努力，只是球队想取得总决赛首胜还是需要进攻端多点开花。

相关的数据显示本赛季常规赛雄鹿同样没有心理优势，因为太阳队主客场双杀雄鹿，只是赢球的分差只有2分，这也说明两场胜仗都是险胜。两队季后赛的交锋记录中太阳队1胜2负没有优势，所以本场比赛两队都有赢球的可能。

太阳队的艾顿是攻防兼备的队员，他在季后赛的命中率超七成，所以获得球队上下的信任。雄鹿队的字母哥常规赛表现更好，他已经连续拿到两届常规赛的MVP，本赛季受到伤病的影响，所以季后赛的表现存在疑问。上一场比赛中太阳一度领先雄鹿20分，这也说明雄鹿的防守存在问题，本轮比赛则需要看这方面的表现。

上一场比赛中大洛佩兹对于保罗的垫脚犯规很恶劣，因为这可能导致球员遭遇很严重的伤病，裁判也给了洛佩兹大洛一个一级恶意犯规吗，所以本场比赛雄鹿的防守还是需要谨慎一些，避免造成更多的指摘，他始终是球队的一个潜在隐患，可能拖累球队。虽然保罗在这次犯规中没有受伤，但是队内的替补内线萨里奇遭遇膝盖伤病，接下来多数可能无法继续为球队出战，这对于太阳队也是极其不利的，需要主帅进行调整，总体来看太阳队占据优势，本场比赛赢球几率高一些。



