欧洲杯英格兰和意大利会师决赛，这也是人们所期待的，接下来的决战也是备受期待的，两队都有稳固的防线，进攻端小胜晋级的次数比较多，所以决赛也不太可能产生大比分，极其可能进入加时赛，甚至是点球大战一决高下。英格兰淘汰丹麦也揭示了防守定位球的不足，在严防的情况下，定位球是接下来决战的得分利器。

本届欧洲杯意大利主帅曼奇尼的应变能力更为到位，所以接下来的决战主帅之间的斗法也是可以左右胜局的。有趣的是两位主帅都更淡定，所以决赛也都会稳定为先。意大利的优势是压制对方的阵型，令对手无法进入自己的进攻节奏中，所以赛前被各方略看好一些也是必然的。此外英格兰在对阵丹麦的比赛中暴露的不足也可能被意大利所利用，所以主场作战的英格兰压力更大。

英格兰对阵丹麦的比赛一度很被动，如果不是门将皮克福德的稳健发挥，球队可能更多地丢球，这也是球队必须解决的问题。丹麦的防守是凭借身体的优势，意大利的防守则是链条式的防御，英格兰想进球应该更有难度。

英格兰对阵丹麦的比赛中，核心球员遭遇严防，所以进攻机会也锐减，所幸的是核心球员都回防加固了防线。上半场丹麦界外球给到多尔贝里，后者被芒特逼抢赢得定位球机会，斯特里格定位球挑传禁区被解围，但是裁判判罚卢克肖放倒了克里斯滕森，丹麦因此获得更好位置的定位球机会。令人没有想到的是达姆斯高主罚定位球直接破门，皮克福德勉强碰到皮球未能阻挡球入网。

这也是英格兰本届欧洲杯的第一粒失球，同时也是本届杯赛第一粒定位球直接破门，此前的赛事中丹麦就曾靠定位球最终完成晋级，本场比赛依旧复制了精妙的脚法。不可否认的是斯特林是英格兰最为关键的球员，即便他偶尔错失良机，但是目前已经结束的赛事中他都有极其关键的表现。第37分钟斯特林获得绝佳的进攻机会，同样是定位球开出来，菲利普斯传球，萨卡分球给凯恩，斯特林随后跟进大门被小舒梅切尔扑出。

此后还是英格兰的控球时间，马奎尔传球给斯通斯，随后萨卡得球盘带后传给凯恩，两人传球配合，最终萨卡突破后横传门前制造了丹麦队长克亚尔送乌龙大礼，斯特林的跑位是对手犯错的主因，因为极具威胁。失球后9分钟能扳平比分的确是及时的，否则拖延到下半场就可能更加被动。上半场比赛萨卡、凯恩和斯特林之间多次利用传球配合撕开防线，这三人之间的化学效应也是很到位的，同样可能在决赛中发挥作用。

萨卡本场比赛也是极其的关键，他的持球能力和突破都令对手难以防范，其他核心球员多次被对手包夹断球，也是有一些无奈的。主裁本场的判罚尺度也比较宽松，所以也有利于丹麦打出自身的优势。半场的两粒进球只相隔9分钟同样说明英格兰的能力，从半场比赛来看双方体能都很充沛，而且随着时间的推进英格兰的威胁增多，球队不再是有被动挨打的感觉。

半场的数据显示英格兰和丹麦都有4次射门2次射正，1次角球的数据，此外英格兰犯规5比6，任意球8比8，控球率61%比39%。这也是赛前人们预判不到的，事实上丹麦一度在射门次数上高于英格兰，这也让下半场的赛果更具悬念了。

下半场开始不久，英格兰的定位球机会，芒特开到禁区中路，马奎尔顶到皮球却被裁判出示黄牌，这位防守打进很是不满，而慢镜头回放的确有肘部的动作，虽然不是有意的，但是也有一些危险，所以吃黄牌没有疑问。两队上一次交手马奎尔吃红牌下场，这位悍将的确是英格兰的双刃剑。

随后丹麦的多尔贝里弧顶处射门制造威胁，这次也是英格兰被断球后形成的机会。之后斯特林和凯恩连线为球队赢得前场右路的定位球机会，芒特开出马奎尔制度头攻门被门将化解，这次攻门极具威胁，就是运气不足。马奎尔禁区头球的威胁还是最可能产生进球的方式，此后萨卡、芒特、斯特林的传球配合，末尾卢克肖横传门前，可惜门前没有队友包抄，这次进攻机会错失太可惜。

第66分钟丹麦开始换人，瓦斯、波尔森、诺加德换下斯特里格、达姆斯高、多尔贝里，这明显是在冲击英格兰的后防线，英格兰的换人比较迟缓，这也是因为主帅信任首发球员，也不太担心体能上的问题。英格兰的换人是格拉利什换下萨卡，这也是因为这段时间双方都陷入了僵持中，中场的缠斗也比较多。格拉利什登场不久就有反击的机会，可惜他带球被放倒赢得定位球机会，可惜这球开到禁区就被解围。

随后芒特接凯恩传球下底传中被门将扑出，角球机会格拉利什的传到门前帮助斯特林完成一次射门，这球对手解围不彻底，凯恩在禁区附近被对手撞倒，可惜主裁没给点球。比赛末尾双方体能下降，都希望抓住反击机会绝杀对手，英格兰持续围攻都没能斩获进球，斯特林有威胁，凯恩和芒特配合，但是球到格拉利什脚下就被断球了。丹麦门将小舒梅切尔也是高接抵挡，球队也全线回防，并不想在末尾进球结束比赛，这也折射出主帅的战术意图。

英格兰伤停补时也长时间的在后场倒脚，可以看出球队并不急切，似乎并不怕进入加时赛，两队的主帅都求稳，这也是比赛一度有点沉闷的主因。加时赛凯恩右路杀入禁区完成射门，皮球滑门而过，同样没有队友跟进，这样的情况出现多次也揭示了英格兰目前的问题。加时赛英纳格英格兰进攻更频繁，格拉利什的射门被解围，随后的进攻机会选择传球给禁区中路的斯特林，遗憾的是这球射了个高射炮。

关键时刻还是斯特林在右侧突破禁区后制造了点球，迈赫勒犯规送点，凯恩主罚命中，也等于定格了比赛。强弱球队之间的较量是需要一些策略的，只是一旦被击破就只能缴械了，随后的比赛丹麦没有足够多的威胁，反而是斯特林不断地威胁球门。这场比赛英格兰后程发力，这一点也成为决战意大利的优势面。虽然目前多数人是看好意大利夺冠的，不过个人认为两队是旗鼓相当。

目前射手榜上凯恩打进4球，斯特林3球，意大利的因莫比莱打进2球，金靴之争很可能在英格兰双星中产生，接下来期待两队能给决赛注入更多的精彩吧。



