欧洲杯淘汰赛荷兰和葡萄牙出局，卫冕冠军0比1不敌比利时终场哨响起之后，C罗扯下队长袖标摔在地上，随后蹲在地上显得很沮丧，这一幕也令很多人感慨。本届杯赛C罗在4场比赛中打进5球，虽然有3粒点球，但是他的表现仍是关键。令C罗没想到的是球队被比利时淘汰，因为葡萄牙过往战绩是占优的，卫冕冠军过早出局也是C罗无法接受的，赛后自然是意难平的。接下来球迷们只能期待2022卡塔尔世界杯再度看到C罗率队征战，从本届杯赛的竞技水平来看，明夏还是更有竞争力的。

不过对于已经36岁的C罗来说，今夏也有可能是他最后一次参加欧洲杯了。作为欧洲杯历史射手王目前已经有14球入账，这个数据也可能就此定格。值得一提的是橙衣军团时隔7年重新站在世界大赛上也依旧无缘八强，葡萄牙历史上第一次无法拿到八强的席位。C罗赛后的落寞和沮丧也是很明显的，加上此前无缘淘汰赛的莱万，两大巨星过早挥别也令人感叹。必须承认的是国家队层面年轻新锐的崛起才能取得佳绩，仅仅依靠老将的个人能力是无法走得更远的。

葡萄牙虽然无缘八强，但是本届欧洲杯所遭遇的对手中有法国、德国、匈牙利和比利时，三强都是本届杯赛的争冠对手，球队取得1胜1平2负的战绩，的确是有优势也有不足，防线的问题还是最大的症结，因为球队曾在一场比赛中送出两粒乌龙球。对阵比利时的唯一进球也是防线上没有预判到小阿扎尔会选择远射，所以并没有对他加强防御，所以导致过早失球。

强强对话中先失球一方会更被动，因为随着比赛的推进球员的心态会更急切，这样的也会导致球队最终无法破门，葡萄牙的确品尝到了这种滋味。本场比赛比利时取得领先之后也很保守，更多的回防和控球也是寄望消耗对手，这一点和以往的欧洲红魔也是区别的。此前的两届大赛比利时黄金一代已经成型，但是始终无法跻身决赛，总是会在中途爆冷出局，所以今夏的战术思路上也有了改变，一球小胜也是满足的，所以这一点也是本场可以1比0零封葡萄牙的关键。

这场比赛也有很多元素，其中包括皇马曾经的绝对功臣7号的C罗和现今 的7号球员阿扎尔的直接较量，因为当年皇马送走C罗就是想开启新的时代，主帅当时就希望纳入阿扎尔来作为核心人物，虽然此后并没有很快达成愿望，但是齐祖再度回皇马还是将阿扎尔纳入了阵中。遗憾的是比利时球王上赛季饱受伤病困扰，并没能给予球队更多，俱乐部层面无法和C罗的功绩相比。

阿扎尔打了87分钟的比赛，有1次射门，7次过人，1次抢断，1次犯规，4次被犯规，42次传球的成功率为85.71%。C罗打满全场有4次射门，1次射正，传3次威胁球，5次过人，2次被犯规，35次传球的成功率为88.57%。可以看出C罗在比赛中的作威胁度更为明显，只是一些进攻机会都被队友错失了，而且球队过于急切的情况下有一些各自为政，浪射也是多次出现的。

比利时的症结是阿扎尔和德布劳内都是刚刚伤愈，并没有完全的康复，德布劳内更是中途因伤被换下，作为比利时的7号和葡萄牙的7号的比拼也是本场比赛的焦点。德布劳内只踢了48分钟的比赛，传1次威胁球，1次过人，23次传球的成功率为86.96%，所以这样的情况下两位7号球员也很难进行对比。

德布劳内对于比利时的重要性是不言而喻的，只是有伤病困扰的他实力就减半了，接下来对阵意大利的比赛的确没有绝对的把握，反而是对手的整体表现更为强势。虽然遗憾出局，但是作为葡萄牙队长的C罗还是发文贡献比利时，同时表示球队会以强姿态回归，这样的言论也是在剑指2022年的世界杯，葡萄牙卷土重来。36岁的C罗本届杯赛打进5球，送出1次助攻，并以109球追平了阿里-代伊的男足国家队进球纪录，球员的实力还是得到印证的，所以伤感也只是短时间的事情。

接下来的欧洲杯赛事克罗地亚迎战西班牙，法国对阵瑞士，这两场比赛应该不会有冷门的出现。



