



西班牙对阵瑞士的比赛拼到点球大战，布茨克茨第一个主罚罚丢，但是随后瑞士三名球员先后罚丢点球，西班牙也有两人点球不进，不过末尾奥亚萨瓦尔命中点球帮助西班牙晋级四强。这场比赛瑞士下半场少打一人的情况下拼到点球大战的确不俗，所以出局也赢得了尊重。索默高接抵挡力保球门不失，只是点球点已经不是他可以防范的，反而是西班牙门将西蒙对于瑞士球员威慑力起到了关键作用，他在门前左右移动令对手慌乱，所以三人罚丢点球，西班牙才得以最终晋级。

这场比赛上半场扎卡利亚送乌龙大礼，下半场沙奇里破门，随后弗鲁勒红牌被罚下，但是西班牙难过瑞士的铁桶阵和门将索默的十指关，后者堪称完美的表现才迎来了第二场点球大战，只是这一次未能涉险晋级。全场比赛西班牙10次射门2次射正，瑞士8次射门2次射正，角球6比9，控球率71%比29%。虽然西班牙最终晋级，但是下半场换下莫拉塔后，西班牙的进攻端的威胁减半，莫雷诺多次错失绝佳的得分机会，这一点仍需要主帅注意，否则半决赛未必能幸运晋级。

西班牙对阵瑞士的比赛开场不久，瑞士就获得不错的进攻机会，可以看出主帅是想抢开局，也想复制拿下法国的路数。西班牙后场球员将球给到拉波尔特脚下，后者长传球被对手解围。随后是瑞士的控球时间，扎卡利亚给R罗做球，然后回传队友开长传球到左侧，R罗传给恩博洛，后者带球被破坏，但是仍是球队的球权，这次R罗传给沙奇里完成一脚射门被门将扑出，不过边裁示意沙奇里越位。

虽然没有进球，但是这一波进攻的确令西班牙防线有一些紧张。随后西班牙的阿尔巴传球给费兰托雷斯被R罗上铲解围，西班牙得到角球机会，这也是比赛中的第一次角球，令人没有想到的是西班牙利用这次机会进球了。这是比赛第7分钟，西班牙开出右侧角球，球到弧顶位置阿尔巴得球直接远射攻门，因为势大力沉，中路扎卡里亚挡了一下也没有改变皮球的轨迹，门将也没能化解这次危机。

这粒进球是有乌龙球的感觉，只是因为防守球员并没有改变皮球的运行轨迹，因此当时的主裁并没有判乌龙球，西班牙抢开局得手也有一些运气的成分。不过随着比赛的推进，这粒进球最后还是由官方算在了扎卡里亚身上，欧洲杯又增加了一粒乌龙球。第22分钟瑞士队换人，瓦尔加斯换下受伤的恩博洛，这位进攻端球员下场对于球队更为不利，看来淘汰法国的确消耗过大，所以本场比赛球队的表现明显不及西班牙。

本场比赛前两队都力挫了更强的对手，球队的士气如虹，体能方面也很到位，所以瑞士开场也频频进攻，但是很明显西班牙的防守并没有给对手机会。西班牙最近两场比赛打进10球，丢了3球，进攻端的优势更为明显，这也是各方看好斗牛士的原因。第24分钟又是西班牙的右侧角球机会，阿兹皮利奎塔在禁区头球攻门也形成威胁，可惜被门将化解。

莫拉塔本场比赛在禁区前利用个人能力制造了定位球机会，不过也有一些机会被他错失了。拉波尔特给他做球，他却滑倒了，皮球也被对手门将得到。随后的进攻科克给费兰托雷斯做球，后者传到禁区中路被对手解围获得角球机会，而莫拉塔跑位又慢了一拍，错失了一次绝好的攻门机会。此后不久还是费兰托雷斯直塞球找到禁区内的莫拉塔，后者没停好球被门将再度拿到。

费兰托雷斯本场比赛很无私，小将得到了成长，也更具大局观。随后西班牙断球后将球传给费兰托雷斯，后者杀到前场被对手放铲，对手也是对他进行了严防。上半场下半段时间费兰托雷斯出镜率很多，只是防守球员也加强了防御，所以这员小将没能传出威胁球，也没有射门机会。瑞士好不容易获得的角球机会阿坎吉顶高了。

从上半场的比拼来看西班牙占据绝对的优势，而历史交战中斗牛士也是占优，此前64年里两队交战瑞士只赢过1场。两队第一次交手是1957年，西班牙2-2被瑞士逼平，随后的交战也都可以战胜对手，直到2010年世界杯西班牙爆冷0-1不敌瑞士，不过那之后的11年中两队3次交手西班牙1胜2平保持不败，所以本轮比赛前多方都略看高西班牙，事实证明斗牛士的确更胜一筹。

上半场末尾瑞士加强了逼抢，阿兹皮利奎塔带球被上抢，边线球开出仍被对手拦截，莫拉塔逼抢推倒了阿坎吉被吹了犯规，可以看出莫拉塔是有一些心急的，因为有段时间他是在严防中隐身了。布斯克茨本场复出也稳固了防线，所以半场比赛西班牙门前的危机也被化解了，沙奇里挑传球送给祖贝尔单刀球机会，可惜后者杀入禁区后慢了一点被对手解围，不过裁判也表示祖贝尔越位了。

上半场西班牙4次射门1次射正，瑞士5次射门0射正，角球3比4，控球率70%比30%。下半场瑞士队更多投入到进攻中，球队的角球机会沙奇里开出一个高难度的球，皮球形成弧线，遗憾的是击中了球网，这位悍将是希望直接打进一粒高难度的进球。如果这球进了，的确是本届欧洲杯最独树一帜的进球。

因为半场瑞士送出一粒乌龙球，所以本届欧洲杯乌龙球达到了10球，也成为最佳射手，这一点也体现出球队后防线的错漏比较多。下半场第55分钟瑞士的角球机会，R罗开出，扎卡利亚头球攻门擦着立柱出了底线，的确是差之毫厘，这位大将险些就将功补过了。下半场瑞士加强了进攻，第63分钟奥尔莫传球被瑞士断球后，沙奇里得球选择长传球角球瓦尔加斯，直塞球到禁区里找到祖贝尔完成一脚射门极具威胁，所幸的是门将化解了危机。这段时间瑞士进攻威胁在增加，西班牙则是更多的控球和控制比赛，稳定性还是蛮强的，这也是主帅所做的部署，球队下半场并不冒进，避免防线出错送分。

但是第67分钟瑞士还是扳平了比分，当时拉波尔特解围打在保托雷斯身上，皮球反弹到禁区里，弗鲁勒跟进横传中路，沙奇里及时到位推射建功，比分扳成1比1平。此后西班牙频频施压，进攻威胁也是不断增加，关键时刻弗鲁勒剪刀脚放倒莫雷诺被直接红牌罚下，西班牙的机会增加了。费兰托雷斯接队友传球杀入禁区，但是有一些推人的动作被判进攻犯规，心态上还是有一些急躁。

西班牙的佩德里传给莫雷诺，后者弧顶的射门力度不足被门将抱住，其实这次射门身边没有人干扰，的确是极佳的射门机会。莫雷诺本场得到替补登场的机会，但是他的确错失了很多机会，加时赛阶段他的两次射门都太正，均被门将化解。角球机会莫雷诺冲撞门将，球权也交给了对手。