欧洲杯淘汰赛德国0比2不敌英格兰出局，至此F组死亡之组的四支球队全部出局，这其中法国队是上届世界杯的冠军，葡萄牙是上届欧洲杯的冠军，德国队则是2014年的世界杯冠军，也可以说近些年夺冠的球队都出局了，欧洲杯随后的争冠比赛的精彩程度也会因此减少。

目前的欧洲杯八强已经有7支球队产生，分别是丹麦、意大利、捷克、比利时、西班牙、瑞士、英格兰，还有瑞典和乌克兰的胜者。夺冠热门球队只有比利时、意大利、和西班牙以及英格兰，西班牙曾在2008年和2012年拿到欧洲杯的奖杯，意大利是在1968年夺冠，丹麦1992年，其他的几支球队都未曾染指欧洲杯的奖杯。值得一提的是此前出局的德国、葡萄牙、法国、荷兰都曾斩获这座奖杯。

欧洲杯的确是冷门的温床，接下来的淘汰赛中游球队的确有可能再度爆冷晋级。接下来瑞士将对阵西班牙，这也是本届欧洲杯最大黑马，比利时迎战意大利也是强强对话，捷克对阵丹麦是硬碰硬，英格兰的对手相对会弱一些，但是有法国队的前车之鉴，三狮军团也没有必胜的把握。

本场比赛德国队控球占优，勒夫的意图是依靠中场优势来制造机会，在进行了一段时间的进攻后，英格兰发起了一段猛攻，这期间角球和定位球机会比较多，可惜英格兰并没能因此斩获进球。阿奎尔利用长传球直接开到前场，但是因为太靠近禁区所以并没有找到队友，被对手轻松化解，这样的选择也可以看出英格兰是想抢开局，并且长传球使用会比较多。

凯恩一直没有进球，本场很积极地逼抢对手球员，且给德国门将施压。德国队觅得反击机会，右路传禁区被沃克解围，角球并没能在禁区形成威胁。哈弗茨和穆勒的位置比较自由，这个部署也是寄望迷惑对手，同时对英格兰禁区施加压力。格雷茨卡此前建功状态不错，本场也获得首发机会，开场不久他完成一次远射，此后也得到了队友更多的支持。英格兰的防守还是比较稳的，这应该也是主帅所要求的，因为参见此前强队出局的赛事都是先失球或多粒失球导致最终饮恨。两队开场阶段都不想冒险，所以比赛中的进攻机会并不多。

此后格雷茨卡在禁区前制造威胁被赖斯放倒获得极好的定位球机会，后者还因此吃到黄牌，这段时间德国队两次形成威胁，英格兰的防御出现了漏洞。有趣的是英格兰的定位球防守居然有人躺人墙的身后，为的是防止对手低平球从球员的脚下进入球门，可以看出英格兰主帅对于防御方面的部署是周到而严密的。这次德国队的定位球击中人墙并没有形成威胁，本届杯赛最多的进球是乌龙球，定位球直接破门的次数并不多。本场看台上贝克汉姆观战，人们应该很怀念小贝的圆月弯刀直接破门，奇怪的是克洛斯本场远射也没有，事实上他是有远射功力的。

因为久攻不下，斯特林选择远射被诺伊尔扑出，后者随后不久接队友传球完成一次远射，可惜再度被门将没收。英格兰本场的进攻多数会找斯特林来施压对手的防线，这也是因为他近期的表现极其关键。德国队这一边同样是格雷茨卡更活跃，他和穆勒以及哈弗茨的配合比较多，但是进攻端总是被英格兰防线断球，因而没有制造绝对的机会。德国的威胁进攻中，穆勒传球给哈弗茨，后者交给基米希，最终格森斯头球没有顶到皮球。随后是哈弗茨得球后直接交给维尔纳，后者单刀球打在英格兰的门将身上，这次机会错失很可惜。斯特林随后带球被断球，哈弗茨反击机会推进到禁区线上，但是被防守球员拿走了球权。

上半场末尾凯恩终于获得机会，他突破到前场被放倒赢得一个位置不错的定位球机会，这球开出后凯恩在禁区头球没能抢过胡梅尔斯，本场比赛定位球机会的威胁度都不足。菲利普斯对克洛斯犯规吃到黄牌，这也是下半场的一个隐患。伤停补时期间穆勒传球出现失误送给对手机会，斯特林带球分给禁区内的凯恩，后者单刀球想扣过门将，可惜胡梅尔斯关键时刻化解了险情，凯恩不直接起脚射门的确不该。

上半场数据两队都是3次射门2次射正，控球率英格兰53%比47%，黄牌2比1，角球3比1，定位球13比7，越位1比2，过人4比2，抢断5比8，可以看出两队都加固防线，所以半场没进球也是必然的。

本场比赛英格兰有主场优势，温布利大球场的确是球队的福地，这是自1966年世界杯决赛以来，英格兰首次世界级大赛中迎战德国队，现场有4万名球迷助威，所以英格兰的国脚们也更竭力，但是战术上的安排防守优于进攻。下半场凯恩在和胡梅尔斯的对抗中有受伤的迹象，所幸的是并没有大碍。比赛的转折点是在换人后，英格兰主帅在i67分钟用格拉利什换下萨卡，球队的进球是在第74分钟打进的，当时沃克直传球给到斯特林，后者传给凯恩再分球给格拉利什，最终卢克肖得球横传到禁区助攻斯特林破门。