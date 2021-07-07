欧洲杯半决赛意大利点球大战淘汰西班牙晋级决赛，西班牙控球率和各项数据占优，但是先进球的是意大利，点球大战中心态上的比拼也是意大利笑到了最后，莫拉塔和若日尼奥主罚点球的神情和模式形成反差，也折射了西班牙和意大利对待这场比赛的态度。西班牙主帅变阵无锋阵其实也是有一些缺乏自信，常规时间的唯一进球还是替补登场的莫拉塔打进的，所以变阵其实是失败的，如果可以重来恩里克是不会选择这种尝试的。曼奇尼的换人也是有备而来，而且极具针对性，若日尼奥再度展示了最佳球员的属性，心态和脚法在点球点上显露无疑。

西班牙本届杯赛一路走来有上届欧洲杯葡萄牙的感觉，所以也有人们认为这样的斗牛士最可能复制葡萄牙的神奇，而事实上却不然，西班牙的进攻球员错失了太多机会，多次都是高射炮，加上第一粒点球也是打了高射炮，传控足球一旦久攻不下也会心态急切的射门，这也是球队出局的症结。

关键战莫拉塔被放在替补席，有人认为是做足了加时赛的准备，下半场登场更有效率，但是也可以说他不被主帅信任了，如果首发出场的话，同样是可能贡献进球的。下半场莫拉塔登场不久就为西班牙扳平比分，只可惜没有过多久点球大战就错失点球成为罪人。

恩里克赛后恭喜意大利，并认为球队能最终登顶，同时表示对球队的表现很满意。事实上他本场选择撤下莫拉塔也是因为外界对这位锋霸有质疑，所以尝试变阵，这样做即便最终出局，也没有人过多的质疑恩里克，因为他尽力了，一切的锅都可以让莫拉塔背。

意大利主帅曼奇尼明显是更为睿智，哪怕开场球队很被动，全力防守让进攻端的机会锐减，所以半场结束还是被各方看低的一方，但是赛事结束后证明主帅运筹得当，下半场和加时赛似乎都在他的掌控中，包括末尾主罚点球的若日尼奥。

此外埃莫森也是意大利本轮比赛的惊喜，因为斯皮纳佐拉跟腱断裂，所以埃莫森在左后卫位置得到首发机会，比赛中主帅对这个位置也是进行了不一样的部署，而他的这个点也不断制造机会，成为令西班牙防线惶恐的所在，试验田的确有意外的收获，也可以用于随后的比赛中。基耶萨本场先拔头筹，他也是因为此前表现不俗才获得首发机会的，由此可见主帅的睿智。

本届欧洲杯的意大利重回防守反击的传统，战绩也足够出色，上半场两队的门将都是超发挥，尤其多纳鲁马面对诸多威胁都最终化险为夷，门神的稳健也是球队取胜的关键。比赛第25分钟奥尔莫禁区内两次射门都被多纳鲁马化解的确是神级的表现。上半场意大利唯一进球是埃莫森的射门击中立柱，这也是最接近破门的机会，也给球队带来希望，同时留给主帅中场休息应变的时间。

意大利的进球是在第60分钟产生的，门将多纳鲁马手抛球发动进攻，因西涅直塞球找队友，拉波尔特解围不彻底，基耶萨在禁区得球直接射门将球打进，这的确是石破天惊的进球，西班牙怎么也没有想到会先失球。

有趣的是意大利进球后西班牙用莫拉塔换下费兰托雷斯，意大利立刻用贝拉尔迪换下因莫比莱，意大利的主帅的确是有备而来。随后基耶萨还在禁区有一次直塞球帮助贝拉尔迪完成一脚射门，传得的确精妙。莫拉塔登场后不久就有一次射门，因为没有角度了，所以只击中边网，之后奥尔莫直塞球再找莫拉塔，后者跟进慢了一拍，这些机会错失了都很可惜。

替补登场的莫拉塔在球队失球后20分钟后扳平比分，当时奥尔莫斜塞球助攻莫拉塔单刀破门，西班牙也看到了晋级的希望。意大利随后加固防线，所以两队随后和加时赛都没有进球，最终还是点球致胜了。

全场比赛意大利射门6次射正4次打进1球，西班牙12次射门3次射正打进1球，控球率68%比32%，角球1比6，任意球18比17。进入加时赛佩德里传球给奥尔莫，带球被托洛伊放倒，后者吃到黄牌，西班牙任意球奥尔莫射门被多纳鲁马阻挡，莫拉塔补射被基耶利尼解围不远，又完成一次射门依旧没能破门。这段时间意大利又陷入被动中，体能的问题更明显，西班牙对于加时赛已经习惯，所以进攻端也能制造更多的机会。随后莫雷诺传禁区找到莫拉塔，再度威胁球门，此役莫拉塔也算是真的为己正名了。

加时赛下半场贝拉尔迪接队友挑传将球打进，但是再度被判越位在先，不过这次射门还是极其的漂亮。和常规时间的上下半场一样，意大利下半场总是更为给力，也制造了一些的威胁。

西班牙三次进入加时赛，两次晋级，拥有了足够的经验和体能，但是仍最终遗憾出局，洛卡泰利的点球就被扑出其实给了西班牙机会，遗憾的是达尼·奥尔莫的点球射高了。此后两队5名球员都命中点球，第四个主罚的莫拉塔的点球被多纳鲁马扑出，门将的预判很精准，莫拉塔的神情就显得不太自信。若日尼奥命中点球帮助球队晋级，的确是大心脏球员，接下来的决赛这位中场核心依旧是关键人物。



