今晨的两场比赛西班牙对阵克罗地亚险些爆冷出局，法国队不敌瑞士出局则制造本届欧洲杯的最大冷门，姆巴佩在点球大战中射丢点球后表示抱歉，但是各方热评都在看衰这位天才球员。不过世界级大赛的点球大战射丢点球的人不胜枚举，这并不能说明姆巴佩在走下坡路，更不应该忽略他所制造的威胁。今夏除了欧洲杯赛事外，引援大战其实也在紧锣密鼓的进行，皇马是否能将姆巴佩纳入自己的阵容仍留有悬念，倘若只是因为这一粒点球而错失这员大将的话，的确会后悔。

巧合的是凌晨的这两场比赛都和皇马息息相关，莫德里奇率领的克罗地亚对阵没有皇马球员的西班牙，也是拼出了血性的，下半场末尾扳平比分进入了加时赛。但是加时赛体能受到影响最终遗憾出局。西班牙年轻球员为主，本场比赛也算是得到了历练，主帅选择弃用皇马诸将也不再被质疑了。

法国队阵中姆巴佩是绝对焦点，加上本次杯赛再度得到征召的本泽马，后者也是皇马绝对的锋霸，而且还是因为上赛季在俱乐部有极其关键的表现，所以才被国家队再度征召。但是遗憾的是这位锋霸也只能随法国队出局，本场比赛打进两球难救主，重复了波兰队莱万的悲情。

本场比赛本泽马在第56和第58分钟先后进球，帮助球队反超比分，全场比赛4次射门2次射正全部转换为进球，传1次威胁球，3次过人，36次传球的成功率为88.89%，他在第94分钟被吉鲁换下，没有参与点球大战。姆巴佩打满全场有6次射门，送出1次助攻，传4次威胁球，6次过人，1次被犯规，31次传球的成功率为96.77%。或许有人会质疑他的得分能力，其实事实上传4次威胁球不能被忽略。主帅安排姆巴佩第5个主罚点球也是委以重任，也是信任，同时也是压力，这一点对于年轻球员来说都是需要承受的，罚丢点球也会提醒球员更加强点球的练习和大赛中的心理建设。

欧洲杯的确是爆冷的温床，这一点和世界杯有很多的不同。目前死亡之组F组只剩下德国队孤军奋战，明晨将和英格兰一较高下。今晨的两场比赛制造了很多个第一，克罗地亚3比5西班牙是本届欧洲杯进球最多的比赛，同时也是欧洲杯历史上进球第二多的比赛。随后出战的法国和瑞士也战成3比3，之后加时赛没有进球，进入点球大战后爆冷出局，也成为本届欧洲杯最大冷门，同时也是本届欧洲杯第一次进入点球大战的比赛。

克罗地亚对阵西班牙的比赛堪称进球大战，同时也揭示了球队险胜的问题。斗牛士上半场由门将送乌龙大礼，佩德里的回传球的确是一个坑。随后萨拉维亚扳平比分。下半场西班牙快速的连入两球，佩德里分球给托雷斯，后者助攻阿兹皮利奎塔反超比分。随后托雷斯的长传球，托雷斯过掉门将将球打进。取得两球的优势后，主帅换人意图很明显就是要稳定3比1的比分，但是没有想到的是克罗地亚连入两球生生地将西班牙拖进了加时赛。

西班牙主帅的保守和预判明显是不到位的，也险些葬送了球队欧洲杯的好局，虽然球队最终晋级，但是主帅的问题却是很明显的，本届杯赛想夺冠的确无可能。莫拉塔和奥亚萨瓦尔加时赛进球的确是很关键的，前者也因此摆脱了各界的质疑。必须承认的是莫拉塔浪费机会可以和斯特林相媲美，不过后者打进英格兰三场小组赛的全部进球，数据是可以补拙的，莫拉塔此役后也需要加强进攻效率，毕竟不是所有比赛都能拖进加时赛的。

可以说克罗地亚本场比赛是拼出了血性气质，除了西班牙门将送乌龙球外，队内的进球功臣是奥尔什奇和帕萨利奇，莫德里奇把控球队的确是很到位的，但是加时赛克罗地亚老将们体能方面的问题是很明显的，尤其是莫德里奇很是明显，这也是意大利加时赛连入两球的主因。大赛中此消彼长就是这样，很明显进入加时赛后意大利的体能和技战术方面的发挥更为到位。

西班牙的进球功臣是萨拉维亚、阿兹皮利奎塔、费兰托雷斯、莫拉塔、奥亚萨瓦尔，后面两人打进加时赛的两粒进球更为关键。这场比赛的一些细节值得反思，开场阶段西班牙占据优势，克罗地亚也很顽强，但是比赛中有一个很特别的地方是球队后场遭遇严防，莫德里奇利用自己的大局观和脚下的技术两次将球传出去，但是球到了另一边却再度传回来，好像球权必须交给莫德里奇脚下才行。也因为克罗地亚这样处理球，这次进攻没有形成反而被西班牙断球完成一次进攻。

本届欧洲杯到目前可以得出一些结论，太过于倚重老将也是会错失一些良机，但是年轻球员独狼式的射门也只是空有数据上的优势，老将们的经验需要合理使用，这些是主帅需要做的事情。明夏就是世界杯的赛事，这些已经出局的强队也都需要反思一下，所幸的是目前出局的老将中多数都可以在明夏的世界杯中卷土重来。不过有一些主帅注定不会相约明夏，其中包括德国队主帅勒夫和法国主帅德尚，最新的消息显示法国足协不会解雇德尚，但是后者可能会选择离开主帅的位置。



