欧洲杯1/4决赛丹麦2比1捷克晋级半决赛，两队都是大黑马，所以本场比赛的看点不少。比赛开始不久丹麦就利用角球机会破门，而慢镜头显示这次角球的判罚是错误的，慢镜头回放多尔贝里将球踢出了界外的时候并没有碰到切卢斯特卡，应该是给捷克门球的，但是这样的冤案却变成了进球，丹麦的确足够幸运。

当时是捷克的角球机会开到禁区，德莱尼在没有人盯防的情况下直接头槌建功，赛后还被评为本场最佳，的确有一些讽刺的味道。不过这粒失球捷克的防线也有问题，当时捷克的防线球员都去盯防个子比较高的球员，忽略了德莱尼的威胁，也可以说捷克在人盯人方面有人漏防了，这也等于是送分给丹麦了。

两队历史交战数据显示，此前11次交战丹麦取得2胜6平3负的战绩，欧洲杯两次交战捷克获胜，所以本场比赛前丹麦是没有心理优势的一方。但是这支球队近期的表现已经和此前大不相同，士气不断提升激发了球员们的活力，进攻端的威胁也是不断的增多，所以也有一些人看好本届欧洲杯再度上演丹麦童话。

捷克也是令人眼前一亮的球队，但是本场开场阶段明显是有一些慢热的，所以导致过早失球。不过随后球队的应变能力不错，丹麦的一次绝佳机会达姆斯高都直接面对门将了，但是捷克的双人防守还是化解了这次危机。绍切克和希克是捷克的关键球员，前者随后有一脚远射可惜打高了。之后曹法尔地平球交给禁区里的希克，后者给队友回做被维斯特高解围。捷克的角球机会，绍切克完成一次头球攻门出了底线。

随后的一段时间是捷克在控制比赛不断施压丹麦的防线，之后是捷克球员断球后交给赛维克，后者直塞球传到禁区左侧，霍莱什得球后左脚推射被门将扑出，遗憾的球队的角球机会没有制造威胁，控球率增加的同时威胁度并不高。丹麦方面似乎做足了准备，对手获得更多球权的时候，球员们都专注于防守，伺机找反击的机会。这样的战术是可以消耗对手，但是自身的体能也可能在下半场出现问题。

捷克此前几场比赛的关键先生希克在本场比赛的威胁度不高，对手的防线还是有效的限制了这个得分点。上半场希克只有1次射门，11次传球6次传准，1次抢断，他的也是球队半场没有进球的症结之一。上半场末尾丹麦觅得良机扩大比分，当时是中路拼抢霍伊别尔得球后回传队友，随后传到前场左侧，迈赫勒得球后往前盘带后选择外脚背传中到小禁区前沿，多尔贝里跟上起脚射门将球打进。这粒进球也是杀死比赛的进球，捷克的难点增加，还需要考验主帅中场的调整和下半场的应变能力。

本届欧洲杯控球更多一些，脚下技术更好，阵容更强的球队都不一定能最终晋级，反而是数据场面都不占优的球队总是可以抓住对手的漏洞先声夺人，或打进关键进球。本场比赛捷克的猛攻无法破门也令球员们更多投入到进攻中，防线出现的疏漏则被对手利用了。以往捷克得分多是曹法尔连线锋线的希克完成进球，但是本场两人连线减少，这一点也是久攻不下的主因。

半场数据捷克射门7比7，射正2比4，角球6比3，任意球10比4，危险进攻19比15，控球率52%比48%，数据上的优势并没有奏效。下半场开场捷克就调整两名球员，克尔门切克换下马索帕斯特，扬克托换下霍莱什。捷克的克尔门切克接队友切卢斯特卡的长传球完成一脚射门，可惜被门将化解。随后巴拉克和希克先后完成攻门，后者的倒钩射门也很有想法。两队拼抢中克尔门切克得球传队友，前场右侧曹法尔得球后选择传中球都小禁区前沿，希克直接推射破门，比分被改写为1比2，捷克的机会来了，半场上来就换人也是奏效了。

第59分钟丹麦也换人，波尔森和扬克托换下达姆斯高和多尔贝里，这也是看到球员体能出现了问题，所以做出调整，换上的球员更擅长抓反击机会。波尔森刚登场就制造威胁，边路带球对手想拉都拉不住，他传球给布莱斯维特，后者横敲找到诺加德，波尔森接队友直塞球完成一脚推射很有威胁，可惜这次射门被防守球员化解了。这次进攻后捷克两名球员受伤，切卢斯特卡因伤被换下，乌拉贝茨替补登场，另外一名球员绍切克对头部进行包扎后继续在场上征战。

比赛进入下半场后半段，捷克更多进攻，绍切克传球都禁区找到队友，可惜没能形成射门。第73分钟捷克获得位置不错的定位球机会，球到禁区绍切克险些完成头球攻门，门将及时出击将球化解，如果不是头缠绷带的话，绍切克是有可能完成头槌攻门的。比赛末尾丹麦全线回放，绍切克不断施压，克尔门切克头球摆渡帮助绍切克完成一次怒射。扬克托随后也来了一脚射门可惜出了底线，久攻不下只能目送丹麦晋级。

丹麦进攻端的优势是战术奏效，球队下半场合理分配体能，防线的稳固让对手无法打进扳平比分的进球。本场的两位功臣是德莱尼和多尔贝里，后者在上轮赛事中完成梅开二度的多尔贝里延续了强势的表现，接下来球队仍有机会更进一步。波尔森只打了半场比赛，体能也足够出战随后的赛事，主帅也是在赢球的同时给予了一些球员休息的机会。丹麦在没有了埃里克森后，球队的进攻节奏变快，主帅的应变能力也更到位，的确是可以给任何球队施加压力的球队。