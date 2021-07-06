欧洲杯四强产生之后，意大利中场核心若日尼奥当选欧洲杯1/4决赛最佳球员，因为面对世界排名第一的比利时，若日尼奥单场比赛的传球成功率高达99%，这一点几乎没有人做到过，所以被评为最佳也是实至名归。接下来欧洲杯半决赛将在7月7日开打，意大利将和西班牙一较高下，赛前各方仍更看好意大利最终晋级决赛。

意大利本届杯赛的表现的确令人眼前一亮，攻防两端的出色表现和中场的控制和运转是息息相关的，尤其是对阵夺冠热门球队的比赛中，中场核心的稳健度至关重要。意大利本届欧洲杯晋级之路的确很游刃有余，小组赛3比0拿下土耳其和瑞士，随后1比0小胜威尔士积攒了人品。淘汰赛2比1奥地利和比利时，这两个对手实力悬殊，意大利主帅也进行了一些轮换，奥地利是很顽强的球队，比利时则不乏天才球星，意大利能稳稳地晋级的确说明意大利可以应对不同的对手。

若日尼奥是得到了主帅绝对的信任的，揭幕战若日尼奥传3次威胁球，2次过人，3次抢断2次成功，81次传球的成功率为93.83%，稳健度的确是值得信任的。第二轮小组赛若日尼奥遭遇严防，5次被犯规的情况下，若日尼奥有1次过人，1次抢断，1次犯规的数据，70次传球的成功率90%。小组赛第三轮若日尼奥打了75分钟的比赛，传2次威胁球，2次过人，1次抢断成功，3次犯规，2次被犯规，51次传球的成功率为98.04%。

主帅换下若日尼奥更多的是为随后的淘汰赛做准备，毕竟此后的对手更难缠一些。淘汰赛意大利2比1奥地利，两队拼到加时赛，若日尼奥打满全场，110次传球的成功率为91.82%，此外还有1次过人，2次抢断，1次解围，1次犯规，3次被犯规。

比利时世界排名第一，对阵这样的对手是有一些心理压力的，此外面对进攻端更为锋利的对手，中后场的防守也是至关重要的，一旦被对手断球就可能直接威胁到球门，所以此役的确是对新一代的意大利队的考验，曼奇尼制定的战术也将迎来考验，所以此役能赢球晋级是多方面的被认可了。

对阵比利时的比赛中，若日尼奥有75次传球，74次成功，传球成功率达到99%，此外还有6次抢断、传1次威胁球，1次过人，1次抢断，2次解围，3次被犯规，关键性的确是球队最终赢球的关键。若日尼奥近几个赛季的实力提升和加盟切尔西有关，因为球队先后更换三名主帅，作为中场核心必须适应不同主帅的战术要求，且在竞争激烈的球队中稳定主力位置，这期间每一位主帅都给予了若日尼奥不同的内容，球员成长也更快，上赛季随着切尔西在欧冠登顶，主帅图赫尔战术上的部署也到位，若日尼奥也得到了图赫尔的认可。

若日尼奥当选最佳，也有一些球迷认为凯恩更该被评为最佳，因为在4比0大胜乌克兰的比赛中上演梅开二度的好戏，赛后评分凯恩、斯特林、卢克-肖的得到最高分9分，只有凯尔-沃克得到5分，也是球队最低迷的球员。其实评选最佳和比赛对手有关，乌克兰被动挨打的确很弱，英格兰大比分赢球也是必然的，而比利时的实力和临场的发挥，任何对手都很难在这样的球队身上赢球。

这场大战前若日尼奥也曾谈及一些和比赛相关的内容，他认为球队必须尊重世界排名第一的球队，同时表示任何球队都有弱点，重要的是限制对手，不让对方发挥出自身的优势面。因为欧冠决赛就是切尔西对阵曼城，若日尼奥对于曼城德布劳内是很了解的，他懂得如何限制比利时 真核，并认为门将和后卫之间应该减少空隙，避免对手传球到这个门将和后卫之间，就可以威胁到球门，所以若日尼奥对于对手的了解和建议也是意大利笑到最后的主因之一。

接下来意大利对阵西班牙，若日尼奥还是最为关键的球员，毕竟能攻能守且还有丰富的大赛经验的中场核心球员不多，球队拥有这样的球员的确可能有更多的胜算。西班牙阵容有切尔西队长阿兹皮利奎塔，若日尼奥是蓝军副队长，这也是蓝狮正副队长之间的较量，的确更有看点。

若日尼奥是拥有巴西、意大利双重国籍的球员，最终球员选择为意大利国家队效力，在英超踢球，尤其是在后腰的位置，的确需要更为出色的传球和脚下技术，此外应变能力和面对铁桶阵的经验也是到位的，这些都利于国家队比赛中面对不同的对手。第一联赛需要绝对好的体能，因为要应对12月的魔鬼赛程和四线征战的密集赛程，所以若日尼奥也有着充沛的体能可以应对加时赛。

近日也有一些球迷认为意大利对阵比利时一战因西涅的表现也不逊色若日尼奥，不过官方的评选总是会更为全面的考量球员的，所以评出的最佳球员很公正。在意大利对阵西班牙的比赛开启之前，足坛名帅卡佩罗也谈及球队的核心球员，他认为进化后的意大利速度更快，球员们很细心也足够积极，因为西班牙比较慢节奏，所以这场对决也是快慢节奏的比拼，就看谁能尽早进入自己的节奏中。

谈及意大利，卡佩罗表示若日尼奥是自己的心中最佳，因为这名球员稳定性太好了，他不出错，球队也会更为稳定。此外对佩德里和多库也很看好，毕竟这两位球员很年轻。



