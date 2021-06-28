欧洲杯1/8决赛荷兰0比2不敌捷克出局，赛前各方认为荷兰队大热必死，没想到的是这样的预言居然被应验了。更令人心塞的是荷兰被捷克零封，全场比赛零射正，而且德里赫特在身体失去平衡的情况下被判罚故意手球直接被红牌罚下，少一人作战的荷兰从这次判罚后就已经失去了主动。虽然荷兰6次射门无射正，但是比赛中的确制造了不少的进攻机会的，只是都被进攻端的球员浪费了。

赛后德里赫特也被认为是罪人，而事实上这样的身体失控的情况下，在联赛是不会被判罚直接红牌下场的，本届欧洲杯裁判方面的很多变化也或多或少的左右了一些比赛的赛果。荷兰悲情出局也的确留下了一些疑问，成为球迷们热议的焦点。本届欧洲杯诸强都有一些不稳的情况下，橙衣军团小组赛3战全胜晋级淘汰赛，期间打进8球，这个数据也是本届欧洲杯参赛球队中进攻最强大的球队，但是没想到进入淘汰赛却被零封出局了，这显然是一个大冷门。

开场不久荷兰就有一次威胁的进攻，德佩传球给马伦，后者传中很有想法，可惜邓弗里斯插上慢了，皮球也出界了。捷克的第一次进攻是远射，没有威胁。随后荷兰边线球，马伦直接突破下底为球队拿到角球，德里赫特头球摆渡给队友，可惜射门没有射正。这段时间荷兰进攻更有感觉，捷克则更多的加强了防御，并且多次犯规。

维纳尔杜姆先后两次制造进攻机会，但是都被对手化解，队友带球也出现了失误浪费机会。荷兰队内还是德佩的脚感更好，他在右路突破赢得角球机会，可惜定位球开到禁区被解围。捷克防守的确是稳健，此后来自荷兰的长传球直接交给左路的德佩，防线还是在禁区内化解了后者的传中球。

上半场前15分钟荷兰有3次角球机会，可惜定位球都没有威胁，对方防守定位球能力到位，且对禁区内的高空球也有优势。捷克最具威胁的是第21分钟，马索帕斯特边路想过人遭遇严防，布林德的防守还是到位的，随后曹法尔赶来接应得球后，再度传球给马索帕斯特，后者这次完成传中球到门前，绍切克门前包抄头球稍稍偏出。这的确是荷兰队的门前险情，如果还有一名球员在门前的话，补射就打破僵局了。

本届欧洲杯太多场比赛中面不占优的球队取得进球的例子，本场比赛荷兰在一段时间内是占据绝对的优势，但是从进攻的威胁来看，捷克的这次机会更接近进球。值得一提的是两队历史交战数据上荷兰没有优势，这其中2004年欧洲杯捷克3比2逆转了荷兰，当时橙衣军团开场20分钟打进2球，但是却被对手逆转。本场比赛前30分钟都没有进球，所以这场比赛注定艰难，而且两队的实力和临场应对都做得很好，防线不犯错很难有进球产生。

半场末尾马伦射门赢得角球，荷兰开到中路被对手解围，随后仍是荷兰的球权，德佩传给马伦，后者横传到门前被卡拉斯踢出了底线，后者本场的表现继续稳健，而且在一对一的盯防都是极其到位的，如果没有他的关键表现，球队早失球了。随后还是荷兰连续角球，德佩传禁区被解围，范安霍尔特没有威胁。捷克的绝佳机会是两队在中场连续传球失误后得到球权，赛维克分球给绍切克，后者传禁区附近，希克继续分球给巴拉克，可惜这次单刀机会却打了飞机。

荷兰队上半场末尾是有一些混乱的，所以才给了对手两次绝佳的机会，在对手频频进攻的时候，荷兰却无法利用反击机会形成单刀球，所以每次进攻到前场最终都是球到禁区被化解。德佩半场表现不俗，半场末尾他接德里赫特传球，随后分球到小禁区前沿，遗憾的是范安霍尔特绝佳机会射偏，而且还处在越位的位置。荷兰球员半场多次处在越位的位置，队友送出的妙传也多次被浪费了，这也体现出荷兰球员心态过于急切了。

上半场比赛两队都有5次射门，捷克有1次射正，荷兰是进攻机会更多，但是却没有射正球门的数据，其他数据占优，这其中角球6比2，任意球13比3，优势的数据的确不是能成为致胜的筹码。下半场刚开场不久荷兰就有必进球的机会，布林德带球后找到马伦，后者连续过人之后形成单刀，可惜起脚射门的时候慢了一点被门将抱住。

紧接着捷克的进攻，希克传球到禁区，德里赫特封堵，却在失去平衡后用手勾了一下皮球，裁判判罚直接红牌下场，荷兰因此更加困难。这张红牌也是进入淘汰赛的第一张，荷兰错失机会也给了防线很大的压力，所以关键时刻才出错了。此后捷克曹法尔传中，卡德拉贝克的射门被邓弗里斯封堵，这次解围太关键了。荷兰队一向重攻轻守，防线始终是需要更为专注的。

第67分钟捷克的定位球和角球得分能力是不错的，捷克前场的任意球机会，巴拉克开球到后点，卡拉斯给霍莱什做球，后者头槌建功打破僵局。捷克第二球还是靠定位球，当时球队在后场开出定位球，维纳尔杜姆中路没抢到球，霍莱什上抢成功断球后带球到前场左路横传到门前，希克推射破门，同时锁定胜局。

本场比赛德佩有1次射门，传1次威胁球，1次过人，3次被犯规，还是创造了一些进攻的机会，表现是优于其他队友的。霍莱什和希克先后进球，后者的数据更好，他有3次射门2次射正，1次过人，1次抢断成功，3次解围，15次传球的成功率为80%，表现不俗，接下来的比赛还需要他站出来左右赛果。荷兰近些年最好的成绩是2014年世界杯获得第三名，之后无缘2016年欧洲杯和2018年世界杯，遗憾的是无冕之王本届杯赛过早出局了。捷克接下来将对阵丹麦，后者本届杯赛血性气质十足，应该可以力挫捷克。



