欧洲杯八强战的比赛将在7月3日开战，瑞士将对阵西班牙，比利时迎战意大利。第二日的比赛则是即可对阵丹麦。英格兰对阵乌克兰。必须承认的是英格兰的比赛是焦点，因为球队此前2-0送德国出局，而且也是目前八强中的夺冠第一热门。接下来1/4决赛英格兰将对阵乌克兰，后者1/8决赛拿下瑞典晋级同样的是血性一战，球队最终2比1力挫瑞典，两队拼到了加时赛才锁定最后一个八强的名额，不过英格兰看似好签的背后，英格兰也需要规避冷门的出现。

本届欧洲杯是黑马的天堂，瑞士、捷克、丹麦以及乌克兰跻身八强后士气如虹，接下来的强队都需要全力防御才可能走得更远，否则可能步法国队的后尘。1/8决赛的比赛有太多夺冠热门出局，这一点也可能改变球队主帅的战术部署，比赛的过程也可能偏于保守。

英格兰此前淘汰德国很提升士气，因为2010年南非世界杯16强就是英格兰决战德国，当时兰帕德的进球被吹越位，而事实上这粒进球是好球，所以那之后门线悬案一直都是英格兰心里的痛，而本届欧洲杯可以淘汰德国是一雪前耻了。乌克兰本届杯赛异军突起，球队很顽强，目前球队主帅舍普琴科也是前国脚，对于诸强的了解很到位，所以跻身八强和主帅的运筹也是相关的，这两支球队交战的确有各种可能。

此前的四场比赛英格兰主帅索斯盖特对于阵容的调教是到位的，但是小组赛三场比赛进攻端的不足还是很明显的，因为三场比赛只打进2球，战绩2胜1平，两粒进球都是斯特林打进的，凯恩的状态不稳，其他进攻端球员的表现也一般。所幸的是对阵德国的比赛中凯恩打进第二粒进球，接下来的确有望连场建功，进攻端的攻击点多才可能更早的锁定胜局，英格兰也绝对不能拖进点球大战。

本届欧洲杯冷门太多，所以接下来的淘汰赛所有强队都不敢怠慢，回看小组赛表现出色的球队中英格兰的确不俗，因为球队三轮小组赛打进2球，但是零失球，淘汰赛送走德国也保持零失球，且打进2球，这个数据也是独树一帜。其他晋级8强的球队都不及英格兰，意大利小组赛三连胜，球队3比0土耳其和瑞士，1比0威尔士，同样保持零失球，只是淘汰赛2比1奥地利有一粒失球，防线上还是有一些问题的，接下来对阵比利时将迎接更为严峻的考验，目前各方略高看意大利晋级，因为防线更为稳固。

比利时小组赛三连胜，打进7球，只丢了1球，唯一失球的比赛是2比1丹麦。球队淘汰赛面对更强的葡萄牙1比0小胜晋级，防线的稳固的确可以和英格兰相媲美。接下来对阵意大利也是需要加固防线的，主帅此前领先比分后就全面回防的战术思路是正确的，其他强队也无法保持领先的优势才最终出局的。

目前已经出局的荷兰小组赛也是三连胜，球队3比2乌克兰、2比0奥地利、3比0北马其顿，乌克兰的确是给荷兰增加负担的球队，可惜的是橙衣军团并没有意识到此类球队的威胁，才会在淘汰赛0比2不敌捷克出局。西班牙小组赛0比0瑞典、1比1波兰、5比0斯洛伐克，整体来看是越踢越好，这样的球队是有冠军相的。不过淘汰赛5比3拿下克罗地亚也暴露了一些问题，加时赛也是凭借体能上的优势，接下来球队的对手是瑞士，西班牙的确需要规避冷门的产生。

欧洲杯的F组全部出局也是令人遗憾，四支球队只小组赛3场比赛都没能保持零失球，德国打进6球丢了5球，战绩是1胜1平1负，疲态和防线的漏洞很明显。法国被匈牙利逼成1比1和2比2平葡萄牙也是揭示了球队的问题，拿下德国也是1比0而已，所以爆冷出局也不是空穴来风。葡萄牙1胜1平1负晋级，2比4不敌德国一战让糟糕的防线显露无疑，淘汰赛的对手也有针对性的部署，所以C罗遗憾出局也是因为球队的问题被放大了。

从以上的分析来看，所谓的冷门都是因为球队的问题被暴露出来，同时揭示出防守稳健的重要性。目前的夺冠赔率英格兰位居第一，所以接下来的比赛也要规避大热必死这一定律。不过乌克兰力挫瑞典也是因为对手的后卫丹尼尔森因为犯规被红牌罚下，球队才会利用这次机会完成决赛，此后的比赛则未必有这样的优势。英格兰和乌克兰的主帅都是前国脚，所以本场比赛的应变和战术的部署也是关键。

目前的射手榜上斯特林打进3球，凯恩1球，乌克兰的亚尔莫连科乌克兰和亚伦丘克都打进2球，接下来的比赛还需要这几人发挥威力。



